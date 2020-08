Je to jenom úvod přípravy, doufají v Kometě po sérii porážek

Právě Hanáci uštědřili brněnským hokejistům nejtvrdší rány, neboť jim ve dvou zápasech nadělili devět gólů a posunuli tím turnajové skóre Komety na 4:13. Ta tak navazuje na špatné výkony před jarním ukončením extraligy. Už celkem sedm utkání v řadě odchází Brňané s hlavami skloněnými k ledu.

„Prostě ty výsledky nejsou dobré a s hrou je to jako na houpačce. Máme hluchá místa, která soupeř okamžitě potrestá, a když se zvedneme, tak své šance neproměníme,“ povzdechne si Kamil Pokorný, asistent trenéra Libora Zábranského.

Bez Zábranského

Majitel a kouč navíc s týmem v poslední době není. Od mužstva se dobrovolně sociálně distancuje a věnuje se práci vedoucího družstva a zastupování hokejového klubu při jednání s veřejnými institucemi.

„Šéf a trenér nyní na střídačce není kvůli jeho momentálnímu vytížení ve výkonném výboru soutěže, kde je nyní obrovské množství práce. Do toho pracuje v klubu, pro který shání finance, komunikuje s hygienou. Rozhodl se tedy využít nás asistentů, abychom se (s Radkem Bělohlavem a Jiřím Horáčkem - pozn. red.) ve vedení zápasů střídali. Jeden z nás je tedy na tribuně a dva na střídačce,“ vysvětluje Pokorný.

Hráčům trenérská situace nevadí. „Všichni víme, jak to chceme hrát, taktika je jasně daná. I když je jiný trenér na střídačce, mělo by to fungovat pořád stejně,“ nehledá problém kapitán Martin Zaťovič, s čímž souhlasí i Pyrochta. „Na střídání koučů už jsme zvyklí, máme to tak už delší dobu. Trenéři se toho chopili dobře a nemůžou za fakt, že my nedáváme góly. Je to v nás hráčích,“ sype popel na hlavu sobě a celému mužstvu.

Odstupující brněnský brankář Ondřej Kacetl (vlevo) a jeho náhradník Karel Vejmelka

Potíže se snaží pojmenovat. „Nejsme v přípravě na ledě moc dlouho, ale to není žádná výmluva. Podmínky mají všichni stejné a my musíme víc bojovat, víc se o vítězství poprat, to je klíč ke zlepšení. A také dáváme málo gólů,“ opakuje zásadní problém Komety a hned také přichází s řešením. „Musíme to rvát do branky i v tréninku, i když tam proti nám stojí ‚naši‘ brankáři. Jinak to do sebe nenatlučeme. Musíme jít tomu štěstí víc naproti,“ myslí si čtyřiadvacetiletý bek.

Právě „jejich“ brankáři se stali obětí mizerných defenzivních výkonů i neproduktivity útoků. Žádný z trojice mužů v maskách nezklamal, přesto se na ně valí vlna kritiky. „Ani nevím, jak to hodnotit. V prvních dvou utkáních jsme nedali gól a brankáři byli ti, kdo nás drželi. Pak přišel zápas s Olomoucí, kdy jsme z pěti střel dostali tři góly, a tak jsme gólmany střídali,“ vrací se kouč k prvnímu zápasu proti Hanákům, kde Ondřej Kacetl opouštěl klec po deseti minutách s třemi góly v zápisu utkání.

Chce to hlavně čas

Ač si všichni aktéři problém uvědomují, pevně věří, že zlepšení je jen otázkou času. „Vše se strašně bere z pohledu výsledků, každý chce vyhrávat, ať už je to přátelák, play off, nebo mistrovské utkání,“ rozjímá Pokorný. „Jsme ale na ledě deset dní a nevím, jestli po takových zápasech máme dělat závěry. Je dostatek času na to, aby se hra zvedla. Jsou tady mladí hráči, takže teprve uvidíme,“ věří asistent.

S tím souhlasí i lídr kabiny Martin Zaťovič. „Odchodem Tomáše Plekance se nám rozpadla druhá lajna, z loňska zůstala stejná prakticky jen naše lajna a ostatní jsou nové, takže si to musí chvíli sedat,“ neklesá na mysli Zaťovič a popichuje mladší hráče týmu, aby přebrali odpovědnost. „Ti kluci tu hrají už nějaký pátek. Točí se tam už tři roky po sobě, jsou tady na celé léto a přes rok si vždycky nějaké zápasy zahrají. Teď už je to na nich, aby si své místo na slunci vybojovali,“ motivuje kolegy kapitán.

Kelly Klíma z Hradce Králové před brněnskou brankou.

Přestože Brňané odehrají v Generali Česká Cupu ještě dvě utkání, už nyní je jisté, že se do vyřazovacích soubojů nedostanou. Klub tak hned naplánoval náhradní program. Mezi intenzivním tréninkem hráči poměří síly se Slovanem Bratislava a dvakrát se střetnou s Berany ze Zlína. Další soupeř je ještě v jednání.

Trápení Krkolomná pozice Petera Muellera mezi obránci Olomouce dokonale ilustruje hru Komety v posledních utkáních. Foto: Ivo Dostál, Kometa

Čtyři zápasy, čtyři prohry a hrůzostrašné skóre 4:13. Kometa zažívá tristní vstup do přípravy a hledá způsob, jak se dostat do plných obrátek.