Léčba Zábranským zatím bez účinku. Kometa se dál topí v krizi

Rozčarování vyprodané haly zařídil už po 48 sekundách David Tomášek. Inkasovaná branka určila obraz utkání, ve kterém Kometa pouze dotahovala a už počtvrté ze sedmi posledních utkání nasadila oba své brankáře.

„Opět jsme dostali brzo branku a první třetinu jsme tlačili zápas do kopce. Kluci zaslouží pochvalu za druhou třetinu, kdy jsme hráli velmi dobře. Měli jsme ale smůlu, když jsme trefili břevno, a brzy to bylo 3:1 místo vyrovnaného stavu.

Když jsme snížili a chystali závěrečný nápor, přišla laciná branka, pak nešťastná hokejka v obličeji, dvojnásobné oslabení a Sparta si to pohlídala,“ shrnul utkání kouč domácích Martin Pešout.

S Liborem Zábranským na lavičce prý dopředu počítal. Po sérii sedmi utkání bez výhry za tři body podle něj musel přijít nějaký impulz.

„Každý, kdo sleduje Kometu, ví, že jsme v poslední době měli špatné výsledky. A na Kometě se vždy všichni snaží udělat vše pro to, aby se to změnilo k lepšímu. Už v létě jsme jeho příchod avizovali a nyní pro něj prostě nazrála doba, protože mužstvo aktuálně dobré výsledky nemá,“ vysvětlil trenér.

„Tlak se pod majitelem nezvýší“

Zábranský si podle svých slov hledí hlavně útočníků, striktně si však rozdělení funkcí nedefinovali. V ofenzivě udělal Zábranský oproti předchozím utkáním několik změn. Do prvního útoku k Holíkovi s Koblížkem se vrátil kapitán Martin Zaťovič. Stromberg pak dostal na křídla Horkého s Flekem.

Celkově se ale hra Komety nezměnila. „Viděl jsem bojovnost, stejně jako v minulých zápasech, nikdo se na nic nevykašlal. Dnes jsme bojovali také, ale dostali jsme rychlý gól a to nás trošku srazilo. Za stavu 2:3 jsme měli šanci vyrovnat, ale to jsme nezvládli a pak už jim tam napadalo všechno. Je to docela hrozivý výsledek,“ kál se centr Petr Holík.

Že bude mít za zády nejvyššího bosse, se dozvěděl až v den zápasu. Podle Holíka to však žádný tlak navíc na kabinu nepřináší. „Stejně chodil do kabiny a mluvil s námi i před jeho účastí na střídačce. Věděl o všem, rozebíral taktiku,“ líčil po nedělním utkání Holík. Na otázku, zda Zábranský nyní bude na střídačce pravidelně, měl Holík jasno. „Předpokládám, že Libor už zůstane dole,“ odpověděl útočník.

I on si láme hlavu, čím svému týmu pomoci v ukončení výsledkově tragického trendu. „Já osobně žádnou extra změnu nehledám. Na systému ale musíme pracovat. Některé momenty se nám daří, jsou tam ale pasáže, kdy nám to tam napadá, a pak už se těžko hraje. Když máme několik šancí na vyrovnání a my je nedáme, tak to je o hlavě. Každý chce, jenže ono to nejde,“ přemítá centr. „Nohy vám samy odejdou, když dostáváte góly a prohráváte. Snaha tam vždycky je, ale ono to nefunguje,“ zamýšlí se.

Jedinou světlou chvilkou byla první proměněná přesilová hra po šesti utkáních. Zbořilovo nahození tečoval Luboš Horký. „Prostě jsme jen v předchozích zápasech nedali gól, jinak to byla stejná přesilovka. Nic jsme nezměnili. Kundrátek mohl dát ještě další, trefil ale břevno,“ okomentoval drobný úspěch Holík.

Kempný schytal pískot

První utkání v brněnské hale po návratu ze zámoří do Česka si užil obránce Michal Kempný. V dresu Sparty byl středem pozornosti už na rozbruslení. Pod kotlem domácích fanoušků na něj čekal transparent „Ty kašpare, co to máš na sobě!?“, odkazující na pohádku S čerty nejsou žerty.

Atmosféru si však mohl od první minuty užívat, byť každý jeho dotek s pukem znamenal další vlnu nevole. „Fanoušci byli živí, tak jako si to pamatuju. Jsem moc rád, že jsem si tady zase mohl zahrát,“ hlásil chladnokrevně rodák z Hodonína, který za Kometu odehrál šest sezon. Při tom mu ale v očích poskakovali čertíci. „Kdo by si toho chorea nevšiml. Připravoval jsem se ale tak nějak na vše. Rozumím, že lidi mohou být naštvaní, ale já si to neberu,“ popsal své pocity dvaatřicetiletý bek.

Pro Kometu má Kempný pochopení. „Každý prochází nějakou krizí v sezoně. V tom je pak ten hokej krásný. Nehráli špatně, ale výsledek vypadá drsně. Na Brno ale nezapomínám, bude vždy v mém srdci,“ vzkázal ochozům.