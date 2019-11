Premiéru v Brně proměnil Zbořil v pokoření Komety

Páteční domácí prohra 0:3 v sobě nesla brněnskou radost aspoň na straně hostí. Za Mladou Boleslav dal dva góly útočník Adam Zbořil, 24letý odchovanec Komety.

„Proti mému mládežnickému klubu je to něco speciálního, v Brně proti Kometě jsem hrál vůbec poprvé. Bylo to super, atmosféru tady diváci umí udělat. Bylo dobré se sem vrátit,“ vyprávěl Zbořil, který se v českých soutěžích pohybuje po sedmi letech v zahraničí.

Dobré a zároveň užitečné pro Mladou Boleslav – to je potřeba dodat. Zbořil nastoupil v elitním útoku hostí, kde měl na křídlech Michala Vondrku a Pavola Skalického.

„Puky si umíme dát rychle, což pomůže. Snažím se pro ně dělat černou práci a oni to umí zužitkovat,“ řekl Zbořil.

Náhoda tomu chtěla, že právě v Brně to byl on, muž na černou práci, kdo profitoval z výborné práce celé formace. V 15. minutě si počínal jako mazák, když si před brankovištěm stáhl odražený puk na bekhend a zasunul ho za brankářem do sítě – to byl gól na 0:1, tedy vítězný zásah celého duelu.

2 body získala Kometa z posledních sedmi zápasů v extralize proti Mladé Boleslavi.

„Kometa pak byla dost zakřiknutá a my jsme si hráli to svoje. Byl to vydřený zápas,“ hodnotil Zbořil.

Duel si z hlediska skóre i uzavřel, 17 vteřin před koncem trefil prázdnou branku. Skalický mu ve středním pásmu kotouč nezištně přenechal. „Vedle sebe jsem měl ještě Vondrce, ale někdo mi křikl, že jsem sám, tak jsem střílel,“ usmíval se exbrněnský hráč.

Bratr obránce Jakuba Zbořila, čekajícího na šanci na farmě Bostonu, měl v Brně v hledišti rodinné příslušníky i kamarády. A po dvou gólech tušil: „Bude to (do klubové kasy) drahý.“

Na hosty neplatil ani nájezd

Kometa po porážce opustila první příčku extraligové tabulky, zůstala však na stejném bodovém zisku jako Sparta. V neděli se s ní v očekávaném zápase v přímém televizním přenosu o první místo utká v Praze.

„Musíme dnešek pustit z hlavy, připravit se na to a vyhrát tam,“ velel útočník Jakub Orsava, jehož pravidelné souboje s boleslavským brankářem Gašperem Krošeljem byly jedním z hlavních motivů páteční partie.

Největší příležitost měl ve 34. minutě, kdy za Krošeljovo hození holí zahrával trestné střílení. Puk si navedl dobře, zamířil mezi gólmanovy betony, mezeru mezi nimi ale netrefil přesně a Krošelj jeho pokus dokázal vyrazit.

„Trefil jsem ho do hokejky. Kdybych to dal, mohlo to ještě vypadat jinak,“ uznal Orsava.

Domácí se vrátili k trápení v přesilovkách, jichž vyplýtvali pět. „Nějak nám tam skákaly puky. Když jsme si je chtěli dát po mantinelu nebo do hokejky, tak nám to přeskočilo. Čímž se nechci vymlouvat, musíme to sehrát líp. Je vidět, že přesilovky nám teď trochu haprují. Je potřeba je zlepšit,“ litoval Orsava.

Brněnský gólman Karel Vejmelka hledá puk ve skrumáži před svou brankou v utkání s Boleslaví.

Přes dlouhou sérii nezdarů na straně Komety si bývalý hráč Mladé Boleslavi nemyslí, že by Kometa měla z tohoto protivníka komplex. „Víme, že tam mají zkušené hráče a mladé dravce, co jezdí. Ale to my máme taky. Neviděl bych to tak, že se jim na nás daří. Dnes jsme nedali branku, takže nemůžeme pomýšlet na body. Co se dnešního zápasu týká, tak jsme si body zasloužili míň než Mladá Boleslav,“ shrnul.

Zbytek víkendu bude zajímavý nejen pro Kometu na Spartě, ale i pro jejího gólmana Karla Vejmelku ve vztahu k reprezentaci. Vejmelka je prvním brankářským náhradníkem pro Karjala Cup, hraný příští týden.

„Už loni se dostal do základní sestavy Brna a podává velmi dobré výkony. Pojedeme (do Finska) s dvěma gólmany, Karel zatím figuruje jako náhradník. Kdyby se nám zranil útočník, nahradíme ho útočníkem. Kdyby bek, tak necháme devět obránců a pojede i Karel,“ vyložil reprezentační trenér Miloš Říha.