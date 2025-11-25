Tipsport extraliga 2025/26

Machovský přivítal syna a zdeptal mistra. Narozeniny bosse i klubu Brnu zhořkly

  22:26
Přes třicet střel na branku nestačilo Kometě ke zdolání hokejistů Olomouce. Oslavu 72 let od založení klubu zkazil Brnu hlavně vynikající výkon hostujícího brankáře a novopečeného tatínka Matěje Machovského. „Sám si řekl, že chce chytat, celý tým tomu šel dneska naproti,“ komentoval příjemnou novinku asistent hostí Petr Svoboda. Narozeniny slavil i majitel Komety Libor Zábranský, kterému jeho tým nadělil porážku 1:2.
Klíčový moment utkání nastal už v deváté minutě, kdy po strkanici u branky Olomouce dostrkal puk do brány vlastním tělem domácí Adam Zbořil. Gól rozhodčí i po zhlédnutí videa nejprve uznali, realizační tým Olomouce ale uplatnil výzvu trenéra.

„Viděli jsme, že tam byl kontakt s gólmanem, že mu Zbořil zajel hokejkou pod beton. Pak už je to padesát na padesát, chtěli jsme to risknout i za cenu oslabení a nakonec to vyšlo,“ hodnotil rozhodnutí Svoboda. Slova o částečné loterii potvrdil i trenér Komety Kamil Pokorný.

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

„Je to jak když si hodíte mincí, já bych si na tuto situaci challenge nevzal, viděl jsem tam spíše strčení do našeho hráče. Loterie, jak když si vsadíte ve Sportce.“

Ani podle samotného Zbořila situace jasná nebyla. „Nejsem si vědom, že bych ho hokejkou trefil, dával jsem si na to pozor. Podrazili mě, když jsem šel do brány,“ popisoval kontroverzní situaci brněnský útočník. Po této situaci se Kometa dostala pod tlak, Olomouc už minutu poté využila přesilovku, kdy osamocený Navrátil vystřelil těsně pod břevno Kavanovy brány. „Po výzvě jsme Kometě vzali vítr z plachet,“ vyzdvihl Svoboda.

Rozhodčí Jiří Ondráček s kolegou Lukášem Květoněm neuznávají gól, který při předchozím přezkumu shledali správným.

Kometa následně nevyužila několik přesilovek ani vyloučení Macucha do konce utkání, po kterém měla pětiminutovou výhodu. Spíš naopak, po půl minutě oslabená Olomouc zvýšila zásluhou Jakuba Doktora na 2:0.

Poslední třetina se nesla ve znamení tlaku Komety. Na konečných 1:2 snižoval v 55. minutě Jakub Flek po asistencích Pospíšila a Zábranského, který bodoval už popáté v řadě. „Hodně věcí šlo proti nám, například ta challenge. Poté přišel gól v oslabení a hlavně špatně sehrané přesilovky, bez gólu, bez efektu. I přes snahu a enormní tlak ve třetí třetině jsme ale zápas nezvrátili,“ komentoval výkon domácích Pokorný.

Jeho slova potvrdil i asistent hostí Svoboda. „Ubránili jsme spoustu oslabení, spoustu faulů bylo zbytečných, ale i díky obětavosti se dnes štěstí přiklonilo na naši stranu,“ dodal. Hvězdou utkání se ale stal brankáře Olomouce Machovský, který se vyšvihl 34 zákroky a byl vyhlášen hráčem utkání za hostující tým. „Výtečný výkon gólmana,“ chválil Pokorný. Machovský slavil ještě jedno vítězství, dnes se stal tatínkem.

„Nevím, jestli to můžu prásknout, ale možná se narodil malý hokejista,“ řekl s úsměvem Svoboda.

Kometa klesla na šesté místo extraligy. Chuť si můžou domácí spravit už v pátek, kdy se v rámci 27. kola Extraligy pokusí na ledě Litvínova dostat zpět do top čtyřky, která zaručuje čtvrtfinále play off.

26. kolo

Kompletní los

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 28 13 4 1 10 86:69 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 25 12 2 3 8 76:57 43
3. HC Oceláři TřinecTřinec 25 12 3 1 9 73:63 43
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 26 13 0 4 9 67:62 43
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 25 11 4 1 9 67:53 42
6. HC Kometa BrnoKometa 25 12 1 3 9 69:65 41
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 26 10 3 2 11 75:73 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 25 11 1 2 11 61:68 37
11. HC OlomoucOlomouc 26 11 1 2 12 55:69 37
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 9 3 2 12 53:59 35
13. Rytíři KladnoKladno 26 7 3 4 12 63:81 31
14. HC Verva LitvínovLitvínov 26 4 2 2 18 45:85 18
