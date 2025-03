Stabilně bitý Jiskra, „top hříšníci“ v akci. Přišla Kometa opět o Ďalogu?

Disciplinárka bude mít zase na čem pracovat. Jen co ve středu během dne vyměřila tresty za první zápas mezi Brnem a karlovarskou Energií, už si večer při druhé partii řekli o další „flastry“ další borci. Rhett Holland i Ondřej Beránek nakročili svými hrubými zákroky k tomu, aby si o víkendu, kdy se tahle série přestěhuje z jihu Moravy na západ Čech, odpočinuli.

Šéf komise Viktor Ujčík záběry s jejich prohřešky neuvidí za poslední týdny poprvé. Překvapivé to není ani tak u Hollanda, jenž se ostrou hrou prezentuje stabilně, jako u Beránka. Druhý muž produktivity základní části extraligy sbírá v play off místo kanadských bodů trestné minuty, už jich má dvaapadesát.

„To je otázka na něho,“ odtušil karlovarský kouč Pavel Patera na adresu své hvězdy. Beránek se nechal unést už v předkole proti Vítkovicím, kdy soupeře bodnul holí. Ve středu se provinil znovu, a to zbytečným hitem na hlavu Marka Ďalogy z Brna. „Já to okomentuju, až to uvidím. Zákroků tam bylo mnohem víc,“ pokračoval Patera.

A kdyby mu Beránek, který dal v play off naposled gól v prvním duelu předkola a od té doby mlčí, musel po zasednutí disciplinárky chybět? „Až to zjistíme, tak to začneme řešit,“ řekl.

Beránkova bilance V základní části extraligy nasbíral 50 kanadských bodů bodů a skončil na 2. místě v pořadí produktivity. V play off má naopak na kontě jenom dva body za dva góly a k nim 52 trestných minut, s nimiž je nejtrestanějším hráčem vyřazovací části.

Pro Karlovy Vary by to byla ztráta. I když za Beránka převzali střelbu jiní, hlavně Ondřej Procházka, rozpadla by se jim nejlepší lajna. „Jestli nebude hrát, tak je to pro nás velká ztráta. Nebo nás to naopak semkne, že budeme bojovat i za něj. Zákrok jsem pořádně neviděl, nechci hodnotit,“ krčil rameny jeho spoluhráč Jiří Černoch.

Ztratit hráče může následkem Beránkovy přehnané tvrdosti i Kometa. Karlovarský ranař totiž trefil Marka Ďalogu, který se na play off vrátil po otřesu mozku. Z ledu sice odjel po svých, ale v druhé polovině utkání po faulu zkusil už jen jedno střídání a pak už na led nechodil.

Brněnskému kouči Kamilu Pokornému se tak může zase začít drobit obrana, v níž pro zranění dlouhodobě chybí Tomáš Bartejs. Možná k němu přibude – aspoň krátkodobě – i Rhett Holland, jehož vyloučení do konce zápasu bylo ve středu třetím od konce ledna.

„Má takový styl hry. Musí ale vědět, kdy jít důrazně a kdy ubrat,“ konstatoval Pokorný během základní části.

Otřesený Vít Jiskra z Karlových Varů opouští led po zákroku Rhetta Hollanda z Komety.

Shodou okolností se i Holland ve středu „vyfauloval“ na karlovarském otloukánkovi Vítu Jiskrovi. Zákrokem na něho si v úterý při prvním zápase série vykoledoval od disciplinárky distanc už brněnský útočník Kristián Pospíšil.

„Má nějakou tržnou ránu v obličeji. Můžeme být rádi, že se na led vrátil, doufám, že bude v pohodě a my taky,“ řekl o dobitém Jiskrovi kapitán Černoch.

I když Energie dostala v Brně v soubojích naloženo a druhý zápas prohrála, odjíždět mohla podle svého lídra spokojena. „Dvě třetiny jsme byli (ve středu) horší, měli jsme zbytečný respekt. Za třetí třetinu se můžeme pochválit. Začali jsme hrát, co máme, a když tohle děláme, jsme lepším týmem. Ukázali jsme si cestu. Kometě jsme dali najevo, že nic nebalíme,“ prohlásil Černoch.

Eliška @eliska_tweetuje Už nám ty 5 plus do konce lítají jedna za druhou. Úplně zbytečné dohrání od Beránka, stejně jako před tím faul Hollanda.



Jsem zvědavá, jestli se oběma situacemi bude zabývat @apklh2022... https://t.co/WmqVAmmszf oblíbit odpovědět

Kometa pro změnu na ledě ukázala, že ani ztráty klíčových hráčů nemusí být fatální. Bez distancovaného Pospíšila, kterého nahradil dvacetiletý Jan Ekrt, dala oslabená třetí lajna v první třetině důležité dva góly, jimiž brněnský celek nastartovala.

„A v příštím duelu už nám Pospíšil zase pomůže,“ těšil se Tomáš Rachůnek, autor jedné ze středečních branek Komety.

Nebude jí však znovu chybět důležitý obránce Marek Ďaloga?