Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Kometa má náhrada za hvězdu. Muellerovo místo dostal Ilomäki, Pokorný mu věří

Jiří Punčochář
  16:09
Na první pohled je to neotřelé, pro mistrovskou Kometu Brno zřejmě však jediné reálné řešení. Roli hvězdného kanonýra Petera Muellera, který v létě ukončil kariéru, zastoupí v brněnské sestavě finský univerzál Arttu Ilomäki. Hráč, schopný nastoupit na jakémkoliv místě v útoku, se v přesilovce postaví na střeleckou parketu, vyhrazenou dosud právě excelujícímu Američanovi.
Arttu Ilomäki z Komety Brno přivedl domácí diváky k euforii čtyřmi góly.

Arttu Ilomäki z Komety Brno přivedl domácí diváky k euforii čtyřmi góly. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Brněnský útočník Arttu Ilomäki (v modrém) v souboji s Jaromírem Jágrem v...
Hokejisté (zleva) Arttu Ilomäki a Šimon Stránský z Komety Brno na autogramiádě...
Arttu Ilomäki
Brněnský Arttu Ilomäki (vpravo) bojuje o puk se Sebastianem Faktem z Odense.
45 fotografií

Řečí čísel se tedy autora pětadvaceti loňských gólů (18 v základní části a 7 v play off) pokusí zastoupit borec, který nastřílel devětadvacet branek za poslední tři sezony.

Do Brna přišel bývalý finský mistr světa během minulé sezony a okamžitě se uplatnil především schopností plnit jakoukoliv roli. Postupně nastoupil ve všech lajnách, chodil na buly, dostával se k dorážkám, bránil.

Svoji formu postupně stupňoval, až zazářil ve finále, v němž čtyřmi góly rozhodl utkání číslo čtyři.

Mistr světa v zákrytu. Pro pizzu do pizzerie, pro góly k brance, říká čtyřgólový Ilomäki

Za ryzího střelce Muellerova ražení přesto považovaný není.

„Arttu je pravák, je šikovný na kotouči a má zkušenosti. Nebylo zase tolik variant, když potřebujete útočníka s držením hole napravo. My mu v této pozici věříme. Je to o tréninku, o načasování, o sebevědomí, a já věřím, že se chytne,“ vysvětlil svoji volbu kouč Kamil Pokorný na setkání s médii.

V útoku má Kometa momentálně sedm praváků, mezi nimi i Hynka Zohornu, nastupujícího při přesilovce před brankovištěm. Ze zbývající šestice jsou jen dva borci pravidelně hrající v extralize (Andrej Kollár a právě Ilomäki) a zbytek jsou mladíci.

„Nebylo to tak, že Arttu na tohle místo zbyl. Byla to moje volba. Když jsem se dozvěděl, že Peter v týmu končí, a věděl jsem, že žádný jiný pravák v kádru nebude, měl jsem do minuty jasno,“ líčí rozhodovací proces Pokorný.

Peter Mueller

Arttu Ilomäki

Ilomäkimu je čtyřiatřicet let. Do Brna přišel dohrát minulou sezonu poté, co ho odložily Karlovy Vary, a po zisku mistrovského titulu kontrakt prodloužil.

„V Brně jsem jasně řekl, že budu dělat, co mi trenéři řeknou, a pokud možno zapadnu do týmu,“ vykreslil svoje nastavení po příchodu do Komety.

Ve své bohaté kariéře se v šesti sezonách dostal nad 10 nastřílených gólů. Jeho maximem je 17 branek ze sezony 2023/24 z finského KooKoo.

Buly, mentor, přesilovka. Udělám, co mi trenér řekne, hlásí Ilomäki v Kometě

„Arttu je velezkušený borec. Peter měl v sobě zakončení o trochu víc, ale neviděl bych v tom extrémní problém. Arttu v sobě koncovku má. Není na té pozici asi tak doma jako Peter, ale je to pro něho nová příležitost a třeba to tam začne sypat,“ řekl ke změně brněnský kapitán Jakub Flek.

