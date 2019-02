Každý šel na krev, chválil neprůstřelný Čiliak po těsné výhře Komety

„Říkal jsem klukům, že když nedáváme góly, tak nesmíme žádný dostat. Zvládli jsme to, každý šel na krev,“ chválil brankář Marek Čiliak, který se po návratu do Komety může chlubit závratnou úspěšností zákroků téměř 96 procent. „Kluci mi pomáhali. Měli jsme strašně moc zblokovaných střel, ubojovali jsme to,“ ocenil Čiliak.

Souhrn 45. kola extraligy

K plnému zisku tak modrobílým stačila přesilovková trefa obránce Ondřeje Němce hned ve druhé minutě. „Celé mužstvo si zaslouží pochvalu. Byl to od nás precizní přístup k utkání, hráli jsme jako v play off. Dali jsme v první přesilovce gól, potom jsme velice kvalitně bránili, a co prošlo, pochytal vynikající Čiliak,“ uvedl brněnský trenér Kamil Pokorný.

Kometa se díky včerejšímu úspěchu posunula v extralize na páté místo, hned zítra přivítá Hradec Králové.