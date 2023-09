Brněnské premiéry: první body, první Mosesův gól. Zapamatujme si to, řekl Furch

K prvnímu čistému kontu v sezoně potřeboval Dominik Furch osmnáct zákroků. Nejvíc - deset - musel vytasit v první třetině, pak už palba Motoru slábla, ve třetí dvacetiminutovce likvidoval Furch jen dva jeho přímé pokusy.

„Nemám rád dělení na ‚lehké‘ a ‚těžké‘ nuly. Nula je nula. Jsem rád za ni a za tři body,“ usmíval se gólman, za jehož absencí v nedělním zápase Komety v Mladé Boleslavi bylo střevní onemocnění.

Vyznamenal se v první fázi zápasy ještě za stavu 0:0, kdy na něho střílel Jan Ordoš sám z prostoru mezi kruhy. „Udělali jsme chybu. V tento moment, jak nás brankář podržel, se strašně zvedne celý tým,“ ocenil Furchovu pomoc brněnský trenér Jaroslav Modrý.

I díky třiatřicetiletému brankáři má první výhru v pozici hlavního trenéra Komety, což je práce, kterou převzal po sobotním odstoupení Patrika Martince. Zda dočasně, nebo trvale, Modrý nemohl upřesnit.

„Nemluvili jsme o tom. Prostě mi (šéf klubu Libor Zábranský) řekl pracuj a to je všechno. Dělám si svoji práci, a o další věci, které nemůžu kontrolovat, se nestarám,“ podotkl kouč, jemuž se ve středu podařilo vyzrát na tým, v němž dřív působil.

Předpoklad, že se to podaří, prý cítil už během přípravy. „Poslední dva tréninky měly úplně jinou energii. Byla to otázka času,“ pronesl. „V tréninku jsme si ověřili věci, na kterých jsme pracovali, a ukázali jsme si, jak jsme chtěli hrát. Nic jsme nezměnili, jenom pár malých detailů. Připomněli jsme si si systém, jakým chceme pracovat, a že chceme hrát jako tým,“ uvedl Modrý.

Kromě návratu Furcha do branky také provedl některé přesuny v útocích. Povedl se mu tah se spojením Petra Holíka, Martina Zaťoviče a Jakuba Fleka, kteří si rozuměli náramně. Celkem posbírali pět kanadských bodů, Zaťovič a Flek skórovali.

Daniel Gazda, obránce Komety Brno

Kometa dávala krásné góly k tyčkám, především si však cenila týmového výkonu. „Byl znatelně lepší než v minulých zápasech. Jsem rád, že jsme se nějakým způsobem posunuli. Vidíme, jak se dá hrát. Doufám, že si to všichni zapamatujeme, a snad v tom budeme pokračovat,“ řekl Furch.

Výrazně se před ním zlepšilo i bránění v oslabení, v němž Kometa v předchozím utkání inkasovala čtyřikrát a celkově v prvních čtyřech kolech sedmkrát. Českým Budějovicím odolala ve všech čtyřech případech.

Stejně tak byl Furch rád, že se poprvé v sezoně trefil americký útočník Steve Moses. Čekal přes 272 minut, gól byl zároveň jeho prvním kanadským bodem v novém působišti. Přišel po nenápadné akci těsně za modrou čárou a střele z prostoru mezi bránícími hráči.

„Doufám, že svoji produkci odšpuntoval, a že ten špunt odletěl hodně daleko. Šel sem s nějakou pověstí, s rolí střelce, je to skvělý hráč. Snad mu i tento gól pomůže,“ hlásil Furch.

Očekává, že šok v podobě nečekaného odchodu kouče Martince má Kometa už za sebou. „Vždycky to na vás nějakým způsobem dopadne. Je to otázka, jak se s tím tým popere celkově. Vždycky je to na nás na ledě, abychom hráli tak, jak máme. Jsem rád za vítězství, ať byl na střídačce kdokoliv,“ dodal brankář Komety.