Další posílení kádru sice momentálně Kometa neplánuje, ale není vyloučeno, že k němu během sezony sáhne. Útočníků má tak akorát na čtyři lajny, v týdnu si do zásoby z prvoligového Přerova stáhla Adama Boltvana a Jana Süsse.

„Plán našeho sportovního úseku v čele s majitelem Liborem Zábranským je takový, že každý rok se snaží hledat posily a výstavba týmu končí až s koncem přestupů 31. ledna. Jsem ujišťován, že letos tomu nebude jinak,“ nadhodil Pokorný.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Kometa má náhrada za hvězdu. Muellerovo místo dostal Ilomäki, Pokorný mu věří

Na první pohled je to neotřelé, pro mistrovskou Kometu Brno zřejmě však jediné reálné řešení. Roli hvězdného kanonýra Petera Muellera, který v létě ukončil kariéru, zastoupí v brněnské sestavě finský...

4. září 2025  16:09

Pryč ze dna. Pastrňák hodil nevydařenou sezonu za hlavu, Boston chce do play off

Nevydařená sezona? Tu se v Bostonu snaží rychle hodit za hlavu. A do nového ročníku hokejové NHL chtějí Bruins opět jít s mnohem většími ambicemi. „Očekávání tady budou pořád stejná. Hrajete za tým...

4. září 2025  15:04

Litoměřice potáhne Klepiš, mistra světa si může půjčovat i partnerská Sparta

Odklepnuto, zkušený útočník Jakub Klepiš je novým lídrem a mentorem prvoligových hokejových Litoměřic. Mistr světa a bývalý slávista si navíc může v sezoně odskočit do partnerské extraligové Sparty....

4. září 2025  9:40

Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

Posledních pár dnů mají hokejové týmy na dopilovaní detailů před startem nového ročníku extraligy. Některé mančafty ve středu absolvovali generálky před začátkem sezony. Jak si vedly? Liberec úspěšně...

3. září 2025  22:18

Už žádné kontroverze. NHL vymyslela pravidlo, aby týmy nezneužívaly marodku

Jakmile se blíží play off, v hokejovém éteru se začne šířit otázka: Tak kdo se zase zázračně uzdraví? S tím by měl být od nové sezony konec. NHL se totiž chystá uvést v platnost chystané novinky už...

3. září 2025  15:30

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

3. září 2025  11:05

Sbírka na Litvínov: dva dny, přes 400 tisíc. Cheza navždy, píší dárci na účet

Spasitel, který by zachřestil zlaťáky, se ještě neobjevil. Fanoušci ohroženého hokejového Litvínova ale ukazují, že je co a pro koho zachraňovat. Sami během dvou dnů veřejné sbírky vybrali už více...

3. září 2025  7:11

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

2. září 2025  16:29

Hokejový Zlín zůstává v první lize. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

Výkonný výbor na úterním mimořádném zasedání při hlasování rozhodl, že Zlín zůstává v první hokejové lize. Svazový orgán řešil porušení licenčního řádu ze strany klubu, které nyní předává k dořešení...

2. září 2025  13:31,  aktualizováno  15:41

Dvacítka ohromila. Víc než sedm gólů na zápas? Nelítáme v nebesích, říká Augusta

Česká hokejová dvacítka v ráži. Generálka před mistrovstvím světa juniorů? Ohromující! Turnaj pěti zemí v Chomutově české barvy ovládly: čtyři zápasy, čtyři výhry, 29 gólů, velký obrat s Finy,...

2. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

Novou sezonu už oficiálně začala, to hlavní si ale hokejová Sparta nechává až na start extraligy. Příští úterý do ní vstoupí nejen s novým kapitánem, ale také výbavou a dresy. Pražský klub je...

2. září 2025  7:06

Hlavně se nepřetvařuj! Chlapík o šéfování kabiny a řezu v kádru. Co Spartě chybělo?

Premium

Když si v létě projížděl soupisku, v hlavě mu vyskočila myšlenka: Ty jo, co když to teď vyjde na mě? Tušení měl správné. Na začátku srpna si ho zavolal trenér sparťanských hokejistů Pavel Gross....

2. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.