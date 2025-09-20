Tipsport extraliga 2025/26

Šťastný Pytlík šokoval Kometu: Gól ve třech proti pěti? To jsem v životě neviděl!

Jiří Punčochář
  10:27
Z hokejistů Liberce jsou na začátku sezony v extralize machři na zápasy s posledními finalisty. Po vicemistrovi z Pardubic, kterého zdolali doma, setnuli Bílí Tygři v pátek i brněnského šampiona, a to dokonce na jeho ledě. Dopracovali se k tomu málo vídaným způsobem: dvěma góly v oslabení a vítězným zásahem 1,6 vteřiny před koncem.
Rozhodující gól na 4:5, jímž zpražil více než sedm tisíc diváků v brněnské hale, si jeho liberecký autor Jaromír Pytlík náležitě užil. V přerušení hry před ním se s gustem pustil do šťavnaté výměny názorů s domácím zadákem Liborem Zábranským, který mu zřejmě opakoval, že do tlačenice před brankoviště Komety nemá smysl jezdit.

Pytlík se právě tam vydal a těsně před klaksonem, který by oznámil konec třetí třetiny, divoký duel rozhodl. Hosté v něm čtyřikrát prohrávali, na 4:4 vyrovnali v 58. minutě a nakonec vyhráli.

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

„Takový zápas upřímně řečeno nepamatuju,“ usmíval se Pytlík. „Bylo to hodně vyrovnané a diváky muselo utkání jednoznačně bavit,“ usoudil.

Pohled do šokovaných tváří fanoušků Komety vypovídal o všem možném, jen ne o tom, že by se první porážkou obhájců titulu v nové sezoně měli nějak kochat. Pohled na ukazatel času, který se zastavil na tristních 0:00,1, tedy desetině vteřiny před koncem, jejich zdrcení jenom podtrhnul.

„Stoprocentně jistý, že gól bude uznán, jsem si nebyl. Zkusil jsem to prostě hodit na bránu a se štěstím to do ní propadlo. Pak mě ujistili až spoluhráči na střídačce, že to opravdu bude platit,“ oddechl si Pytlík.

Rozhodčí sice po prohlídce videa čas ještě posunuli mírně dozadu, takže gól oficiálně padl 1,6 vteřiny před koncem, to už ale byl jenom kosmetický detail. Po buly, na které domácí odevzdaně poslali pěšáky, se už nehrálo.

Gol Liberce v Brně v oslabení ve třech proti pěti:

„Vystřízlivěli jsme, dostali jsme obrovskou facku. Radost má soupeř, což po takovém průběhu chápu,“ konstatoval brněnský kouč Kamil Pokorný.

Pálit ho musela nejen ztráta stoprocentní bilance a první prohra po čtyřech vítězstvích, ale ještě víc způsob, jak k ní došlo. Kometa navázala na první třetinu předchozího duelu s Vítkovicemi, který ještě dokázala zvládnout a vyhrát ho 5:2, a podala neslaný-nemastný výkon. I když byla po první třetině ve vedení 1:0, poměr střel 2:9 mluvil jasně o tom, že výkon nebyl dobrý.

„Hráli jsme si s ohněm, až nás to spálilo,“ uznal Pokorný.

Korunu všemu nasadily brněnské přesilovky. Dvakrát při nich Kometa inkasovala, jednou i při hře v pěti proti třem. Paradoxně se pod tento kiks podepsal útočník Hynek Zohorna, který v „kombu“ s bratrem Tomášem patřil k tomu nejlepšímu, co mistr v pátek nabídnul. V rozjezdu dvojnásobné početní převahy ale přenechal kotouč Adamu Musilovi a ten trestal.

„Kluci, co na oslabení byli, to skvěle proměnili. Navíc gól, jako dal Adam Musil v oslabení tří proti pěti, je něco, co jsem asi v životě neviděl,“ žasl i Pytlík.

Šťastný Pytlík šokoval Kometu: Gól ve třech proti pěti? To jsem v životě neviděl!

