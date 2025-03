Pospíšilův loket budil emoce, Patera spílal sudím: Hnus, pískejte rovinu. Přijde trest?

„Pánové, to si děláte srandu. Co to má znamenat? My jsme v klidu celý zápas, ale pískejte rovinu. Tohle je fakt hnus.“

Taková slova zazněla z úst Pavla Patery, trenéra Karlových Varů, kterým vítězství 4:3 v prodloužení a první bod v sérii nakonec zajistil dvougólový střelec Ondřej Procházka.

O několik desítek minut dříve, na začátku třetího dějství, byl hostující kouč evidentně rozladěný. S verdiktem, který dvojice rozhodčích vynesla, se vůbec neztotožňoval.

Dle jeho názoru se měl domácí hokejista pakovat pod sprchu.

Do souboje s Jiskrou šel Pospíšil nevybíravě. Protivníka trefil zhruba vteřinu po odehrání kotouče, levou ruku při pohybu viditelně oddělil od zbytku těla, úder vedl na hlavu.

Otřesený třiadvacetiletý útočník, který s bilancí tří branek a čtyř asistencí vede průběžnou tabulku produktivity play off, se těžko sbíral z ledu.

Na střídačce ještě chvíli seděl v předklonu, zezadu si ledoval bolavý krk.

Hosté doufali, že dostanou k dispozici pětiminutovou přesilovku, která by jim za nerozhodného stavu 2:2 přišla vhod, a pro slovenského reprezentanta utkání skončí.

Nestalo se, načež si kapitáni Jakub Flek a Jiří Černoch vyslechli od Cabáka vysvětlení: „Loket tam je, ale ne úplně. Větší ránu si (Jiskra) dá nárazem hlavou o plexisklo.“

Rozhodnutí nepřekvapilo jen karlovarskou stranu, na sociální síti X se podivoval také bývalý elitní hokejista Jakub Voráček: „Dvě minuty? Wow, tohle je ale na dva zápasy.“

Hlavní rozhodčí (zleva) Robin Šír a Tomáš Cabák kontrolují platnost gólu Komety Brno během čtvrtfinálové série Komety proti Karlovým Varům. (18. března 2025)

Pospíšila provází v extralize pověst vyhlášeného bouřliváka, který není zrovna imunní vůči provokacím. Jen těžko zadržuje emoce, zároveň se nezdráhá přitvrdit, leckdy si počíná až za hranicí pravidel.

Vždyť i kouč Kamil Pokorný před startem série hlásil: „Musím s ním o tom mluvit, ale každý hráč nakonec zodpovídá za vlastní činy. Mám z něj slušný pocit, přijde mi, že teď už myslí víc na hru.“

Hned po úvodním čtvrtfinálovém klání ale může o jednoho z ofenzivních tahounů přijít. Dá se očekávat, že disciplinární komise se bude faulem na Jiskru zabývat.

Přejde ho její šéf Viktor Ujčík bez dalšího postihu jako v případě zákroku loktem sparťana Michaela Špačka na třineckého Mariana Adámka? Nebo Pospíšila čeká nucená pauza?