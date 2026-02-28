Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

První domácí utkání po olympijské pauze pomohl pro Kometu urvat hlavně Aleš Stezka. Devětadvacetiletý gólman zlikvidoval 43 třineckých střel a především v první třetině svůj tým podržel několika skvělými zákroky.
„Jsem rád, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce, za což patří velký dík klukům vzadu podpořených výborným výkonem Aleše Stezky,“ liboval si po utkání trenér domácích Jiří Horáček.
|
Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec
Pro Brno je rostoucí forma jejich gólmanské jedničky před play off dobrou zprávou, v dosavadní sezoně totiž Stezka zatím statisticky zaostává za strůjcem loňského brněnského titulu Michalem Postavou.
Brněnský hokej v současnosti trápí i zdravotní trable několika klíčových hráčů, převážně tedy v defenzivních řadách. Chybí například Kanaďan Rhett Holland, dlouhodobě zraněný je i jeho krajan Brandon Davidson.
„Máme kluky, kteří jsou mimo, ale jsou tu i výborní hráči z juniorky. Bohužel je teď nemocný i Jakub Zubíček, který s námi tráví celou sezonu. Nicméně třeba Tadeáš Beroun naskočil do dvou těžkých utkání a zahrál skvěle. To je to, po čem český hokej volá, aby hráli mladí hráči, což momentálně plníme,“ rozebral kouč.
V posledních dvou utkáních chyběla i stálice Komety a mladší z bratrské dvojice Zohornových v Brně, Hynek. „Je zraněný. Jelikož se nám blíží závěrečné boje, tak nebudu úplně prozrazovat, co ho trápí. Zrovna u Hynka půjdeme den po dni a pevně věřím, že do dalšího utkání bude připraven,“ reagoval na otázku ohledně zdravotního stavu svého svěřence Horáček.
Kometa do utkání vstoupila velice aktivně, už ve třetí minutě se prosadil útočník Jakub Kos. Pak se ale obraz hry otočil, hosté několikrát nepříjemně prověřili Stezku, z gólové čáry puk na poslední chvíli vyškrabávali i Artu Ilomäki a Lukáš Cingeľ.
„Myslím si, že jsme byli ještě trochu rozhození z utkání v Pardubicích. Nicméně jsme se na Třinec dostatečně připravili a postupně jsme se do utkání dostali,“ zhodnotil první třetinu domácí obránce Marek Ďaloga.
Právě slovenský reprezentační obránce, který byl jako náhradník i v dějišti olympijských her v Miláně, se kvůli absencím v obraně posunul do druhé lajny a svůj výkon korunoval hned dvěma asistencemi. „Dostali jsme víc prostoru a je jen na nás, jak se s tím popasujeme. Naskakují i mladí kluci, kteří hrají perfektně,“ myslí si šestatřicetiletý matador.
I díky dobrým výkonům v obraně na Kosův gól navázali ve druhé třetině Šimon Stránský s Filipem Králem, kterému na branku nahrál jeho parťák v obraně a nejproduktivnější bek celé extraligy Libor Zábranský, a Kometa šla do vedení 3:0.
|
Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?
„Nedrželi jsme se plánu. Nedokázali jsme se prosadit v útočném prostoru,“ lamentoval v reakci na to třinecký kouč Žabka.
Přestože ve druhé třetině neproměnil nájezd Jakub Flek a Třinec dokázal po gólu Marka Daňa těsně před koncem druhého dějství snížit, Kometa ještě dvě branky přidala. Nejprve ke své asistenci připsal ve 47. minutě gól Zábranský a o necelé dvě minuty později se k němu připojil i Andrej Kollár.
Právě na poslední gól nahrál sedmnáctiletý Beroun, pro kterého šlo o první kanadský bod v extralize.
„Hrál perfektně, věřím, že jeho výkony půjdou jen dopředu. Je odvážný, dovolí si, a tak to má být. Aby se posunul, musí hrát přesně takhle,“ chválil výkon svého o devatenáct let mladšího kolegy Ďaloga.
Na páteční vítězství mohou brněnští hokejisté navázat už v neděli, kdy je čeká výjezd na kladenský ČEZ Stadion.
Oceláři si budou ve stejný den chtít spravit chuť ve slezském derby. V třinecké WERK Aréně přivítají Vítkovice a pokusí se probojovat do nejlepší čtyřky, aby se vyhnuli předkolu play off.