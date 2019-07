Čermák se loučí s hokejem. Zaslouží si úctu a respekt, zní z Brna

POHLED SPOLUHRÁČE: Nemusel mluvit, stačilo mu odkašlat si hovoří Jozef Kováčik: Leoš byl mým pravým opakem. Já jsem potřeboval ještě minutu před nástupem na zápas dělat blbiny, pořád jsem něco brebentil. On toho moc nenamluvil. Byl ale zároveň člověkem, kterému stačil pohled, případně si významně odkašlat, a každý vycítil, co a jak. Měl charizma Buda Spencera, dobráckého siláka z filmů. Takhle jsem jednou vrazil do kabiny a hrála tam super písnička. Požádal jsem o zesílení zvuku. Kdosi to pořádně ohulil, ale než jsem stačil chytit rytmus, za pár vteřin rámus ztichl. Říkám na celé kolo: „Co za blbce to vypnulo?“ Odpovědí mi bylo hrobové ticho. Načež jsem se podíval doleva, kde seděl Leoš s ovladačem v ruce a lehce pomačkanou tváří. Bylo den po utkání a my starší hráči jsme byli víc rozlámaní než ostatní. Kapitán nebyl výjimkou. Povídám: „Myslím, že to byl asi dobrý nápad, jsem pro, aby to bylo potichu. Nemusí to řvát jako u kolotočů.“ Už jsem si pak pamatoval, že leckdy budou lepší pohodové písničky. Takových historek mám s Leošem plno. Jsem strašně rád, že jsem s takovým chlapem mohl hrát, takhle parádního kapitána by člověk musel hledat opravdu dlouho. Hodně dobrých věcí podpořil, beru ho jako fajn chalana. Každý někdy přestřelí, udělá chybu. Leoš to uměl správně rozdělit. Když mladí moc blbli, uměl jim to slušně říct, ale dupnout dokázal taky. Zakřičet, když bylo potřeba. Kolikrát, když byla krize, jako obvykle před Vánocemi, jsme šli my starší hráči za Liborem Zábranským. Musely se dát hlavy dohromady, jak z toho co nejrychleji ven, to nemůžou řešit dvacetiletí kluci. Ti kolikrát ani nevěděli, co všechno měl Leoš na starosti. Céčko měl úplně oprávněně.