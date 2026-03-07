Výsledky posledního kola vám přisuzují pro předkolo České Budějovice. Z hlediska cestování jde o horší možnost, než Vítkovice. Jak vidíte tohoto soupeře?
Člověk si u tohoto nevybírá. Zkrátka začíná play off a jestli chceme jít daleko, musíme porazit každého soupeře. Nepřemýšleli jsme tedy, kdo se nám postaví. Máme dva dny na to, nachystat se na Motor a v pondělí začínáme.
Co vás napadne, když se řeknou České Budějovice?
Kvalitní mančaft, který disponuje šikovnými hráči a velmi dobrými brankáři. Musíme se na ně dobře připravit. Bude to o detailech.
Vyvstává vám zpětně ten políček ze září, když vám České Budějovice nadělily porážku 0:8?
Neneseme si to sebou. Je to jeden zápas, už je za ním tlustá čára.
Co pro vaši rodinu znamenají České Budějovice v kontextu toho, že váš otec udělal v Budějovicích důležitý životní krok?
Já ještě nebyl na světě, takže o tom sice vím, ale mě se to nedotkne. Táta tam má nějaké kamarády, ale na mě to vliv mít nebude.
Obránci moc často neútočí na hattrick, vy jste ho měl v posledním kole proti Olomouci na dosah. Myslel jste na to?
Lhal bych, kdybych tvrdil, že mi to na mysl nepřišlo. Zápas se ale vyvíjel a pro nás tam byly důležitější věci. Hlavní byly tři body, chtěli jsme také, aby Jakub Flek vyhrál krále střelců. První cíl se podařil, druhý bohužel už ne. Trochu mě to mrzí, ale hlavní je, že jsme zvládli udržet osmé místo a předkolo začínáme doma.
Celkem jste dal v základní části osmnáct branek. Nejvíce v kariéře. Čemu to přičítáte?
Je to i o štěstí, ale jsem rád, že mi to tam letos padalo. Tohle všechno se ale koncem základní části zapomíná a začíná nová soutěž.
Jakou váhu má fakt, že jste nejlepším střelcem po základní části v historii Komety mezi obránci?
Je to obrovská čest, předskočit všechny hráče, co tu kdy hráli. Bylo to hezké, ale dnešní půlnocí to končí.
Má takový úspěch stejnou hodnotu, jakou by měla koruna krále střelců pro Jakuba Fleka?
Individuální statistiky jsou jedna věc, ale to už jde bokem. Nyní půjdou osobní statistiky a bude jen tým.
Měli jste v hlavě jeho osobní úspěch?
Bavili jsme se o tom. V závěru hrála Olomouc bez brankáře a my se snažili Flíčkovi uhrát puk. Bohužel to nevyšlo, ale říkal jsem mu, že nejdůležitější gól dá v play off. I tak je 24 branek neskutečných.
Jak moc důležitý je start předkola na domácím ledě, když vám to v poslední době venku příliš nejde?
Jsme rádi, ale je to nedůležité. Jsme rádi, že začínáme s domácími fanoušky v zádech. Můžete tím dostat soupeře pod tlak. Příliš velkou důležitost tomu nedáváme, potřebujeme zvládnout tři zápasy a jestli budou doma či venku, to už je jedno.
Bavíte se o problému venkovních zápasů?
Kdybych věděl, proč tomu tak je, určitě bychom něco změnili. Musíme se na to zaměřit, protože jsme v tom loni byli naopak silní.
V play off to má přijít samo?
V play off se výhody domácího ledu nulují, bude to o tom, kdo na ledě nechá život.
Jak složité bude přepnout do play off módu za dva dny?
Tak těžké to nebude. Vždyť play off je to, proč tady 52 kol dřeme. Každý ví, o co se hraje a je to nejkrásnější část sezony.
Loni jste šli z nejlepší čtyřky po základní části rovnou do čtvrtfinále. Doma jste ale začali prohrou s Karlovými Vary. Je fakt, že nevychladnete z tempa v něčem výhodné?
Cílem byla čtyřka, tu jsme nezvládli uhrát. Jestli to bude výhoda či nevýhoda se ukáže až s větším měřítkem.
Padla v kabině slova obhajoba titulu?
Vůbec. Je to jiná sezona, nový rok a co bylo, to bylo. Už se na to nedíváme.
Už se v kabině řeší play off rituály?
Oholit jsem se nechal včera, takže v tomto ohledu už mi play off začalo. Co všechno ale budeme držet, to mají na starosti starší hráči a kapitán Kuba Flek.
Po základní části jste osmí. Jak tedy shrnete první část sezony?
Měli jsme to stále nahoru a dolů. Jeden nebo dva zápasy jsme zvládli, pak zase přišla vlna proher. Tam byl náš kámen úrazu. Nedovedli jsme navázat na povedené zápasy. Naším cílem bylo přímé čtvrtfinále, to se nepovedlo. Teď to ale máme zase ve svých rukou.