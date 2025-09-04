Řečí čísel se tedy autora pětadvaceti loňských gólů (18 v základní části a 7 v play off) pokusí zastoupit borec, který nastřílel devětadvacet branek za poslední tři sezony.
Do Brna přišel bývalý finský mistr světa během minulé sezony a okamžitě se uplatnil především schopností plnit jakoukoliv roli. Postupně nastoupil ve všech lajnách, chodil na buly, dostával se k dorážkám, bránil.
Svoji formu postupně stupňoval, až zazářil ve finále, v němž čtyřmi góly rozhodl utkání číslo čtyři.
Za ryzího střelce Muellerova ražení přesto považovaný není.
„Arttu je pravák, je šikovný na kotouči a má zkušenosti. Nebylo zase tolik variant, když potřebujete útočníka s držením hole napravo. My mu v této pozici věříme. Je to o tréninku, o načasování, o sebevědomí, a já věřím, že se chytne,“ vysvětlil svoji volbu kouč Kamil Pokorný na setkání s médii.
V útoku má Kometa momentálně sedm praváků, mezi nimi i Hynka Zohornu, nastupujícího při přesilovce před brankovištěm. Ze zbývající šestice jsou jen dva borci pravidelně hrající v extralize (Andrej Kollár a právě Ilomäki) a zbytek jsou mladíci.
„Nebylo to tak, že Arttu na tohle místo zbyl. Byla to moje volba. Když jsem se dozvěděl, že Peter v týmu končí, a věděl jsem, že žádný jiný pravák v kádru nebude, měl jsem do minuty jasno,“ líčí rozhodovací proces Pokorný.
Ilomäkimu je čtyřiatřicet let. Do Brna přišel dohrát minulou sezonu poté, co ho odložily Karlovy Vary, a po zisku mistrovského titulu kontrakt prodloužil.
„V Brně jsem jasně řekl, že budu dělat, co mi trenéři řeknou, a pokud možno zapadnu do týmu,“ vykreslil svoje nastavení po příchodu do Komety.
Ve své bohaté kariéře se v šesti sezonách dostal nad 10 nastřílených gólů. Jeho maximem je 17 branek ze sezony 2023/24 z finského KooKoo.
„Arttu je velezkušený borec. Peter měl v sobě zakončení o trochu víc, ale neviděl bych v tom extrémní problém. Arttu v sobě koncovku má. Není na té pozici asi tak doma jako Peter, ale je to pro něho nová příležitost a třeba to tam začne sypat,“ řekl ke změně brněnský kapitán Jakub Flek.
Další posílení kádru sice momentálně Kometa neplánuje, ale není vyloučeno, že k němu během sezony sáhne. Útočníků má tak akorát na čtyři lajny, v týdnu si do zásoby z prvoligového Přerova stáhla Adama Boltvana a Jana Süsse.
„Plán našeho sportovního úseku v čele s majitelem Liborem Zábranským je takový, že každý rok se snaží hledat posily a výstavba týmu končí až s koncem přestupů 31. ledna. Jsem ujišťován, že letos tomu nebude jinak,“ nadhodil Pokorný.