Spustili jsme peklo, liboval si kouč Komety. Brňané jsou nejvýš v sezoně

Šrumec, jaký v pátek na brněnském ledě zažily ve svém pásmu Karlovy Vary, na ledě Komety soupeři delší čas nepamatují. Domácí počastovali Energii čtyřiceti střelami, poradili si s dílčím stavem 0:2 po první třetině a dokráčeli k obratu.

I když Kometa vyhrála jenom o gól 3:2, na ledě bylo modrobílé představení výrazně přesvědčivější, než ukazuje skóre. Díky tomu jsou Brňané třetí, nejvýš v sezoně. Karlovy Vary naopak na elitní čtyřku mírně ztratily, dívají se na ni s čtyřbodovým odstupem.

„Oni (Kometa) mají výborný mančaft, v útočném pásmu jsou strašně nepříjemní. Hodně jejich hráčů se udrží na puku, uvolní se, najde si prostor. My jsme je navíc od stavu 0:2 dostali do hry našimi chybami. Nedostávali jsme puky v dostatečné míře k nim do pásma, oni otáčeli hru, dostávali se k nám do třetiny a mleli nás,“ uznal brněnské kvality i Dávid Gríger, autor jednoho z karlovarských gólů.

Když v čase 7:42 zvyšoval na dvoubrankový rozdíl, ještě ke všemu pouhých 13 vteřin po vedoucí brance spoluhráče Víta Jiskry, bylo ještě karlovarské partě hej. „Měli jsme dobrý pohyb, byli jsme produktivní, to se nám povedlo,“ pochvaloval si kouč hostí Pavel Patera.

19:8 Poměr střel na bránu ve druhé třetině zápasu Kometa – Karlovy Vary. Celkově vyhráli domácí na střely 40:26.

Necelých pět minut po začátku druhé třetiny a dvou gólech Komety už si ale bral oddechový čas, aby zastavil uragán domácích. Dělovkou se trefil Michal Gulaši, dorážkou z úhlu Kristián Pospíšil a bylo srovnáno. „Udělali jsme pár chybiček, Kometa je potrestala, deset minut jsme tahali za kratší konec provazu. Po právu to bylo 2:2, až pak jsme se trochu srovnali. Ve třetí třetině jsme věděli, že to bude o jednom gólu, dala ho Kometa,“ konstatoval Patera.

Vítězové hráli úplně jiný zápas než o dva dny dříve proti Mountfieldu. Ten sice zdolali 3:0, nechali se však ve své aréně (byť jen těsně) přestřílet a přežili množství velkých šancí soupeře.

Karlovy Vary dokázali Brňané v jejich rozletu zastavit, i když si pro ně překvapení připravil nejen úderný soupeř, ale i obvykle chladnokrevně jistý gólman Michal Postava. V 8. minutě se postavil váhavě k rozehrávce, s pukem mu nepomohl ani spoluhráč a před doklepávajícím Jiskrou se nestačil do brankoviště vrátit včas.

„Hned jsem to hodil za hlavu, chyby se stávají,“ ujistil brněnský gólman číslo jedna.

Tým před ním ho podpořil, kromě jiného domácí ani jednou nepykali na trestné lavici.

Překonaný brankář Michal Postava v brance Komety Brno. Gól inkasoval od Karlových Varů. (21. února 2025)

„Je jednoduché vyhrát, když vedete 3:0. Najít ale sílu, když prohráváte 0:2, vzchopit se, to ukáže charakter týmu,“ ocenil brněnský kouč Kamil Pokorný. „Velký kredit patří hráčům za první desetiminutovku druhé třetiny, tam to bylo s pomocí diváků jedno velké peklo,“ ulevil si.

Paradoxně nejméně jistý si Pokorný v zápase musel být až za stavu 2:2 ve druhé desetiminutovce zmíněné třetiny. Tam Kometa lehce ubrala z tlaku. „Mysleli jsme, že ve stejném náporu vydržíme hrát až do konce druhé části hry. Soupeř nám tam ale dvakrát třikrát odjel, to bylo velké téma během přestávky před třetí třetinou. Kdyby Vary daly gól, vzaly by si to zase na svoji stranu,“ uvědomoval si trenér brněnského souboru.

Třetí třetina už byla podle jeho gusta. Kometa hrála trpělivě, disciplinovaně, v 51. minutě se tečí prosadil Lukáš Cingel. Tentokrát nebylo ani potřeba soupeře na konci ztrestat do prázdné brány při power play.

„My jsme se snažili, oni to ulehali,“ litoval závěru Gríger.

K přímému postupu do čtvrtfinále tak má z obou uchazečů výrazně blíž Kometa. „Máme v hlavách, že tam ta možnost je,“ přikývnul Postava. „Několik kol už se snažíme hrát play off hokej. Musím kluky pochválit, že když jsme dali na 3:2, hráli super ve středním pásmu. Soupeře jsme si nepouštěli k nám,“ vyzdvihl gólman Komety.