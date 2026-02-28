Tipsport extraliga 2025/26

Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

  17:15
Po neúspěchu v Pardubicích si v pátek hokejisté Komety spravili chuť a na domácí půdě rozstříleli Třinec 5:1. Ocelářům se tak zase o kousek vzdálila možnost vyhnout se předkolu play off. „Neodehráli jsme ideální zápas. Celé se to odvíjelo od úvodu utkání, kdy jsme inkasovali první gól, Snažili jsme se na reagovat, ale nezvládli jsme to,“ hodnotil utkání trenér Třince Boris Žabka.
První domácí utkání po olympijské pauze pomohl pro Kometu urvat hlavně Aleš Stezka. Devětadvacetiletý gólman zlikvidoval 43 třineckých střel a především v první třetině svůj tým podržel několika skvělými zákroky.

„Jsem rád, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce, za což patří velký dík klukům vzadu podpořených výborným výkonem Aleše Stezky,“ liboval si po utkání trenér domácích Jiří Horáček.

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pro Brno je rostoucí forma jejich gólmanské jedničky před play off dobrou zprávou, v dosavadní sezoně totiž Stezka zatím statisticky zaostává za strůjcem loňského brněnského titulu Michalem Postavou.

Brněnský hokej v současnosti trápí i zdravotní trable několika klíčových hráčů, převážně tedy v defenzivních řadách. Chybí například Kanaďan Rhett Holland, dlouhodobě zraněný je i jeho krajan Brandon Davidson.

„Máme kluky, kteří jsou mimo, ale jsou tu i výborní hráči z juniorky. Bohužel je teď nemocný i Jakub Zubíček, který s námi tráví celou sezonu. Nicméně třeba Tadeáš Beroun naskočil do dvou těžkých utkání a zahrál skvěle. To je to, po čem český hokej volá, aby hráli mladí hráči, což momentálně plníme,“ rozebral kouč.

V posledních dvou utkáních chyběla i stálice Komety a mladší z bratrské dvojice Zohornových v Brně, Hynek. „Je zraněný. Jelikož se nám blíží závěrečné boje, tak nebudu úplně prozrazovat, co ho trápí. Zrovna u Hynka půjdeme den po dni a pevně věřím, že do dalšího utkání bude připraven,“ reagoval na otázku ohledně zdravotního stavu svého svěřence Horáček.

Jiří Horáček – trenér Komety Brno.

Kometa do utkání vstoupila velice aktivně, už ve třetí minutě se prosadil útočník Jakub Kos. Pak se ale obraz hry otočil, hosté několikrát nepříjemně prověřili Stezku, z gólové čáry puk na poslední chvíli vyškrabávali i Artu Ilomäki a Lukáš Cingeľ.

„Myslím si, že jsme byli ještě trochu rozhození z utkání v Pardubicích. Nicméně jsme se na Třinec dostatečně připravili a postupně jsme se do utkání dostali,“ zhodnotil první třetinu domácí obránce Marek Ďaloga.

Právě slovenský reprezentační obránce, který byl jako náhradník i v dějišti olympijských her v Miláně, se kvůli absencím v obraně posunul do druhé lajny a svůj výkon korunoval hned dvěma asistencemi. „Dostali jsme víc prostoru a je jen na nás, jak se s tím popasujeme. Naskakují i mladí kluci, kteří hrají perfektně,“ myslí si šestatřicetiletý matador.

I díky dobrým výkonům v obraně na Kosův gól navázali ve druhé třetině Šimon Stránský s Filipem Králem, kterému na branku nahrál jeho parťák v obraně a nejproduktivnější bek celé extraligy Libor Zábranský, a Kometa šla do vedení 3:0.

Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?

„Nedrželi jsme se plánu. Nedokázali jsme se prosadit v útočném prostoru,“ lamentoval v reakci na to třinecký kouč Žabka.

Přestože ve druhé třetině neproměnil nájezd Jakub Flek a Třinec dokázal po gólu Marka Daňa těsně před koncem druhého dějství snížit, Kometa ještě dvě branky přidala. Nejprve ke své asistenci připsal ve 47. minutě gól Zábranský a o necelé dvě minuty později se k němu připojil i Andrej Kollár.

Právě na poslední gól nahrál sedmnáctiletý Beroun, pro kterého šlo o první kanadský bod v extralize.

„Hrál perfektně, věřím, že jeho výkony půjdou jen dopředu. Je odvážný, dovolí si, a tak to má být. Aby se posunul, musí hrát přesně takhle,“ chválil výkon svého o devatenáct let mladšího kolegy Ďaloga.

Na páteční vítězství mohou brněnští hokejisté navázat už v neděli, kdy je čeká výjezd na kladenský ČEZ Stadion.

Oceláři si budou ve stejný den chtít spravit chuť ve slezském derby. V třinecké WERK Aréně přivítají Vítkovice a pokusí se probojovat do nejlepší čtyřky, aby se vyhnuli předkolu play off.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 49 26 5 7 11 157:109 95
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 49 22 5 8 14 132:100 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 49 23 3 9 14 135:114 84
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 49 22 8 2 17 132:112 84
5. HC Sparta PrahaSparta 49 22 6 4 17 151:124 82
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 49 22 6 4 17 130:123 82
7. HC Oceláři TřinecTřinec 49 22 6 3 18 140:126 81
8. HC Kometa BrnoKometa 49 19 5 5 20 132:138 72
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 49 17 5 6 21 134:142 67
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 49 17 5 5 22 127:150 66
11. Rytíři KladnoKladno 49 16 5 6 22 119:128 64
12. HC OlomoucOlomouc 49 18 3 3 25 114:145 63
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 49 15 6 5 23 101:132 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 49 11 3 4 31 103:164 43
Nečas útočí na maxima, dožene Pastrňáka? Brankář soupeře zvracel a musel střídat

Martin Nečas, útočník Colorada, se snaží tečovat puk před brankou Minnesoty.

Zase vyčníval, podobně jako na olympijském turnaji. V NHL útočí na osobní maxima, je pouze otázkou času, kdy je překoná. Martin Nečas pouze mírnil porážku 2:5 s Minnesotou, z hokejistů Colorada se...

27. února 2026  13:10

Pardubice vstřebávají olympijskou pauzu. Sedlák: Nic takového jsme ještě nezažili

Útočník Lukáš Sedlák dává rozhovory po příletu z olympijských her.

Hokejisté pardubického Dynama jsou blízko prvních dvou dílčích cílů pro tuto sezonu, kterými jsou přímý postup do čtvrtfinále play off a návrat do Ligy mistrů. Čtyři kola před koncem extraligové...

27. února 2026  10:15

