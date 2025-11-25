Klíčový moment utkání nastal už v deváté minutě, kdy po strkanici u branky Olomouce dostrkal puk do brány vlastním tělem domácí Adam Zbořil. Gól rozhodčí i po zhlédnutí videa nejprve uznali, realizační tým Olomouce ale uplatnil výzvu trenéra.
„Viděli jsme, že tam byl kontakt s gólmanem, že mu Zbořil zajel hokejkou pod beton. Pak už je to padesát na padesát, chtěli jsme to risknout i za cenu oslabení a nakonec to vyšlo,“ hodnotil rozhodnutí Svoboda. Slova o částečné loterii potvrdil i trenér Komety Kamil Pokorný.
„Je to jak když si hodíte mincí, já bych si na tuto situaci challenge nevzal, viděl jsem tam spíše strčení do našeho hráče. Loterie, jak když si vsadíte ve Sportce.“
Ani podle samotného Zbořila situace jasná nebyla. „Nejsem si vědom, že bych ho hokejkou trefil, dával jsem si na to pozor. Podrazili mě, když jsem šel do brány,“ popisoval kontroverzní situaci brněnský útočník. Po této situaci se Kometa dostala pod tlak, Olomouc už minutu poté využila přesilovku, kdy osamocený Navrátil vystřelil těsně pod břevno Kavanovy brány. „Po výzvě jsme Kometě vzali vítr z plachet,“ vyzdvihl Svoboda.
Kometa následně nevyužila několik přesilovek ani vyloučení Macucha do konce utkání, po kterém měla pětiminutovou výhodu. Spíš naopak, po půl minutě oslabená Olomouc zvýšila zásluhou Jakuba Doktora na 2:0.
Poslední třetina se nesla ve znamení tlaku Komety. Na konečných 1:2 snižoval v 55. minutě Jakub Flek po asistencích Pospíšila a Zábranského, který bodoval už popáté v řadě. „Hodně věcí šlo proti nám, například ta challenge. Poté přišel gól v oslabení a hlavně špatně sehrané přesilovky, bez gólu, bez efektu. I přes snahu a enormní tlak ve třetí třetině jsme ale zápas nezvrátili,“ komentoval výkon domácích Pokorný.
Jeho slova potvrdil i asistent hostí Svoboda. „Ubránili jsme spoustu oslabení, spoustu faulů bylo zbytečných, ale i díky obětavosti se dnes štěstí přiklonilo na naši stranu,“ dodal. Hvězdou utkání se ale stal brankáře Olomouce Machovský, který se vyšvihl 34 zákroky a byl vyhlášen hráčem utkání za hostující tým. „Výtečný výkon gólmana,“ chválil Pokorný. Machovský slavil ještě jedno vítězství, dnes se stal tatínkem.
„Nevím, jestli to můžu prásknout, ale možná se narodil malý hokejista,“ řekl s úsměvem Svoboda.
Kometa klesla na šesté místo extraligy. Chuť si můžou domácí spravit už v pátek, kdy se v rámci 27. kola Extraligy pokusí na ledě Litvínova dostat zpět do top čtyřky, která zaručuje čtvrtfinále play off.