Ještě ve čtvrtek Jihočeši doma proti Spartě promarnili tříbrankový náskok a po pěti inkasovaných gólech v závěrečné třetině prohráli 4:6. V Brně už podobný scénář nepřipustili. Když finský útočník Arttu Ilomäki v 49. minutě snížil na rozdíl jediné branky, odpověděl Olesen završením hattricku.
„Důležitá byla Nickova branka na 4:2, která zase Kometu dostala trochu dolů. Zaplaťpánbůh, že ten gól přišel,“ oddechl si Vrbata. „Musím kluky pochválit, po utkání se Spartou, v němž se nám nepovedla třetí třetina, jsme byli dobře nastavení. Šlapal celý tým.“
Vedle dánského kanonýra zazářil v Brně také Matyáš Mařík. Dvacetiletý brankář, syn někdejšího extraligového gólmana Michala Maříka, dostal přednost před zkušenějším Milanem Kloučkem, který čelil sparťanskému obratu. Proti Kometě mladík zneškodnil 38 ze 40 střel a zaznamenal 95procentní úspěšnost zákroků. Trenéři přitom o jeho nasazení rozhodli už dopředu.
„Nebyla to reakce na Spartu. Brankáři se točí, dostal šanci a chytil ji za pačesy,“ chválil Vrbata.
Při střele Michala Kunce ve druhé třetině mu sice pomohly tyč i břevno, v závěrečné dvacetiminutovce už se ale na štěstí spoléhat nemusel. Brňané na něj vyslali dvacet střel, překonat ho dokázal pouze Ilomäki.
Kometě nepomohla ani jubilejní padesátá extraligová trefa slovenského centra Andreje Kollára, který v úvodní třetině odpověděl na vedoucí branku Parkera Bella.
„Šancí jsme měli celkem dost, puk skákal po brankovišti, trefili jsme nějaké tyčky. V tom jsme dnes trochu vyhořeli. Kdybychom pár těch šancí využili, bylo by to jiné,“ litoval Kollár.
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Brňané navíc dál doplácejí na mizernou produktivitu v přesilovkách. Proti Motoru nevyužili ani jednu ze tří, přestože s jejich sehráním byl trenér Jiří Horáček vcelku spokojený.
„Nemáme nějak oslnivá čísla, spíš hodně slabá,“ připustil. „Přesně to, co jsme chtěli sehrát, jsme sehráli. Ale chybí nám finále, které v přesilovce rozhoduje. Můžete hrát, jak chcete krásně, mít parádní vzorce, ale bohužel se nám nedaří.“
K oživení ofenzivy by mohl přispět návrat finského centra Roberta Leina, jehož místo v elitní formaci mezi Jakubem Flekem a Kristiánem Pospíšilem zaujal právě Kollár.
„Je to náš první centr, samozřejmě citelně chybí, ale máme dost široký kádr na to, abychom ho nahradili. Pevně věříme, že bude co nevidět na ledě,“ naznačil Horáček.
Kometě se přitom v letošní sezoně nedaří ani před vlastními fanoušky. Z osmi domácích utkání jediné vyhrála v základní hrací době, hned na úvod proti Hradci Králové. Nelichotivou bilanci mohou Brňané vylepšit už v úterý, kdy od 18 hodin naposledy před přesunem do nové arény přivítají pražskou Spartu.
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„Na tyhle zápasy se umíme vyhecovat. Umíme to zavřít v obraně a dát góly v důležitých situacích,“ věří Kollár.
Budějovičtí si to ve stejný den o půl hodiny dříve rozdají v domovské Budvar Aréně s Plzní.