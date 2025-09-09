Cesta za obhajobou. Kometu posílí titul i stabilita, co mistra v nové sezoně čeká?

Oslabil mistr odchody hvězd Postavy a Muellera?
Brankář Michal Postava byl strůjcem jarního mistrovského tažení, veterán Peter Mueller dával klíčové góly. Brněnská sestava se sice moc nezměnila, ale zrovna na velmi důležitých postech ji odchody zasáhly.
Nakolik, to se ukáže.
|
Rána pro Kometu, Mueller ukončil kariéru. Nečekané rozhodnutí, přiznal Zábranský
„Muellerovy góly budou scházet, to je jasné. Součinnost dalších útočníků je ale nahradí. Výborně se v přípravě ukázali Tomáš a Hynek Zohornové, ti by mohli ofenzivu tvořit, a zůstali i další hráči, kteří umí dát branku. Obrana Kometě zůstala na vysoké úrovni, pokud z ní mančaft dokáže vyjít, zase se dostane do šancí, promění je a bude úspěšný,“ odhaduje Otoupalík.