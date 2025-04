Extraliga vrcholí, hokejisté Komety v neděli dostávají první příležitost ukončit sezonu nejvyšší české soutěže a po sedmi letech oslavit další titul. A to před domácím publikem, v šestém finále proti...

Hokejové jaro je tady. Základní část pominula, v extralize vrcholí play off, které určí šampiona ročníku 2024/2025. O titul bojovalo dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 7....

Ve čtvrtém startu v letošním play off hokejové NHL si český centr Tomáš Hertl připsal už pátý bod. Naposledy bilancí 1+1 podpořil výhru Vegas 4:3 po prodloužení na ledě Minnesoty. Stav série je tak...

Osmnáctka další trable na MS nepřipustila. Porazila Švýcary a zahraje si čtvrtfinále

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa do 18 let Švýcarsko 4:2. Svěřenci kouče Davida Čermáka si díky tomu připsali první výhru v základní skupině B v americkém Friscu a zajistili si postup do...