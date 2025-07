Konec kariéry extraligové osobnosti byl pochopitelně jedním z hlavních témat pro Kometu během jejího prvního dne na ledě v nové sezoně.

„S Peterem jsem hrával ve Vítkovicích, a můžu říct, že to je skvělý chlap. Skvělý hráč, velký profesionál, vždy připravený poradit. Určitě bude chybět jak nám, tak celé extralize. Klobouk dolů před ním, jakou měl kariéru. Těšil jsem se, že se zase po nějaké době uvidíme, ale nestane se. Hlavně ať je zdravý on i celá jeho rodina,“ pronesl například gólman Aleš Stezka, bývalý brankář Vítkovic, kde Mueller taky působil, a zároveň nová posila brněnského celku.

Pro řadu hráčů z mistrovské kabiny bylo nedělní Muellerovo oznámení, že odchází do sportovního důchodu, malým šokem. I když se o konci sedmatřicetiletého hokejisty spekulovalo od minulého týdne, kdy informaci jako první přinesl iDNES.cz, Mueller sám ji svým dnes již bývalým spoluhráčům sdělil ve vzkazu do společného chatu až o víkendu.

„O kousíček dřív, než šla informace ven, jsme to věděli. Jsou to ale věci, které se nedají řešit s týdenním předstihem. Napsal nám do skupiny, že se tak rozhodli s rodinou, já jeho rozhodnutí chápu a plně ho respektuju,“ uvedl brněnský kapitán Jakub Flek.

Přestože první informace hovořily o tom, že má Mueller potíže se zády, pravděpodobnější nyní je, že zkrátka došel na konec své hokejové cesty. S mistrovským pohárem nad hlavou, po osmnácti letech v profesionálním hokeji a s dětmi ve školním věku se rozhodl zůstat za mořem.

„Tohle je jeho osobní věc, do které já bych nerad jakkoliv vstupoval,“ uvedl k Muellerově důvodu skončit, přestože s ním Kometa v květnu prodloužila smlouvu, Flek.

Mueller v extralize 315 zápasů (Brno a Vítkovice)

zápasů (Brno a Vítkovice) 154 gólů

gólů 173 asistencí

asistencí 327 kanadských bodů

Autora vítězného gólu jarního finále si bude pamatovat jako výborného spoluhráče, který ho v Brně příjemně překvapil.

„Byl jsem na něho zvědavý, protože jsem o něm slyšel spoustu věcí,“ připustil kapitán Komety, že i k němu se dostaly zvěsti o specifické Muellerově povaze. Říkalo se leccos: že po příletu z Ameriky nemůže dva dny trénovat, ale čas věnuje meditaci, aby překonal únavu z letu, nebo že je extrémně náročný na bydlení.

„Co jsem slyšel já, tak že je náladový, že jede sám na sebe, že nemá na prvním místě tým. V tomto směru se mi zase potvrdilo, že co se o jiných říká, ať už v hokeji, nebo v osobním životě, nemusí být vůbec pravda. Peter byl skvělý, dřel pro tým, podporoval ho. Je možné, že se do doby, než jsem ho poznal já, změnil, na to máme každý právo. Já soudím lidi podle toho, jak je poznám já, a v tomto případě si Petera vybavuji jako skvělého kluka,“ dodal Flek.

Na Kometě nyní je, jak svoje útočné eso nahradí. V minulé sezoně dal Mueller dohromady s play off 25 gólů, s čímž byl za Flekem (32 gólů) druhým nejlepším střelcem mužstva.

I když se v kuloárech mluví o tom, že Kometa na trhu aktivní je, podle kouče Kamila Pokorného se náhrada ani záplata podobného kalibru v nejbližší sobě nechystá.

„Během léta to asi řešit nebudeme. Máme tady spousty mladých kluků, kteří čekají na šanci,“ řekl trenér.

Peter Mueller zvedá pohár pro extraligové šampiony. Mueller na autogramiádě s fanoušky po mistrovské sezoně.

První signály, že si Muellerovo jméno může ze svých plánů škrtnout, prý Pokorný dostal zhruba v polovině července. „Tehdy přišel moment, kdy jsme to (v Kometě) poprvé zaregistrovali. V neděli to bylo oficiálně zveřejněno. Nejsme jediní, komu odcházejí klíčoví hráči, a musíme se s tím vyrovnat,“ upozornil.

Ztrátu klíčového hráče se snaží brát s nadhledem. „Šok to pro mě nebyl. V hokeji tohle není věc, která by měla někoho šokovat. Loni byl u nás domluvený Aleš Stezka, pak podepsal smlouvu v NHL a taky u nás nebyl. S takovými okolnostmi se musíte umět vyrovnat, najít způsob, jak je vyřešit. Samozřejmě odchází hráč, který tady zanechal výraznou stopu, ale roky naskakují, tak se takhle rozhodl,“ konstatoval osmapadesátiletý kouč.

Nebyl sám, kdo si v hlavě chystal variantu na přesilovku s novou tváří v Kometě, odchovancem Filipem Králem, a Muellerem na levém kruhu. Tahle dvojice měla předpoklady rozhodovat zápasy.

I Král souhlasil s tím, že Muellerův odchod je pro Kometu ztrátou. „Nebudu lhát, že jsem se na hru s ním těšil. Už jsem to jednou v Brně zažil, v covidové sezoně, a bylo to super,“ řekl Král.

Opatrně souhlasil s tím, že rodák z amerického Bloomingtonu měl svá specifika. „On byl svůj, dělal věci po svém, ale na to měl svaté právo. Kanadské body dělal, v těžkých chvílích jsme se na něho mohli spolehnout. Takhle to někteří hráči mají, že mají své návyky, a neřekl bych, že to nutně musí být špatně,“ pousmál se zadák, projektovaný do prvního přesilovkového páru Komety.

V ročníku 2020/21, o němž mluvil, viděl Muellera dát 29 branek v základní části a tři další v play off. Vousatému vegetariánovi to tehdy vyneslo prvenství v bodování celé extraligy. Už tehdy se s ním ale táhlo, že jeho příspěvky nejsou dostatečné pro týmový úspěch.

Peter Mueller, útočník hokejistů Komety Brno, během zápasu proti Plzni.

Pak za rozporuplných okolností odešel z Komety do Vítkovic, aby tam sice také perlil ve statistikách, ale taky během rozehrané sezony v kabině oznámil, že už v Ostravě nemůže hrát hokej ani žít s rodinou, a pakoval se do Německa.

„Pokud někdo není schopen nebo ochoten bojovat za Vítkovice, za tým, nemá v kabině co dělat,“ procedil tehdy skrz zuby vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček.

V minulé sezoně, po jejíž rozjezdu se do Brna vrátil, dokázal Mueller tuto kletbu zlomit. Opět byl mezi nejlepšími individuálně a zaskvěl se i jako spoluhráč. Nakonec, v sedmém finále proti Pardubicím, vstřelil vítěznou branku.

I tak se zapsal tento harcovník, dříve považovaný za problematického a zároveň i celkově za jednoho z nejlepších cizinců, kteří brázdili extraligový led.