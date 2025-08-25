Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Srdce a důraz Zábranský, ofenziva Král. Našli v Kometě ideální dvojici?

Jiří Punčochář
  10:21
Když na jaře hráči hokejové Komety zvedali nad hlavy pohár pro mistry extraligy, experti viděli v týmu houževnatost, nadšení, ofenzivní sílu a totální obětavost, ztělesněnou zejména vítězem indexu bojovnosti Liborem Zábranským mladším. Slabina v podobě podprůměrné produktivity beků a absence prvního obránce pro přesilovku však byla viditelná i očima laiků. Sportovní manažer Tomáš Vincour tuto bolístku pro nadcházející sezonu vyřešil. Filip Král se vrátil z AHL do Brna přesně pro tento post. A podle přípravy jde o trefu do černého.
Libor Zábranský mladší (vlevo) a Filip Král spolu řádili už v juniorce. Kariéry...

Libor Zábranský mladší (vlevo) a Filip Král spolu řádili už v juniorce. Kariéry se jim na chvíli rozešly, osudová Kometa je však znovu sjednotila a trenéři od nich očekávají velké věci | foto: Ivo Dostál, Kometa Brno

Brněnský trenér Kamil Pokorný reaguje během přípravného utkání se Zvolenem.
Brněnský Kristián Pospíšil reaguje během přípravného utkání se Zvolenem.
Brněnský obránce Filip Král během přípravného utkání se Zvolenem.
Brněnský trenér Kamil Pokorný během přípravného utkání se Zvolenem.
10 fotografií

„Než jsem loni odešel na farmu Pittsburghu, mluvil jsem s vedením Komety a už tehdy mi říkali, že nabídku od nich mám. V průběhu roku jsme se několikrát bavili s Tomášem Vincourem. Když už jsem viděl, že to v zámoří asi nemá budoucnost, zvažoval jsem možnosti. A Brno, to byl zkrátka návrat domů. Tedy nejlepší volba, což se mi zatím potvrzuje,“ libuje si 25letý bombarďák, původem z Blanska, který hned od startu naznačuje, jaký potenciál se v něm skrývá.

Brněnský gólman Jan Kavan zasahuje v přípravném utkání se Zvolenem, před ním obránce Filip Král.

Tři utkání a bilance tří gólů a dvou asistencí, zejména z početních výhod, v nichž se Brnu v play off příliš nedařilo, jsou toho důkazem. Král má vedle zodpovědného Zábranského rozvázané ofenzivní ruce i herní pohodu. „Cítím se fakt dobře, trenéři ve mě mají důvěru a já se ji jen snažím splácet. S Liborem se známe odmala, a tak jen navazujeme na staré spojení. V kabině sedíme zase vedle sebe, chodíme do posilovny, trávíme spolu fakt hodně času a vtípky z mládí naskočí okamžitě. Je to v nás pořád,“ přikyvuje s nadšením při dotazech na mládežnického parťáka.

Nechtěl bych, aby i mě v Brně vypískali, hlásí Král po návratu do Komety

Přitom jsou herně tak odlišní. Král se nechá strhnout a vyjede klidně až za protější branku, málokdy se pouští do důraznější hry tělem a soupeřům se raději vyhne. To chlapík s plnovousem je z jiného těsta. Zábranského poctivost a důraz jsou cítit při každém střídání. „Myslím, že se fakt dobře doplňujeme, zapadá to do sebe. Když Libor vidí, že jedu dopředu, hned se stahuje a já se to snažím dělat podobně. Moje útočná role je o kus větší, takže to Libor bude muset jistit častěji, ale to neznamená, že bych vzadu nechtěl vůbec zůstat. Je to o domluvě a ta mezi námi funguje výborně. Pomáháme si,“ brání se Král striktnímu dělení rolí.

Mix Finska a Ameriky pomůže

Oba prošli epizodou ve Finsku. Zábranský odehrál čtyři roky v Pelicans Lahti, Assat Pori a Jukuritu. To Král se po letech marného boje o místo v Torontu potřeboval rehabilitovat sezonou v Pelicans.

Finsko je oba naučilo jinému hokeji, byť každého po svém. „Mě mnohem víc ovlivnil americký hokej, přece jen jsem tam strávil spoustu času. Nicméně ve Finsku jsem získal zpátky sebevědomí, které mi v Americe hodně chybělo. Na severu jsem si ho ale fakt spravil a navíc se tam dalo i hokejově vyrůst. Ve Finsku se zkrátka hraje rychle, tomu jsem se musel přizpůsobit. V Americe je zase menší hřiště, tím pádem je všechno tak nějak blíž, i soupeři. Snad mi tenhle mix bude v Brně fungovat,“ věří Král před startem sezony, která Kometě začne domácími zápasy Ligy mistrů proti švédskému Brynas a dánskému Odense už tento pátek a neděli.

Brněnský obránce Filip Král v přípravném utkání se Zvolenem.

Přes svoje útočné choutky Král očekává pozornost brněnských koučů na všech frontách. Rád by zanechal dojem jako bek pro všechny situace. „Samozřejmě se ode mě čeká asi více do ofenzivy, ale když to nepůjde dozadu, tak vám sebevědomí také pochopitelně klesne a s tím se sveze i ta útočná část. Chce to balanc a můj post se jmenuje obránce, tedy vše začíná od obrany. Myslím, že nejsem čistě ofenzivní bek, v angličtině tomu říkají one way. Doufám, že dokážu, že i dozadu umím hrát. Určitě však nebudu někoho každé střídání hitovat ani neposbírám tolik bloků, protože to zkrátka neumím tak dobře jako třeba Libor. Ale když to půjde na mě, určitě neuhnu,“ směje se.

Jeho cesta má – na rozdíl od posledních dvou sezon – cílit na etablování se v českém národním týmu, kde jej kouč Radim Rulík na mistrovství světa dvakrát vynechal, neboť Král vždy do posledních okamžiků nastupoval ve svých klubech.

„S reprezentačním koučem máme zdravý vztah, pokaždé jsem zkrátka hrál dlouho, v kempu nároďáku byli jiní beci a já nebyl ozkoušený. Trenéři se tak rozhodli a já se teď těším, že se v extralize ukážu. Snad mě pak kouč vybere i na turnaje Euro Hockey Tour a dostanu tak možnost porvat se o místenku třeba i na olympiádu,“ zmiňuje obránce přirozený „italský“ vrchol sezony.

