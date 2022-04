Kometa mění trenéra. Z Kalouse je manažer mládežnických reprezentací

Kalous bude i sportovním manažerem mládežnických reprezentací. Na střídačce Komety vydržel pouze jednu sezonu.

Už by tak nic nemělo bránit sdělení, komu boss Komety Libor Zábranský svěří úkol vytáhnout mužstvo zpět do horních pater tabulky. Podle informací MF DNES to bude Martin Pešout, končící v Karlových Varech.

Zábranskému coby asistent pomohl k titulu Komety v roce 2017 a šéf brněnského hokeje důvěřuje lidem, s nimiž má dobrou zkušenost. Prokázal to i posunutím Kalouse k dvacítce, v čemž měl z pozice svazového viceprezidenta důležité slovo.