Kometa řeší nedostupné finance u Sberbank, poskytla azyl hokejistům z Kyjeva

Brněnská Kometa se připravuje na vstup do předkola play off proti Liberci, ale vedle sportovních starostí má i ekonomické, neboť klub má účty u ruské banky Sberbank, které nejsou momentálně dostupné v plné výši. Pro klubový web to přiznal majitel Libor Zábranský. Tým ale myslí i na charitu a poskytl azyl mladým hokejistům z Kyjeva.