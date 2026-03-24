Tipsport extraliga 2025/26

Úzký kádr i neúspěšný nový impulz. Proč skončili obhájci z Komety ve čtvrtfinále

Jiří Černý
  9:55
V nejkratší možné době vyřídil nejžhavější kandidát na titul z Pardubic svého loňského přemožitele. Hokejisté Komety působili ve čtvrtfinále zataveně, rozebraně a bez emocí. Pondělní prohra 0:1 a celkový sériový debakl 0:4 v plné síle ukázaly, že tento ročník Brňanům nebyl souzený. Server iDNES.cz přináší odpovědi na otázky, které je přivedly k neúspěšné sezoně.
Část 1/4

Kde je super kanonýr?

Hokejisté Komety smutní po porážce v Liberci.

Když americký ostrostřelec Peter Mueller zvedl nad hlavu Masarykův pohár a rozloučil se s Brnem, bylo jasné, že Kometa má problém. Bohužel ho nevyřešila. „Nepodařilo se najít adekvátní náhradu,“ přiznal po vypadnutí majitel klubu Libor Zábranský.

Alespoň částečnou náhradu měl přinést Arttu Ilomäki, jeden z hrdinů loňského play off. Koncept dával smysl. Za praváka, který si v levém kruhu vybudoval kancelář a vždy atakoval hranici 25 gólů za sezonu, nasadíte hráče podobného profilu, držení hole a v aktuální formě. Jenže plán se rozpadl dřív, než se stihl ověřit v praxi. Zranění ramene vyřadilo Ilomäkiho od poloviny září do konce února. Kapitán Jakub Flek byl na vše najednou sám.

„Nahradit hráče Muellerových kvalit je strašně těžké samo o sobě, natož když se přidají další zranění,“ přitakává pro iDNES.cz bývalý brněnský útočník Vojtěch Němec.

Jestli bude zájem, reprezentaci neodmítnu, tvrdí Flek. Čeká ho ale dlouhá pauza

Problém se navíc netýkal jen jedné pozice. Brno už po sezoně přišlo kromě Muellera také o gólmana Michala Postavu, Tomáše Rachůnka, Jakuba Konečného či Nicolase Beaudina. Naopak dorazili Tomáš Zohorna, brankář Aleš Stezka a obránce Filip Král.

V momentě, kdy přišly zdravotní výpadky, se nedostatečná hloubka kádru projevila naplno. „V play off pak vidíte, že hrají pořád stejná jména, mají přes dvacet minut za zápas a ta únava se prostě nasčítá,“ popisuje Němec problém častého stahování pouze na tři útoky.

Podobně citelné manko pak přišlo i v obraně. Brandon Davidson vypadl na celou sezonu. Absence Rhetta Hollanda pro play off pak Kometu ve hře dozadu svlékla donaha.

Po posilách nejednou volal kouč Kamil Pokorný i jeho nástupce Jiří Horáček. „Posilovali bychom rádi, ale trh je tak přebraný a slabý. Hráči nevědí, co by ještě chtěli za peníze, že v některých situacích ani nevstupujeme do jednání,“ přiznal při výměně trenérů boss Zábranský. „Spíše si myslím, že s tou kvalitou, co tu máme, bychom si měli vystačit na to, aby výsledky byly daleko lepší,“ dodal.



Vstoupit do diskuse

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.