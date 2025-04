Sparťanský tlak? Nic extrémního, míní bek Komety. Odměna za trpělivost, dodal kouč

V pražské hale, kde loni v květnu slavil titul mistra světa poté, co ke svému prvnímu zápasu naskočil ve finále, hned zavzpomínal.

„Zážitek na celý život,“ usmíval se.

Také proto, že nyní místo Švýcarů hlídal obávaný sparťanský útok. A opět úspěšně. Favorit doma podlehl poprvé v novém kalendářním roce.

„Dáváme si záležet, ať nechodí střely ze slotu, je to náš styl,“ povídal osmadvacetiletý zadák po nečekané výhře 3:2. Navzdory jen rekordním devíti vyprodukovaným střelám na brankáře Kořenáře.

O jeho výkonu ale Ščotka mluvit nechtěl: „Když gólman není v takovém tempu jako ten náš, je to pro něj možná těžší. Asi tak,“ pověděl stroze.

Výjimečně. O počínání vlastního celku už se rozhovořil podstatně víc. Však taky mohl hlavně chválit. Byť poukázal rovněž na chyby, zrovna tak jako kouč Kamil Pokorný.

Trenéři Komety Brno, vpravo hlavní kouč Kamil Pokorný, vlevo asistent Jiří Horáček.

„Důležité je nefaulovat a teď toho bylo moc. Výborný speciální tým to odbránil a vyšlo to, ale nesmíme to pokoušet dál,“ oddychl si sedmapadesátiletý trenér, jehož svěřenci pykali hned pětkrát.

Nejvíc trnul pravě v prostřední části. Střídačka Komety klasicky ležela dál od obranného pásma, Pražané prakticky nepálili mimo, střihli si jednu přesilovku a tým před výtečným Michalem Postavou v brance zablokoval hned osm pokusů. Z celkově čtrnácti toho večera.

Brankář Michal Postava a útočník Jakub Flek.

Snad i z toho důvodu Pokorný nechtěl vyzdvihovat individuality. Ani když přišel na přetřes třiadvacetiletý talent Postava.

„Kluci pomohli jemu, on jim,“ zanechal si odměřený postoj. „Nějakým způsobem jsme hráli dobře defenzivně, snažili se Spartu dostat ze střeleckých prostor a čekat na brejky. Vyšlo to. Ve třetí části jsme dál trpělivě hráli to svoje a byli za to odměněni gólem na 3:2 i zvládnutým zápasem.“

Nabízí se jistě myšlenka, zdali si odměnu nezasloužilo spíš aktivnější mužstvo, které se tlačilo za vstřeleným gólem a tvořilo hru. Tak to ale v hokeji, natož během play off, úplně nefunguje.

Zbývalo osm sekund do konce bídné druhé třetiny z pohledu hostů, když Hynek Zohorna vyrovnal na 2:2. Nejenže dal zapomenout na trápení z předešlého průběhu, Brňané si do přestávky odnášeli lepší pocit než domácí.

„Ten průběh nám pomohl. Můžeme být pod tlakem klidně 59 minut, ale když vyhrajeme 1:0, je nám to jedno,“ rozmlouval Ščotka.

Branku Komety ohrožuje domácí sparťan Filip Chlapík.

Navíc si ani neuvědomoval, že by se on nebo jeho spoluhráči ocitli pod nějakým neodolatelným náporem soupeře. „Myslím, že nějaký extrémní tlak to nebyl. Spíš to bylo tak okolo, v méně nebezpečných prostorech. Ono to vypadá blbě, ale v tom boxu se to dá v klidu ustát a ani se moc neunavíte.“

Zdali se takovým stylem dá vyhrát i více zápasů v jedné sérii, nebo šlo během úterního večera ve vyprodané O 2 areně spíš o dílo náhody, ukáže další průběh série.

Minimálně pět titulů Třince ale jasně dokládá, že pasivnější přístup zabírá. A potvrzovaly to i dva brněnské extraligové primáty, které byly poslední právě před startem dynastie slezského klubu. Nejde tedy jen o štěstí.

„Musíme ty protiútoky hrát dál a věřím, že to přinese ovoce,“ líčil Ščotka. „Chceme z nich těžit, nepanikařit, rychle dostávat puky ven a nedělat zbytečné námazy. Chyby se stanou, ale proto je nás na ledě pět, s Postym šest, abychom je napravili. Jsme jedna parta.“

Pakliže Kometa hru v defenzivě ještě vylepší, může vítěze základní části nepříjemně zaskočit. Nyní si jen ukázala, kudy má směřovat.

„Je to vzpruha a víra v hru, kterou hrajeme,“ doufá Pokorný. „Že vedeme 1:0, nic neznamená.“

Pokud tedy nejste pověrčiví. Pak si možná vybavíte, že všechny tři dosavadní série obou soupeřů opanoval tým, který začal vítězně. A pokaždé to bylo Brno.