Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Cesta za obhajobou. Kometu posílí titul i stabilita, co mistra v nové sezoně čeká?

Jiří Punčochář
  15:29
Když vyhráli titul, nezůstali jen u jednoho. Pokaždé dominovali v blocích. Dvě zlata získali v letech 2017 a 2018 a pak i letos. Na něj se brněnští hokejisté pokusí navázat v nadcházející sezoně, vstoupí do ní ve středu doma proti Litvínovu. „Kometa zase bude silná, navíc je vyzrálejší. Mistrovská zkušenost ji posílí, zvedne jí sebevědomí. Bude se pohybovat ve špičce,“ míní Jiří Otoupalík, bývalý útočník a do předloňska i asistent trenéra v Brně.
Část 1/6

Oslabil mistr odchody hvězd Postavy a Muellera?

Peter Mueller zvedá pohár pro extraligové šampiony.

Brankář Michal Postava byl strůjcem jarního mistrovského tažení, veterán Peter Mueller dával klíčové góly. Brněnská sestava se sice moc nezměnila, ale zrovna na velmi důležitých postech ji odchody zasáhly.

Nakolik, to se ukáže.

Rána pro Kometu, Mueller ukončil kariéru. Nečekané rozhodnutí, přiznal Zábranský

„Muellerovy góly budou scházet, to je jasné. Součinnost dalších útočníků je ale nahradí. Výborně se v přípravě ukázali Tomáš a Hynek Zohornové, ti by mohli ofenzivu tvořit, a zůstali i další hráči, kteří umí dát branku. Obrana Kometě zůstala na vysoké úrovni, pokud z ní mančaft dokáže vyjít, zase se dostane do šancí, promění je a bude úspěšný,“ odhaduje Otoupalík.



Vstoupit do diskuse

1. kolo

Kompletní los

2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Cesta za obhajobou. Kometu posílí titul i stabilita, co mistra v nové sezoně čeká?

Když vyhráli titul, nezůstali jen u jednoho. Pokaždé dominovali v blocích. Dvě zlata získali v letech 2017 a 2018 a pak i letos. Na něj se brněnští hokejisté pokusí navázat v nadcházející sezoně,...

9. září 2025  15:29

Buď opatrný, byl tu Putin. Američan na OH v Soči srazil domácí Rusy a bál se o život

Jde o jeden z největších zážitků z poslední olympiády, které se účastnili hráči NHL. A o ikonický moment amerického hokeje. Útočník T. J. Oshie před jedenácti lety v Soči zazářil v nájezdech proti...

9. září 2025  13:41

Chceme získat to, co jsme ztratili, velí Růžička. Proč se připravoval v Montrealu?

Pět sezon byl kapitánem třineckých hokejistů Petr Vrána a Martin Růžička jedním z jeho asistentů. Nyní se jejich role obrátily. První jmenovaný si je vědom toho, že ve čtyřiceti letech už nebude mít...

9. září 2025  13:30

Jak se točí s Kolečkem. Nabízel jsem, ať umřeš ty, Růčo, špičkoval Šlégr

Na ledě hráli hlavní role vždy, před filmovou kamerou poprvé. Když zlatí olympionici vyprávěli, jak točili s Petrem Kolečkem záchranářský klip pro hokejový Litvínov, fanoušci žluto-černých se díky...

9. září 2025  12:23

Jsi zdravý? Tak tady máš céčko. V extralize už to s nikým není snadné, říká Jeřábek

Je to víc než devět let, kdy za Plzeň odehrál poslední zápas. V dubnu 2016 Škoda v šestém semifinále extraligy proti Spartě padla doma v prodloužení 2:3, lavičku Pražanů kočíroval Josef Jandač a...

9. září 2025  10:27

Nabitější, vyrovnanější a svižná hned od začátku. Na co láká extraliga?

Uteklo to neskutečně rychle. Před 133 dny si brněnský útočník Jakub Flek dojel pro Pohár Tomáše Garrigua Masaryka a zvedal ho nad hlavu, v úterý už se extraligový kolotoč roztáčí opět nanovo. Večerní...

9. září 2025  9:41

Zlínský kapitán Sedláček: Na postup cílí víc týmů. Vyloučení z ligy? Strach jsme neměli

Před minulou sezonou převzal Pavel Sedláček od Bedřicha Köhlera kapitánské céčko, teď i pozici hlavního vůdce Zlína, o kterou se přirozeně dělili. „Hrál jsem s ním hodně rád. Zamrzelo mě, že už se...

9. září 2025  8:35

Kaltounková má smlouvu v PWHL. Na tři roky podepsala s New York Sirens

Hokejová útočnice Kristýna Kaltounková, která se letos jako první Evropanka stala jedničkou draftu zámořské soutěže PWHL, podepsala tříletou smlouvu s týmem New York Sirens. Česká reprezentantka...

9. září 2025  8:02

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

9. září 2025  7:27

Posila hned kapitánem, Bulíř si dobíral Gulaše. Tým musíme být i na obědě, hlásí

Přišel a okamžitě dostal od trenérů kapitánské céčko. Není to úplně běžné, ale značí to, jakou důvěru vkládá sportovní vedení a trenéři do letní posily Michala Bulíře. Čtyřiatřicetiletý útočník,...

9. září 2025  7:11

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Nikdo mě tu nezná. Trenér Gross o vizi pro Spartu i české a německé mentalitě

Premium

Třetí pokus pro Pavla Grosse, aby Spartě vrátil extraligový titul. Tentokrát s významně změněným týmem. A tak hokejový trenér, který desítky let strávil v Německu, vykládá o svých vizích. O české...

8. září 2025

Třinečtí hokejisté doplnili sehraný tým a chtějí opět na nejvyšší příčky

Po pěti mistrovských titulech v minulé sezoně skončili už ve čtvrtfinále. Ambice hokejových Ocelářů Třinec se ovšem před středečním startem extraligy nemění. Znovu se chtějí vrátit na špici soutěže.

8. září 2025  19:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.