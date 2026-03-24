Úzký kádr i neúspěšný nový impulz. Proč skončili obhájci z Komety ve čtvrtfinále

Kde je super kanonýr?
Když americký ostrostřelec Peter Mueller zvedl nad hlavu Masarykův pohár a rozloučil se s Brnem, bylo jasné, že Kometa má problém. Bohužel ho nevyřešila. „Nepodařilo se najít adekvátní náhradu,“ přiznal po vypadnutí majitel klubu Libor Zábranský.
Alespoň částečnou náhradu měl přinést Arttu Ilomäki, jeden z hrdinů loňského play off. Koncept dával smysl. Za praváka, který si v levém kruhu vybudoval kancelář a vždy atakoval hranici 25 gólů za sezonu, nasadíte hráče podobného profilu, držení hole a v aktuální formě. Jenže plán se rozpadl dřív, než se stihl ověřit v praxi. Zranění ramene vyřadilo Ilomäkiho od poloviny září do konce února. Kapitán Jakub Flek byl na vše najednou sám.
„Nahradit hráče Muellerových kvalit je strašně těžké samo o sobě, natož když se přidají další zranění,“ přitakává pro iDNES.cz bývalý brněnský útočník Vojtěch Němec.
|
Problém se navíc netýkal jen jedné pozice. Brno už po sezoně přišlo kromě Muellera také o gólmana Michala Postavu, Tomáše Rachůnka, Jakuba Konečného či Nicolase Beaudina. Naopak dorazili Tomáš Zohorna, brankář Aleš Stezka a obránce Filip Král.
V momentě, kdy přišly zdravotní výpadky, se nedostatečná hloubka kádru projevila naplno. „V play off pak vidíte, že hrají pořád stejná jména, mají přes dvacet minut za zápas a ta únava se prostě nasčítá,“ popisuje Němec problém častého stahování pouze na tři útoky.
Podobně citelné manko pak přišlo i v obraně. Brandon Davidson vypadl na celou sezonu. Absence Rhetta Hollanda pro play off pak Kometu ve hře dozadu svlékla donaha.
Po posilách nejednou volal kouč Kamil Pokorný i jeho nástupce Jiří Horáček. „Posilovali bychom rádi, ale trh je tak přebraný a slabý. Hráči nevědí, co by ještě chtěli za peníze, že v některých situacích ani nevstupujeme do jednání,“ přiznal při výměně trenérů boss Zábranský. „Spíše si myslím, že s tou kvalitou, co tu máme, bychom si měli vystačit na to, aby výsledky byly daleko lepší,“ dodal.