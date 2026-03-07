Tipsport extraliga 2025/26

Zábranský po základní části: V play off rozhoduje, kdo nechá na ledě život

Jiří Černý
  9:59
Hokejisté Komety zakončili základní část extraligy páteční výhrou 5:4 nad Olomoucí a v předkole play off narazí na České Budějovice. Obránce Libor Zábranský mladší se v posledním kole trefil dvakrát, dal osmnáctý gól v sezoně a stal se nejlepším střelcem extraligy mezi obránci. „Play off je to, proč 52 kol dřeme. Teď už půjdou osobní statistiky stranou,“ říká.
Kometa Brno si výhrou 5:4 na d Olomoucí v posledním kole základní části pojistila osmou příčku po základní části a výhodu domácího prostředí pro předkolo play off. Dva góly zapsal obránce Libor Zábranský mladší. | foto: Václav Šálek, ČTK

Výsledky posledního kola vám přisuzují pro předkolo České Budějovice. Z hlediska cestování jde o horší možnost, než Vítkovice. Jak vidíte tohoto soupeře?
Člověk si u tohoto nevybírá. Zkrátka začíná play off a jestli chceme jít daleko, musíme porazit každého soupeře. Nepřemýšleli jsme tedy, kdo se nám postaví. Máme dva dny na to, nachystat se na Motor a v pondělí začínáme.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Co vás napadne, když se řeknou České Budějovice?
Kvalitní mančaft, který disponuje šikovnými hráči a velmi dobrými brankáři. Musíme se na ně dobře připravit. Bude to o detailech.

Vyvstává vám zpětně ten políček ze září, když vám České Budějovice nadělily porážku 0:8?
Neneseme si to sebou. Je to jeden zápas, už je za ním tlustá čára.

Co pro vaši rodinu znamenají České Budějovice v kontextu toho, že váš otec udělal v Budějovicích důležitý životní krok?
Já ještě nebyl na světě, takže o tom sice vím, ale mě se to nedotkne. Táta tam má nějaké kamarády, ale na mě to vliv mít nebude.

Obránci moc často neútočí na hattrick, vy jste ho měl v posledním kole proti Olomouci na dosah. Myslel jste na to?
Lhal bych, kdybych tvrdil, že mi to na mysl nepřišlo. Zápas se ale vyvíjel a pro nás tam byly důležitější věci. Hlavní byly tři body, chtěli jsme také, aby Jakub Flek vyhrál krále střelců. První cíl se podařil, druhý bohužel už ne. Trochu mě to mrzí, ale hlavní je, že jsme zvládli udržet osmé místo a předkolo začínáme doma.

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Celkem jste dal v základní části osmnáct branek. Nejvíce v kariéře. Čemu to přičítáte?
Je to i o štěstí, ale jsem rád, že mi to tam letos padalo. Tohle všechno se ale koncem základní části zapomíná a začíná nová soutěž.

Jakou váhu má fakt, že jste nejlepším střelcem po základní části v historii Komety mezi obránci?
Je to obrovská čest, předskočit všechny hráče, co tu kdy hráli. Bylo to hezké, ale dnešní půlnocí to končí.

Má takový úspěch stejnou hodnotu, jakou by měla koruna krále střelců pro Jakuba Fleka?
Individuální statistiky jsou jedna věc, ale to už jde bokem. Nyní půjdou osobní statistiky a bude jen tým.

Měli jste v hlavě jeho osobní úspěch?
Bavili jsme se o tom. V závěru hrála Olomouc bez brankáře a my se snažili Flíčkovi uhrát puk. Bohužel to nevyšlo, ale říkal jsem mu, že nejdůležitější gól dá v play off. I tak je 24 branek neskutečných.

Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

Jak moc důležitý je start předkola na domácím ledě, když vám to v poslední době venku příliš nejde?
Jsme rádi, ale je to nedůležité. Jsme rádi, že začínáme s domácími fanoušky v zádech. Můžete tím dostat soupeře pod tlak. Příliš velkou důležitost tomu nedáváme, potřebujeme zvládnout tři zápasy a jestli budou doma či venku, to už je jedno.

Bavíte se o problému venkovních zápasů?
Kdybych věděl, proč tomu tak je, určitě bychom něco změnili. Musíme se na to zaměřit, protože jsme v tom loni byli naopak silní.

V play off to má přijít samo?
V play off se výhody domácího ledu nulují, bude to o tom, kdo na ledě nechá život.

Jak složité bude přepnout do play off módu za dva dny?
Tak těžké to nebude. Vždyť play off je to, proč tady 52 kol dřeme. Každý ví, o co se hraje a je to nejkrásnější část sezony.

Loni jste šli z nejlepší čtyřky po základní části rovnou do čtvrtfinále. Doma jste ale začali prohrou s Karlovými Vary. Je fakt, že nevychladnete z tempa v něčem výhodné?
Cílem byla čtyřka, tu jsme nezvládli uhrát. Jestli to bude výhoda či nevýhoda se ukáže až s větším měřítkem.

Padla v kabině slova obhajoba titulu?
Vůbec. Je to jiná sezona, nový rok a co bylo, to bylo. Už se na to nedíváme.

Kometa pod Horáčkem: volnější atmosféra, solidní bilance, herní změna minimální

Už se v kabině řeší play off rituály?
Oholit jsem se nechal včera, takže v tomto ohledu už mi play off začalo. Co všechno ale budeme držet, to mají na starosti starší hráči a kapitán Kuba Flek.

Po základní části jste osmí. Jak tedy shrnete první část sezony?
Měli jsme to stále nahoru a dolů. Jeden nebo dva zápasy jsme zvládli, pak zase přišla vlna proher. Tam byl náš kámen úrazu. Nedovedli jsme navázat na povedené zápasy. Naším cílem bylo přímé čtvrtfinále, to se nepovedlo. Teď to ale máme zase ve svých rukou.

52. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 52 26 7 7 12 165:117 99
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 52 25 5 8 14 142:104 93
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 52 25 3 10 14 148:121 91
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 52 24 8 2 18 141:120 90
5. HC Oceláři TřinecTřinec 52 23 7 4 18 148:131 87
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 52 22 8 5 17 138:130 87
7. HC Sparta PrahaSparta 52 23 6 5 18 161:135 86
8. HC Kometa BrnoKometa 52 20 5 6 21 141:149 76
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 52 18 6 6 22 143:148 72
10. Rytíři KladnoKladno 52 18 5 6 23 129:137 70
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 52 18 5 6 23 135:160 70
12. HC OlomoucOlomouc 52 19 3 3 27 124:158 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 52 15 6 5 26 102:140 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 52 11 3 4 34 107:174 43
Kometa Brno si výhrou 5:4 na d Olomoucí v posledním kole základní části...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

6. března 2026  20:26

