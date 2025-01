Ještě lepší PRM: Mueller v Kometě opět vyniká, šetří síly na klíčové situace

Doufám, že si zahraju v nové aréně, přeje si snajpr Pocity při telefonátu, při němž loni v říjnu dostal možnost vrátit se do Komety, označuje Peter Mueller za jedny z nejlepších, jaké kdy v hokejové kariéře měl. „Rozloučit se kdysi s tímto klubem a městem bylo extrémně těžké. Neberu jako samozřejmost, že mě zde přivítali zpět, bylo to pro mě speciální,“ vyznal se nyní Američan. Čemu vděčíte za to, že jste se v týmu tak hladce adaptoval?

Znám každého ve vedení, plno lidí v Brně jako takovém, nepřišel jsem do neznámého prostředí. Mám nové spoluhráče, ale vazby se v hokeji navazují rychle. Rychle jsem pochopil, jaká je moje role. Nejdůležitější je, že se cítím pohodlně v Kometě i v Brně. I když mám v zápasech menší vytížení, snažím se najít způsob, jak spoluhráčům pomoct. Jsem šťastný, když jsou úspěšní junioři, a užívám si to. Vzpomínáte někdy na váš útok s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem?

Ty časy byly super, oběma jim vděčím za úspěch, jaký jsme měli. Pořád lituju toho, že se nám nepovedlo dosáhnout velkého týmového úspěchu. Bohužel všechno někdy musí skončit. Já hraní s nimi považuji za highlight své kariéry a oběma přeju to nejlepší. Peter Mueller a Petr Holík z se radují z gólu. Jaká je ta nová role, o níž jste mluvil?

Akceptoval jsem, že můj ice time už nebude tak vysoký jako býval. Pochopil jsem, že moje hraní oslabení není tou cestou, jakou se chceme ubírat. To je v naprostém pořádku. Klíčové je být připraven pomoct při hře pět na pět a v přesilovce. Existuje pro vás spodní hranice času na ledě, pod kterou už byste jít nemohl, protože byste se ve hře necítil dobře?

Jsem součástí party třiadvaceti hráčů, neexistují výjimky. Kdo na led jde, ten si to plně zaslouží. Já jsem se ani před čtyřmi lety nestřídal, jenom jsem byl pokaždé připraven, když trenér oznámil moje číslo. Jsme na jedné lodi, musíme věřit jeden druhému a podporovat toho, kdo jde do boje. Proč máte o tolik střel méně než dřív?

Dobrá otázka. Jednak je potřeba hrát zodpovědně a jednak si povězme, že střílet „na jistotu“ z dálky, od modré nebo z rohu není pravděpodobně to nejlepší, co můžete s pukem udělat. Takže i kdybych nejraději střílel odkudkoliv, realisticky vzato to k ničemu moc nepovede. Někdy je lepší akci pozdržet, počkat deset vteřin a vytvořit daleko kvalitnější šanci. Český útočník Milan Hejduk z Colorada (č. 23) se těší ze svého gólu do sítě Bostonu ve společnosti parťáků Petera Muellera (vlevo) a Erika Johnsona. Američtí hokejisté Seth Jones (vpravo) a Peter Mueller slaví gól v zápase mistrovství světa proti Kazachstánu. Hrálo se v roce 2014 v Minsku. Vypadá to, že v této sezoně jste se našel v hraní s Kristiánem Pospíšilem, jste stabilní dvojicí na prodloužení.

Všichni víme, jaký je Pospi hráč. Neuvěřitelný bruslař, s pukem taky umí velké věci. Mým úkolem je udělat mu prostor na ta jeho kouzla. Viděl jste někdy bruslit někoho tak, jak to předvádí on, tedy s patami směrem k sobě a špičkami od sebe?

Nemyslím si, že to moc hráčů na světě umí, jestli vůbec někdo. To, jak dokáže „otevřít“ kyčle, využívat hrany bruslí a prakticky z ničeho vyvinout obrovskou rychlost, je výjimečné. Zkoušel jste to někdy?

Jistě, ale takhle rychlý jako Pospi jsem opravdu nebyl. (úsměv) Zmínil jste týmový úspěch. Nosíte si ho hodně v hlavě?

Je to ten hlavní cíl. Teď je čas, kdy se všechno začíná zintenzivňovat, brzo půjdeme do poslední čtvrtiny extraligy. Musíme se připravit na duben (poslední měsíc play off) a na to, jak se tam dostat. Brno je speciální místo, roste zde nová aréna a něco velkého si zaslouží.