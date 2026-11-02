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Tipsport extraliga 2026/27

„Můj názor na Rusy se nemění.“ Pospíšil v Brně září, reprezentaci ale nekomentuje

Jiří Černý
  7:00
Brněnští hokejisté se radují z gólu Jakuba Fleka (číslo 9).

Brněnští hokejisté se radují z gólu Jakuba Fleka (číslo 9). | foto: ČTK

Brněnští hokejisté Jakub Flek (vlevo) a Kristián Pospíšil se radují z gólu v...
Slovenský útočník Kristián Pospíšil se raduje z gólu.
Brněnský útočník Jakub Flek překonává brankáře Oldřicha Cichoně z Olomouce.
Brněnský útočník Tomáš Zohorna v šanci před brankářem Oldřichem Cichoněm z...
5 fotografií
Spekulace uzemnil podpisem nového kontraktu a od té doby září. Útočník Kristián Pospíšil těží ze souhry s Jakubem Flekem a zažívá velmi povedené období. Slovenský bouřlivák proti Olomouci zapsal gól a přihrávku a dotáhl hokejovou Kometu k prvnímu plnému bodovému zisku za posledních pět domácích zápasů. Kometa v neděli ustála vedení a zvítězila 3:2, z desáté příčky se ale před reprezentační přestávkou nepohnula.

Lehčí hlava u vás způsobila lehčí ruce a nohy? Změnil jste sestřih a vypadá to, že vám to svědčí.
Tak jsem se snažil nějak zrychlit, trochu jsem vychytal aerodynamiku. Myslím, že mi to pomohlo.

I váš vous je aerodynamický?
Když už je listopad, chtěl jsem také trochu ukázat, k čemu je.

Brněnští hokejisté Jakub Flek (vlevo) a Kristián Pospíšil se radují z gólu v utkání proti Litvínovu.
Slovenský útočník Kristián Pospíšil se raduje z gólu.
Brněnští hokejisté se radují z gólu Jakuba Fleka (číslo 9).
Brněnský útočník Jakub Flek překonává brankáře Oldřicha Cichoně z Olomouce.
5 fotografií

Minule si tady Jakub Flek pochvaloval vaši souhru. Chvíli jste se točili, trenéři vás rozpojovali a zase spojovali. Teď jste se ustálili a vy už jste na 13 bodech za bilanci 2+11. Těžíte ze souhry?
Určitě. S Flekym se dlouhodobě snažíme pomáhat týmu, hlavně produktivitou, abychom vyhrávali. Jsem rád, že nám to teď funguje. Co se týče toho, že nás trenéři měnili, myslím si, že každý divák viděl, nejen trenéři, že to nefungovalo a hledalo se správné složení. Jsem rád, že se to nějakým způsobem našlo a ustálilo. Snažíme se každým střídáním pomáhat k tomu, abychom byli lepší.

V čem si vy dva s Flekem tak dobře sedíte?
Myslím si, že to není jen o nás dvou. Vidím obrovský přínos, který týmu dodal i Bobby (centr Robert Leino pozn. red.). Není to tedy jen o nás, ale o celé lajně, která se na každém postu dobře doplňuje. Snažím se pochopit Flekův hokej, on zase ten můj. Momentálně nám to podle mě dobře funguje a pomáháme týmu vyhrávat. Věřím, že to tak bude pokračovat.

Brněnští hokejisté Jakub Flek (vlevo) a Kristián Pospíšil se radují z gólu v utkání proti Litvínovu.

Dá se říct, že je pro vás gól v letošní sezoně vzácnou záležitostí?
To už jsem říkal mockrát. Je mi jedno, jestli mám asistenci, nebo gól. Když nahraju, znamená to, že někdo jiný skóruje. Čím více takových situací budeme mít, tím budu radši. Jsme tady od toho, abychom pomáhali týmu dávat góly. Samozřejmě jsem rád, když ho dám sám. Myslím si, že každý hráč, ať už defenzivní, nebo ofenzivní, chce dávat góly. Jsem extrémně rád, že mi to tam dnes padlo.

V pěti proti pěti vám to tam padá, ale v přesilovkách je to pořád trápení. Co je potřeba zlepšit?
Jestli jste sledovali dnešní zápas, myslím si, že naše přesilovka šla extrémně nahoru. Měli jsme tam spoustu šancí. Věřím práci, kterou odvádíme, a myslím, že to s každým zápasem půjde pomalu nahoru a bude to lepší a lepší. Věřím, že nám přesilovky budou pomáhat vyhrávat zápasy.

Kometa a její přesilovková mizérie. Duda se ptá: Proč tam Erat vůbec je?

Není ale ta statistika někdy ubíjející?
Myslím si, že i třetí gól padl v podstatě díky tomu, že jsme měli výbornou přesilovku. Dokončili jsme ji, respektive skórovali krátce po jejím skončení. I ona nám tedy pomohla k tomu, abychom dali třetí gól, protože jsme si vytvořili velký tlak. Vidím v tom momentálně velký potenciál. Přesilovky nám mohou pomáhat vyhrávat zápasy. Každý ví, že budou až do konce sezony, a hlavně v play off, velmi důležité.

Uklidnil vás podpis nové dlouhodobé smlouvy v Kometě?
Nevím, jestli mě uklidnil. Myslím si, že jak klub, tak já jsme byli na sto procent přesvědčení, že chceme smlouvu podepsat. Já jsem od začátku věděl, že chci být Brňák.

Brněnský útočník Jakub Flek překonává brankáře Oldřicha Cichoně z Olomouce.

Na Slovensku se psalo, že vás urážely přestupové spekulace, které kolem vašeho jména kolovaly. Bylo to tak?
Nejde o to, že by mě urážely. Já jsem vždycky rád a čím víc se o mně píše, tím je asi větší zájem. Nevím, jak to přesně říct, ale každý hráč chce být tím, o koho je zájem. Tím mu také stoupá cena. Jsem rád, že se o mně mluvilo a že mě chtělo více týmů. Ale znovu říkám, mojí první volbou bylo Brno a jsem rád, že jsem tady.

Takže vám vyloženě nevadilo, že se mluvilo o Spartě?
Vůbec nevím, kde se to vzalo, jak to vzniklo nebo proč se to psalo. Znovu říkám, první volbou bylo vždycky Brno. Nikdy jsem se ani s nikým nebavil o smlouvě tak, že bych chtěl něco jiného než Brno.

Spekulace se Spartou se mi nelíbily, říká Pospíšil. Chtěli ho i v Rusku, on radši zůstal

Jste výraznou tváří slovenské reprezentace. Co říkáte na to, že se nyní řeší návrat Rusů na mistrovství světa?
Myslíte, že se k tomu teď nějak vyjádřím? Myslím si, že každý divák ví, jaké jsem měl postoje a jak jsem na Rusko reagoval. Můj názor se nezmění. Stojím si za svým a nikdo ho nezmění.

Řešíte případný střet s ruskou reprezentací osobně, nebo je to jednoduše součástí toho, jak se rozhodne slovenská reprezentace?
Znovu říkám, svůj názor nezměním a každý ví, jaký je.

Můžete ho zopakovat?
Ne. Každý můj názor zná. Nechci, abyste ze mě vytáhli něco, z čeho pak uděláte velký titulek, že Kristián Pospíšil nesouhlasí.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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