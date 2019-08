Místo zámořské juniorky extraliga. Bude to tak lepší, myslí si Plášek

„Ptali se mě, jestli nechci zkusit juniorku v zámoří, ale já jsem domluvený, že budu hrát v Brně. Myslím si, že pro mě bude lepší hrát naši ligu,“ podotkl Plášek, 19letý mládežnický reprezentant, o němž i veterán Tomáš Plekanec říká: „Jednou si NHL zahraje. Roste pro ni.“

Pozvánku do slavné soutěže Pláškovi na začátku léta symbolicky vystavil tým Vancouveru Canucks, když si ho v 6. kole a celkově na 175. pozici draftu vybral. Následně si Pláška pozval i na tzv. development camp, což je pro nováčky první přímý kontakt s nejlepší soutěží světa.

„Trénovali jsme tam na ledě, měli jsme cvičení v posilovně a zajímavý doplňkový program. Vařili jsme, šli jsme na návštěvu dětské nemocnice, poslední den jsme měli výšlap na horu kousek za městem. Musím říct, že to byla super zkušenost,“ pochvaluje si brněnský útočník.

Český hokejista Karel Plášek v souboji s Gavinem Hainem z USA.

Teď v létě odehrál první várku přípravných zápasů Komety, příští týden si odskočí na přípravný turnaj s reprezentační dvacítkou do Ruska a pak se vrátí do Brna, kde se mu rýsuje prominentní místo na křídle Plekancovy formace.

Co nejrychleji do mlhy

Čím víc parta zhruba dvacítky mladých hokejistů stoupala, tím sychravější počasí kolem nich bylo. Na vrcholu Grouse Mountain, kam na kopec severně od kanadského Vancouveru vede populární treková trasa a kde si pro častý výskyt turistů otevřela kavárnu i společnost Starbucks, už bylo vidět jen k nejbližším stromům. Za ně a dál k obzoru už ne.

Turisty sem vozí lanovka. Hokejisté museli vyšlapat poctivých 2 830 schodů, než se na vrchol tříkilometrové cesty k horské chatě dostali. „Bylo to hodně náročné, ale krásné. Zhruba půl hodiny cesty od hotelu jsme našli tuhle krásnou přírodu. Ve Vancouveru sice často pršelo, byla mlha, ale i tak to bylo super,“ vyprávěl Karel Plášek, kterého na západ Kanady zavála cesta na nováčkovský sraz Canucks.

Čtyřikrát po sobě se Vancouver nedostal v NHL do play off. Jedním z těch, kdo by mu to měli pomoct v blízké budoucnosti změnit, je i Plášek. Bylo automatické, že si ho vedení klubu po draftu pozvalo na kemp, kde se nováčci blíže představovali.

Jedním z prostředků, jak toho docílit, je u Canucks už tradičně právě tato horská túra. Nastavená je i jako forma teambuildingu.

„Nebylo potřeba říkat nám, že si máme pomoct, potáhnout jeden druhého, kdyby to bylo potřeba. Parta se tam vytvořila výborná,“ ohlíží se brněnský hokejista. Trenéři mladíky rozdělili do pěti skupin a měřili jim čas.

„Dali jsme si do těla, bylo potřeba se dostat nahoru co nejrychleji. Žádná vycházka,“ podotkl odchovanec Přerova. Vyrostl ale ve Znojmě, kde 12 sezon (od roku 1999) hrával jeho otec, bývalý stabilní extraligový hokejista. „Tam hory nejsou. Hory, to není vyloženě moje,“ přiznal Plášek junior s úsměvem.

Bruslení se učí jinak

Vancouver si svoje nové hráče otestoval při mnoha různých aktivitách. Jednou z nich byla v posilovně chůze po laně, položeném na zem. Jako provazochodci se hráči jeden po druhém pouštěli na cestu po špagátu.

„To bylo v rámci koordinace pohybu a rovnováhy,“ řekl Plášek. Jak by se jako provazochodec oznámkoval? „Jo, dobrý,“ odtuší. Ne v každé části hodnocení by byl k sobě takhle laskavý. Třeba kurz vaření si užil, pobavil se, ale zároveň přiznává: „Dělali jsme nějaký dezert. Raději budu trénovat než vařit.“

Minulý rok bylo mírným překvapením, že po Pláškovi z NHL při draftu nikdo nesáhl. Patřil k oporám reprezentace do 18 let, na začátku sezony se mu povedl Hlinkův memoriál, zahrál si na mistrovství světa. Přesto jeho jméno během výběru talentů nepadlo.

„Věděl jsem, že mám ještě dvě možnosti ve dvou následujících letech. Nic jsem si z toho proto nedělal. Vzal jsem to jako připomenutí, že musím ještě víc makat,“ pokrčil rameny s odstupem času.

Ruského mladíka Alexandra Romanova napadá český junior Karel Plášek.

V minulé sezoně Plášek pokračoval v mládežnických výběrech, zahrál si na MS dvacítek a před draftem mu agent signalizoval: „Může po tobě sáhnout Philadelphia nebo Vancouver.“

Jeho klient uvažoval: „Vancouver má v pozdních kolech poměrně dost výběrů. Mohlo by to vyjít.“ Dočkal se během šestého kola.

Smlouvu mu zatím Canucks nenabídli, všechno má svůj čas. I za vstupní kemp je Plášek rád.

„Učili nás nové věci, nebo věci, které jsem z Brna z tréninků znal, ale dělají se tam jinak. Trochu jiným stylem se tam třeba bruslí, dělají jiné pohyby,“ přibližuje.

Zkušenosti hodlá využít, i když zrovna u bruslení si není úplně jistý, jestli to půjde. „Celý život bruslíte nějak, pak je vám osmnáct a začnou vás to učit jinak. To je nezvyk. Možná bych si nejraději zachoval to, co mám, a nové věci k tomu přidal,“ plánuje.

Informace nečerpá od nikoho jiného než od Tomáše Plekance, borce s tisícovkou zápasů v NHL. Právě on bude v sezoně jeho centrem.

„Tomáš je v kabině docela tichý, to je fakt. Že by tam denně vyřvával, to ne,“ odsouhlasí Plášek to, co se kolem Komety povídá.

„Samozřejmě je to vynikající vzor a rádce. Když vidí, že něco dělám špatně, nebo já něco nevím, řekne mi to. Poradí mi, co si zkusit, každý den je co řešit,“ cení si.