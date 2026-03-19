Smutek do půlnoci, ale problém speciálních týmů Komety nezmizí přes noc

Kometa se ve středu dostala hned do šesti oslabení a třikrát inkasovala. Další varování přišlo v situaci, kdy obránce Jan Košťálek sice skóroval, ale jeho branka po trenérské výzvě kouče Jiřího Horáčka kvůli nedovolenému bránění gólmanovi neplatila. Pardubice však v téže přesilové hře udeřily znovu, když se o minutu později prosadil Roman Červenka.
„Proti takto kvalitnímu týmu tolik vyloučení neprojde,“ říká Kristián Pospíšil. „Věříme, že v té fázi, kdy se bude lámat chleba, přidáme. Dáme do toho, co potřebujete k vítězství,“ dodává.
Brňané přitom sami dostali k dispozici pět přesilových her, ani jednu však nevyužili. Potvrdilo se tak, že právě speciální týmy byly hlavním rozdílem prvního utkání série.
„Chtěli jsme hrát svoje, nesoustředit se na soupeře. Trošku jsme jim to zkrátka chtěli kazit, aby byli frustrovaní. Začátek se nám v tomto podařil, ale bohužel oslabení nám plán narušila a těch se prostě musíme vyvarovat,“ vysvětluje Pospíšil.
Právě disciplinovanost bude pro Kometu do dalších zápasů zásadní. Při hře pět na pět totiž Brňané nepropadli.
„Při pět na pět jsme s Pardubicemi hráli vyrovnanou partii,“ upozorňuje slovenský útočník.
Sám byl jediným střelcem Komety, když využil excelentní přihrávky o hrazení z hloubi obranné třetiny od Libora Zábranského. Ani tato situace ale na zvrat nestačila.
„Já si o tu přihrávku křičel a Libor mě perfektně viděl. Hned jsem ho za to chválil, byla to výborná nabídka o mantinel. Ale s jediným gólem se vyhrát nedá. Musíme jít více do branky, mít více střel. Měli jsme jich jen dvacet. Musíme zvýšit efektivitu a možná se nám tam i něco odrazí,“ popisuje Pospíšil.
Podobně utkání hodnotil i trenér Jiří Horáček.„První utkání čtvrtfinále proti těžkému soupeři. První dvě třetiny jsme byli víc než rovnocenným soupeřem. V první třetině jsme měli velice dobré šance, dali jsme dvě tyčky – ale na ně se nehraje, důležité jsou góly. Soupeř nám dal dneska lekci v efektivitě, navíc rozhodly speciální týmy, Dynamo rozhodlo zápas v přesilovkách,“ říká kouč Komety.
Brňané se tak musí rychle oklepat.
„Hned po zápase jsem to řekl v kabině. Do půlnoci můžeme být smutní, ale pak nás čeká nový zápas. Je jedno, jestli bychom prohráli po prodloužení nebo 5:1. Musíme si nastavit hlavy tak, abychom ve čtvrtek uspěli,“ uzavírá Pospíšil.