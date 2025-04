Přes dva roky měl důvod domnívat se, že největší změnou prošel jeho život 26. června 2010 v Los Angeles. Tehdy byl draftován do NHL, v 6. kole po něm sáhnul Edmonton (tým z jeho rodné provincie Alberta) a sen o NHL se pro svědomitého Kanaďana výrazně přiblížil.

Pak, 1. října 2012, se pro něj všechno obrátilo naruby daleko osudověji.

Davidson se na nejlepší ligu světa připravoval ve farmářském celku Edmontonu v Oklahoma City, když mu lékaři při běžné zdravotní prohlídce diagnostikovali rakovinu varlat.

Hokej se rázem ocitl v pozadí.

„Pohled na svět se vám dost rychle rozšíří,“ vyprávěl o mnoho let později kanadskému listu Calgary Sun. „Hokej. Život. Ten je důležitější. Uvědomíte si, co je pro vás zásadní.“

V Calgary novináře zajímal v době, kdy si tam kroutil jednu ze svých sedmi štací v NHL. Za Flames sice tehdy nastoupil jen sedmkrát, jeden z těchto startů byl ale v zápase věnovanému boji proti rakovině.

Už jen samotná participace na programu Hockey Fight Cancer tehdy Davidsonovi vehnala slzy do očí. „Vrací se mi vzpomínky. Celá moje rodina si prošla utrpením. Napadá mě, jak jsem šťastný a hrdý na to, že jsem zde a pořád hraji hokej,“ vyznal se v roce 2019.

Davidson v NHL Draftován: 2010, Edmonton (162. místo)

2010, Edmonton (162. místo) Týmy: Edmonton, Montreal, NY Islanders, Chicago, Calgary, San Jose, Buffalo.

Edmonton, Montreal, NY Islanders, Chicago, Calgary, San Jose, Buffalo. Celkem zápasů: 183

183 Kanadské body: 23 (9+14)

Teď je pátým nejvytěžovanějším hráčem play off a velkou oporou Komety v cestě za extraligovým titulem. V základní části byl s třinácti kladnými body nejlepším brněnským mužem v hodnocení účasti při gólech na ledě, v play off si pohoršil na -3.

Zároveň platí, že je jednou z nejméně nápadných zahraničních posil, jaké nejen ve finále, ale snad i v celé extralize lze najít.

„Řekl bych o něm, že je spolehlivý. To je to hlavní, co mě u něho napadne,“ uvažuje o zhodnocení Davidsonova přínosu bývalý brněnský obránce Jaromír Meixner.

Kanaďan neohromuje střílením gólů; v sezoně dal zatím dva, což je stejně jako loni za Rögle ve Švédsku. Není příliš vylučovaný, na kontě má jen 11 menších trestů. Málokdy bývá přistižen na takovém místě v obraně, kde by to hořelo.

Umí od sebe rychle a účelně dát puk, je výborný ve hře u mantinelu, nepanikaří.

„Hokej v extralize se podobá tomu, na který jsem byl zvyklý ze Severní Ameriky. Je mi daleko bližší než ten, který jsem zažíval ve Švédsku. Přestoupit tam mi dělalo daleko větší problémy, v Česku už je to lepší. Jsem zaměřený vyloženě na defenzivu a fyzickou hru do těla, což se u vás praktikuje,“ srovnával během sezony v rozhovoru pro web Komety.

Obránce Brandon Davidson z Komety Brno v akci během utkání extraligy proti Liberci. (leden 2025)

Ani těch moc nerozdal. Není hvězdou na první dobrou. Nicméně z osmi zápasů, v nichž v sezoně chyběl, vyhrála Kometa jen tři, v pěti odešla poražena.

V Edmontonu kdysi krátce hrál s Ladislavem Šmídem, v Calgary se mihnul vedle Martina Pospíšila, bratra brněnské hvězdy Kristiána Pospíšila.

Skutečné týmové štěstí našel až po odchodu do Evropy, kam se vydal po jedenácti zámořských letech snažení o stabilní práci v NHL. To, po čem dřív prahnul za oceánem, si plní na starém kontinentu; v obou z posledních sezon hraje o titul, s Kometou ho může potvrdit už v neděli.

To v Kanadě a v USA, ačkoliv v NHL odehrál v sedmi týmech 183 zápasů, je znám především pro své osobní vítězství.

Poprat se v jedenadvaceti s rakovinou vyžadovalo mezi lety 2012 až 2013 veškerou jeho kuráž. Díky včasnému odhalení nádoru mohl podstoupit jak rychlou operaci, tak agresivnější postup při chemoterapii.

Dostával zvýšené dávky.

„Všechno jsem měl rozmazané,“ vzpomínal v rozhovoru pro Calgary Sun. „Byl jsem zmatený a nemocný, fyzicky i psychicky. Nebyl jsem to já. Některé vzpomínky se mi vracejí a vždycky mě zasáhnou hodně těžce,“ povídal otevřeně.

Brandon Davidson z Edmontonu a Nick Bjugstad (bez helmy) z Floridy.

Za tři měsíce zhubnul 15 kilogramů, mohl však pomýšlet na návrat do života. I do hokeje, jak ukázal vzápětí.

V téže sezoně, v níž mu lékaři nádor našli a odoperovali, se vrátil do AHL, za Oklahomu dokončil základní část a v play off s ní došel do semifinále. Tým se sice až k poháru neprobil, Davidson však převzal Fred T. Hunt Trophy za projevení sportovního ducha.

Nejvíc zápasů za jeden tým v NHL (114) si připsal za Edmonton. Sen si splnil v Calgary, kde si zahrál nejblíž svému rodišti. Zároveň však dostával i epizodní role, potloukal se po farmách. Po šesti zápasech v Buffalu v sezoně 2020/21 a dalším martyriu na farmě si řekl „dost“ a vydal se do Evropy.

Teď z jeho rozhodnutí těží Kometa.