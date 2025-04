V probíhající 54. minutě domácí svírali soupeře v jeho obranném pásmu. Nedlouho po Kondelíkově kontaktním gólu se zase spustil nadšený řev, také hráči na chvíli zvedali ruce. Velká část haly slavila znovu. A opět to byl vytáhlý útočník, který pálil. Tentokrát však do boční sítě.

Radost příznivců Dynama zmátla i režii, která pustila brankovou sirénu, vypustila z trysek kouř a ponechala ještě několik vteřin spoustu diváků v extázi z vyrovnání. A pár dalších, povětšinou modrobíle oděných, v šoku.

„Musím říct, že v ten moment jsem seděl a nepozoroval hru, neviděl jsem přes hráče. A najednou jsem slyšel, jak se rozezněly sirény, tak jsem se trošku lekl,“ přiznával Konečný. „Pak jsem viděl puk za bránou a nevěděl, co od toho čekat, naštěstí se ale hrálo dál a v brance to nebylo.“

Na rozdíl od jeho střely švihem z mezikruží v 6. minutě, kdy využil volného prostoru po nedomluvě rozhozených a částečně střídajících Východočechů.

„Důležitý gól, nastartoval nám zápas, dodal klid,“ pravil dvaadvacetiletý útočník, který pak do kamery vyslal polibek. „Byl pro přítelkyni. Bavili jsme se, že když jsem dával gól Varům, mamka měla narozeniny, tak jsem posílal pusu mamce. No a teď přítelkyni, aby jí to nebylo líto... Příště to bude třeba celé rodině.“

Podívejte se na trefu útočníka Jakuba Konečného:

Vyvedený start navíc ještě Brňané opentlili dvěma góly zkraje druhé třetiny. V tu dobu prohrávali na střely na branku 6:22, nicméně vedli 3:0. Když Andrej Kollár ve 24. minutě dával nakonec vítězný zásah, pro gólmana Willa se jednalo o desátou kapitulaci z posledních pětadvaceti pokusů.

„Vůbec nevadí, že nás přestřílí. Snažíme se hrát naši hru, být efektivní v útoku. A s Michalem Postavou v brance se to hraje neuvěřitelně,“ usmíval se Kollár.

„Využili jsme šance, mohli jsme jich dát i víc, ale dostali jsme se do vedení 3:0, pak se nám to povedlo takticky udržet a vyhrát,“ přidal Konečný.

Podívejte se na vítězný gól Andreje Kollára:

Jeho tým s výsledkem ještě hazardoval, od konce prostředního dějství se dostal pod ohromný tlak. Protivníkovi pak navrch ve třetí části nabídl tři přesilovky a hned ve 42. minutě snížil Kousal.

Když pak Červenka geniální přihrávkou objevil Kondelíka, měli Moravané opravdu namále. Kritické chvíle ovšem ustáli a pojistku do prázdné branky přidal v čase 59:58 Flek.

„Na konci nervozita byla, nechali jsme si dát dva góly, ale věřili jsme, že už to dotáhneme. Tým to posilní a ukazuje se, že jsme tu právem. Už těžká semifinálová série se Spartou nám dodala sebevědomí a pomohla nám,“ vysvětloval slovenský forvard. „Těžkých momentů jsme už zvládli dost a nepoložili jsme se,“ zdůraznil pak Konečný.

Oba společně doufají, že právě letošní zkušenosti vynesou Kometě po sedmi letech další velký triumf. Nejlépe ještě před domácími fanoušky, v nedělním šestém duelu (17.00).

Útočník Komety Brno Jakub Konečný (vpravo) slaví se spoluhráči gól proti Pardubicím.

„Věřím, že předvedeme výkon, který nás k tomu dovede. Taktika je nějak nastavená a když nás dovedla až sem, asi není důvod cokoli měnit,“ spoléhá Konečný na vyčkávání, obětavost, ale aktivní přístup.

„Budeme hrát na 120 procent a nic nevypustíme. Je zase potřeba věřit a nemít hlavy v oblacích. Bude to neuvěřitelná atmosféra,“ těší se Kollár. „Nečeká nás nic lehkého, ale je taky ne.“

Třeba pardubický kapitán Lukáš Sedlák se vzhledem k soubojům s Kristiánem Pospíšilem a vlastní pověsti jistě neobejde bez dalšího nemilého přivítání v moravské metropoli.

Jeho protějšek čelil pískotu tribun hned od 10. minuty, kdy Sedlákovi naložil hned při jejich prvním setkání na ledě, navíc v přerušené hře. Bučení v hale doprovázelo každý jeho dotyk s kotoučem.

„On bere špínu na sebe, je třeba mít i takového hráče v týmu a jsme mu za to vděční,“ povídá Kollár. „Jeho to ještě posilňuje, povzbuzuje. Díky tomu je pak ještě lepší hráč.“

Jak se teď s tlakem a nepříjemnou atmosférou popasuje Dynamo?