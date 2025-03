Možná na sobě budu mít terč, uznal provokující Procházka. Velebil Frodla

Začínala 69. minuta dramatické bitvy ve vyprodané brněnské hale, když karlovarský gólman Dominik Frodl od své branky nahrál na útočnou modrou Eiriku Salstenovi. Ten křížným pasem poslal do úniku Ondřeje Procházku, který blafákem oklamal domácího brankáře Michala Postavu a rozhodl – 3:4, vedení v sérii se ujímá tým z předkola.

„Ještě jsme si to říkali, že se nám tohle nesmí stát. Že jejich gólman umí rozehrát,“ litoval Šimon Stránský, gólman poražené Komety, čtvrtého celku základní části.

Kdo překvapený nebyl byli samozřejmě vítězové. „Jsme strašně rádi, že umí (Frodl) hokejkou takhle hrát. Předvedl to už v minulé sérii proti Vítkovicím, kdy vysunul Beryho (Ondřeje Beránka). V první chvíli jsem ani neviděl, komu nahrává, pak jsem si všiml na útočné modré Eirika. Nakopl jsem to, najel jsem si a Eirik mi to hezky přistrčil do nájezdu,“ popisoval vítězný gól ze svého pohledu Procházka.

Frodl podle jeho vysvětlení na ledě improvizuje, akce nejsou secvičené. „Občas to tam loupne. Je to od něho kreativní, podle situace,“ nadhodil autor dvou gólů v prvním čtvrtfinále.

V úterý večer byl Frodl v situaci pánem, přestože se musel vyrovnat i s jedním nepříjemným momentem. V 60. minutě, jenom 17 vteřin před koncem, si holí lehce srazil těsně za brankovou čáru puk, díky čemuž Kometa vyrovnala na 3:3 a poslala zápas do prodloužení.

Hlavní rozhodčí (zleva) Robin Šír a Tomáš Cabák kontrolují platnost gólu Komety Brno během čtvrtfinálové série Komety proti Karlovým Varům. (18. března 2025)

Trefu Šimona Stránského museli rozhodčí posvětit u videa. „Nevím, jestli to tam někdo došťouchal, nebo to tam spadlo samo. Zkusil jsem to narvat na bránu, chtěl jsem se už radovat, pak mi Arttu (Ilomäki) řekl, že to gól není, tak jsem moc nejásal. Nakonec to dobře dopadlo, vyrovnali jsme, bohužel to k ničemu nebylo,“ mrzelo Stránského.

I během vypjatého okamžiku vypadal Frodl v poklidu. Dvakrát se pro jistotu zeptal členů karlovarské výpravy za mantinelem za jeho brankou, zda gól byl, a když ti mu odkývali, že ano, protože viděli televizní záběry na mobilu, gólman s číslem 0 na zádech se už během přezkoumávání situace začal chystat na pokračování hry.

Stejně tak to vzal celý tým Energie. „Vyrovnání Komety byl trochu šok. Řekli jsme si ale, že to hodíme za hlavu. Začínala nová třetina, tak že do toho půjdeme jako od začátku,“ vylíčil náladu v šatně hostí mezi třetí třetinou a prodloužením Procházka.

Pauza na nás byla znát, litoval Pokorný

Co se samotného začátku duelu týká, ten Karlovy Vary zvládly náramně. Ve 4. minutě je Vít Jiskra poslal do vedení, a i když o minutu později vyrovnal Peter Mueller, v 11. minutě už měli hosté opět mírný náskok.

„Sice jsme do Brna přijeli z těžké série předkola, ale rozehraní,“ pochvaloval si Procházka.

Naopak Kometa poznala, že čekat dva týdny na začátek čtvrtfinále nemusí být vždy jen výhra. „Na první třetině byla naše pauza znát, soupeř byl aktivnější, šel do vedení. Postupem času se naše hra zvedala, ve druhé třetině jsme měli šance, abychom odskočili,“ hodnotil průběh brněnský trenér Kamil Pokorný.

Na tom, že byly Karlovy Vary pořád napřed, měl velkou zásluhu Procházka. Poté, co jeho tým v druhé části hry přežil dvě rány do tyček a z tlaku Komety inkasoval jen jednou na 2:2, poslal ho v 45. minutě do vedení Procházka svým pátým gólem v letošním play off.

Po něm se radoval směrem k brněnským divákům a rukou u ucha jim dával najevo, že čeká, zda budou reagovat. „No jo, trochu jsem ty emoce rozproudil. Měl jsem strašnou radost. Jestli jsem si na sebe tímto nalepil terč a budu v druhém zápase pod tlakem hlediště, tak s tím musím umět žít. Především jsem rád, že jsem takto načasoval formu a pomáhám takhle mančaftu,“ prohlásil dvougólový střelec sebevědomě.