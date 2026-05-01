Zábranský opět povede Kometu, k sobě bude mít i Erata. Klub ohlásil deset posil

Kromě nich Kometa přivedla ještě brankáře Eugena Rabčana, obránce Richarda Nedomlela, Lukea Witkowského a Dalimila Mikysku a útočníky Jana Süsse, Maxima Čajkoviče, Silvestera Kuska a Roberta Leina.
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.
Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.
Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...
Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.
Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...
Libor Zábranský se vrací na brněnskou střídačku. Majitel Komety povede v příštím ročníku trenérský štáb, v němž jej doplní Kamil Pokorný, Jiří Horáček a také bývalý útočník Martin Erat. Loňští...
Vítězný vstup do Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku (3:2) pokazil trenérovi českých hokejistů Radimu Rulíkovi fakt, že kvůli zranění nedohráli zápas útočník Michael Špaček a také hlavní...
V pátek nabídlo play off hokejové NHL dva postupové triumfy se shodným skóre 5:2. Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně takto poslal na dovolenou Edmonton hvězdného forvarda Connora McDavida a postup do...
Není to úplně zásadní převrat, ale tým českobudějovického Motoru dozná pro novou sezonu několika změn. Na zveřejněné odchody se začátkem května každoročně navazuje i představení nových posil....
Šampiony švýcarské hokejové ligy jsou poprvé hráči Fribourgu-Gottéron. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání zvítězili na ledě Davosu 3:2 v prodloužení.
Byla to rána. Tak tvrdá, až to nevydržel mantinel v budějovické aréně. Český útočník Adam Klapka fanouškům ukázal to, čím je vyhlášený i v zámořské NHL. Ostrým hitem přišpendlil na hrazení soupeře a...
Hokejisté Nitry získali potřetí slovenský titul. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání porazili Slovan Bratislava 4:3 v prodloužení. V 74. minutě rozhodl osmnáctiletý útočník Tomáš Chrenko.
Hokejisté Švédska v úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) na domácí půdě v Jönköpingu deklasovali Švýcarsko 8:1. Vyhráli i sedmý zápas Euro Hockey Tour v sezoně a vedou tabulku o osm bodů...
Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....
Čeští hokejisté vstoupili do domácího turnaje v rámci Euro Hockey Tour, během kterého bude řada hráčů bojovat o nominaci na květnové mistrovství světa, výhrou proti Finsku. Prvního soupeře v Českých...
Stovky hokejových fanoušků přišly ve čtvrtek na Pernštýnské náměstí v Pardubicích oslavit vytoužený titul domácího extraligového celku. Velká část příchozích dorazila v klubových dresech či alespoň...
Za rok touto dobou uplyne Spartě přesně dvacet let od zisku posledního extraligového titulu. Nový kouč Patrik Augusta tak těžko může mít v pražském klubu jinou úlohu, než aby čekání utnul. Na...