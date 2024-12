Místo na přesilovce mi sedí, hlásí Zohorna. O výměně z Brna prý nevěděl

Ať brněnští trenéři vymýšleli variant na přesilovku kolik chtěli, v první polovině sezony se to na číslech téměř neodrazilo – konkrétně řečeno za 26 zápasů se Kometa v početní převaze prosadila osmkrát.

Z druhé poloviny základní části soutěže je však odehráno pět zápasů a brněnský soubor už má z tohoto období na kontě hned šest nových zásahů ze hry proti oslabenému soupeři. Zlepšení modrobílá armáda potvrdila i v posledním kole kalendářního roku 2024 v pondělí doma s Olomoucí, v němž si takto gólem pomohla hned v první třetině.

Co do procenta využití či celkového počtu gólů na tom Kometa v přesilovce stále není dobře, z extraligových celků je předposlední, aktuální situace už je však pro ni mnohem veselejší.

„Nevím, jestli jsme něco výrazně změnili. Víc se hře ve speciálních týmech věnujeme na tréninku, to ano, ale že bychom něco překopali... i v první půlce sezony jsme přesilovky měli dobré, jenom jsme je nevyužívali střelecky. Hrajeme je pořád stejně,“ uvažoval po výhře nad Hanáky v poměru 5:3 brněnský útočník Hynek Zohorna, který měl využití na kontě.

Všemožnými úpravami přitom přesilovka Komety ve skutečnosti prošla, viditelné je to na personálním složení vybraného komanda. V tom, které chodí na led jako první, se v Brně po čase zase aplikuje varianta s pěti útočníky. Od mantinelu rozehrává Jakub Flek, na modré operuje Adam Zbořil, na levém kruhu číhá na střelu Peter Mueller, kolem kruhů se motá Lukáš Cingel a mezi nimi Hynek Zohorna.

Brněnský útočník Peter Mueller (vlevo) přepadává přes olomouckého obránce Jakuba Sirotu.

„Chodím na buly a jsem bumper. Hraju středového, posouvám se, mluvím na ostatní kluky, když jsou pod tlakem. A jsem připravený. Vyhovuje mi to, hrál jsem to poslední tři roky ve Švédsku, jsem na to zvyklý,“ vyložil čtyřiatřicetiletý plejer.

Prokázal to i před olomouckou brankou, do které z brankoviště doklepl volný puk. V přesilovce se v pondělí trefil po pouhých dvou dnech od zásahu do sítě Kladna. Za dva zápasy tak jedna z ústředních posil Komety pro tuto sezony přesně zdvojnásobila svoji dosavadní střeleckou bilanci.

4 góly má na kontě v této sezoně Hynek Zohorna z Brna. Do 20. prosince se trefil jednou, od té doby třikrát.

„Byla otázka času, kdy to prolomím,“ zachoval před novináři kamennou tvář a ledový klid.

Na ledě se v zakončení trápil tak, až se začalo spekulovat o jeho výměně formou krátkodobého hostování či směny do konce sezony za jiného útočníka Adama Kubíka z Českých Budějovic. „Jo? O tom jsem noc nevěděl,“ zakoulel očima v pondělí při rozhovoru s médii.

Ať už se jednalo o fámu, či měla spekulace reálný základ, v prosinci už ve hře nebyla. Zohorna, který svůj první gól v sezoně dal shodou okolností na konci listopadu právě Motoru, se začal zvedat, od 20. prosince má góly další tři.

Jako kdyby do sebe v Brně všechno zapadalo: probudila se přesilovka, s větší lehkostí hraje jeden z jejích stabilních členů a Kometa zase najíždí na vítěznou vlnu. Z posledních šesti kol vyhrála pětkrát.

„Jde to správným směrem, jsou tam pozitiva. Hlavně nám jdou ty přesilovky a celkově speciální formace fungují,“ přikývl Zohorna.

Flek znovu katem soupeře

Při výhře nad Olomoucí ho potěšil i gól spoluhráče Jakuba Fleka při soupeřově power play. Flek se do prázdné branky prosadil už popáté v sezoně, na trestání rizika ze strany protivníků je expertem.

„Je nebezpečný celých šedesát minut, nejen na konci,“ utrousil olomoucký útočník Lukáš Nahodil. V pondělí mu – a nejen jemu, i celému týmu hostí – ale přišlo, že Flek si před rozjetím gólového brejku stáhl puk vysokou holí.

Brněnské série Sezona Komety se v posledních měsících odehrává ve vlnách. Od začátku listopadu do začátku prosince zapsala sedm porážek z osmi duelů, navázala na to hned poté pěti výhrami z šesti kol.

Zohorna oponoval: „Zpracoval si to krásně, hůl měl někde kolem brady. Myslím, že to bylo na hraně. Jeho góly jsou důležité.“

Pro celou Kometu bylo pak důležité i to, že po dlouhé době udržela vítězství poměrně v klidu, nedostala se ve třetí třetině pod drtivý tlak.

„Byly zápasy, v nichž jsme byli hrozně zatažení. Trenéři nás nabádali, ať se víc vytáhneme, ať nejsme zalezlí před modrou, ale posouváme se. To je to, co chceme. Abychom jenom nebránili,“ vykreslil brněnskou hru při příznivém stavu Zohorna.

Vrásky však v Brně přivodila zranění dvou obránců, nedohráli Tomáš Bartejs a Marek Ďaloga. V záloze mají trenéři Komety na zkušební období do ledna odchovance Tomáše Dujsíka, jemuž nevyšlo angažmá v Plzni a stal se volných hráčem, a budou muset sahat do mládeže. Na marodce je ještě stále mistr světa z Prahy Jan Ščotka.