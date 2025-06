Kempný do Komety? V žádném případě, reaguje na dráždivou fámu Zábranský

Spekulace o možnosti, že by se loňský mistr světa z Prahy mohl vrátit do svého bývalého působiště, koluje mezi fanoušky vzdor tomu, že Kempný je stále ještě členem sparťanského kádru a nikdo dosud oficiálně neuvedl, že by tomu mělo být jinak.

Nicméně jeho odchod ze Sparty podle hokejového zákulisí vyloučen není, což se skloňuje stejně jako fáma, že by se nebránil přestupu do Komety.

Zřejmě by v extralize letos v létě nebylo pikantnějšího transferu vzhledem k tomu, jakou „pifku“ na čtyřiatřicetiletého mazáka mají brněnští fanoušci. Ti mu nemůžou zapomenout, že i když před lety prohlásil, že si hraní za Spartu „neumí moc představit“, podepsal při návratu z NHL smlouvu právě v Praze, kde v tu dobu již žil.

„Nechápu, kde se tato informace (o možnosti Kempného návratu do Brna) vzala. Nikdy jsme o tom neuvažovali a ani nebudeme,“ prohlásil však rezolutně Zábranský v klubovém rozhovoru.

Nevyloučil naopak, že jedno dosud volné místo v obraně obsadí kanadský zadák Brandon Davidson, který v Brně již v uplynulé mistrovské sezoně působil. „Jednání samozřejmě probíhají, což se týká například i Brandona Davidsona. Je možné, že tím obráncem bude on, ale může to být i někdo úplně jiný,“ uvedl boss Komety.

Bývalému brněnského obránci Michalovi Kempnému, který přijel v dresu Sparty, připravili fanoušci hokejové Komety pod vedením Jana Přibyla vzkaz z pohádky S čerty nejsou žerty.

Kanaďan po sezoně na dotaz iDNES.cz odpověděl, že by v Brně zůstal rád, a doufá, že to tak i dopadne.

Zábranský prozradil, že mistrovský kádr opustí Davidsonův krajan Nicolas Beaudin, pro kterého po příchodu odchovance a stejně ofenzivně laděného Filipa Krále nevidí prostor na ledě. „Ale ani v rozpočtu, což je férové říct,“ upřesnil otevřeně první muž brněnské hokejové mašiny. Přiznal i odchod útočníka Tomáše Rachůnka a potvrdil, že končí útočník Jakub Konečný, jenž již podepsal smlouvu s Kladnem.

Zřejmě se v Brně blíží i odchod nejlepšího hráče letošního play off Michala Postavy do NHL. Údajně měl mít Postava nejblíž do Edmontonu, mezi zájemce se ale řadí také Detroit. „Já jsem se ještě s nikým nedomluvil, nemám k tomu co říct,“ reagoval gólman.

Zábranský nicméně již podle zdrojů obnovil kontakt s Alešem Stezkou, s nímž byl dohodnutý již před rokem, než se Stezka rozhodl zabojovat o šanci v Seattlu. Nyní se jedná o tom, že by do Komety nastoupil na druhý pokus a místo jedničky obsadil on.

I to nahrává variantě, že Postava zkusí štěstí za oceánem a životní sezonu v extralize se tam pokusí proměnit v šanci dobýt NHL.

„Vůbec se nedivím, že má nabídky, protože svými výkony si o smlouvu řekl a já mu to moc přeju. Každému klukovi, když odchází z Komety do NHL, říkám - udělej všechno pro to, aby ses nemusel vracet a vydržel tam co nejdéle. Pro nás to znamená, že budeme muset řešit brankářskou otázku. Musí to mít hlavu a patu a pečlivě to zvažujeme každý den,“ konstatoval majitel šampionů.