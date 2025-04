Nesporný gól nohou. Ze Sparty šla hrůza, ale prokletí kolosu trvá

Brněnští hokejisté se radují z postupu do finále extraligy. | foto: Petr Topič , MAFRA

Sudí porušení pravidel neviděli, názor si stvrdili u videa, když je ke kontrole vyzval videorozhodčí. Puk se totiž před zapadnutím do branky odrazil od Flekovy brusle a brněnský kapitán moc dobře věděl, jak nastavit nohu. Góly kopnutím v hokeji neplatí, to je pravda, jenže pravidla rozlišují „zjevné kopnutí“ a „nasměrování“.

„Pokud je puk nasměrován do branky bruslí, gól bude uznán, pokud prokazatelně nedošlo ke zjevnému kopnutí,“ stojí v regulích.

„Já puk pořádně neviděl. Letěl mi na nohu a šťastně se odrazil. Když to zkoumali u videa, kostku jsem radši nesledoval. Popravdě jsem nevěděl, jestli to uznají,“ povídal Flek po zápase.

Uznali a sparťany nezvládnuté oslabení opařilo. Znervózněli. O pár minut později zpackali početní výhodu pěti proti třem.

Michal Postava v brněnské bráně kouzlil a Pražané dělali až překvapivé hrubice.

„Každý si pamatuje naši sérii s Třincem. Emoční, soubojovou, šlo se na krev. A tohle z naší strany v semifinále chybělo. Nějak jsem nenašel způsob, jak mužstvo na Brno připravit,“ divil se kouč Sparty Pavel Gross po vypadnutí.

Už po prvním gólu musel on a jeho kolegové nechápavě kroutit hlavou. Útok zkušeného Horáka s Kousalem a Najmanem se dvakrát nechal přečíslit. Poprvé to ještě Kořenář zachránil betonem, podruhé Kousal bůhvíproč nechal obránce ve štychu a Zbořil nádherným křížným pasem vyzval Hynka Zohornu.

Zbořil se stal ústřední postavou rozhodujícího mače. V pátek v Brně schytal devastující hit od sparťanského obránce Davida Němečka, ale náraz ho zjevně vybičoval. Ke dvěma asistencím přidal ještě gól a může se těšit na emotivní vrchol sezony. Za Pardubice totiž nastupuje jeho mladší brácha Jakub.

Brněnští hokejisté se radují z gólu v brance Sparty.

A Sparta? Ta si musí připadat jako ve zlém snu. Prokletí trvá. Na titul coby vítěz základní části nedosáhne ani po osmnácti letech.

Navíc nepřekročila vlastní stín, který v neděli temně připomněl, že ještě nikdy nezvládla sedmý zápas série play off. Za 21 let v něm pohořela už posedmé. V roce 2014 příhodně s Kometou, za kterou hrál současný sparťan Michal Kempný. Jeho kumpán Zohorna si tehdy v rozhodujícím mači připsal tři asistence a v neděli otevíral skóre.

V pražském dresu kousali vypadnutí Jakub Krejčík a Miroslav Forman. Stejně jako teď. Na ledě byli před jedenácti lety i Petr Ton a Tomáš Divíšek, současní manažeři Sparty.

Některé osudy se zdají nezvratné.

Současně totiž platí, že Sparta ještě nikdy nedokázala přes Brno postoupit. Letos se už počtvrté opakovalo pražské roztrpčení jako v letech 2012, 2014 a 2017.

Slušný bolehlav. „Morava“ se opět úspěšně vzbouřila pražské mocnosti, hořkou tečku jí navíc uštědřila doma. Před sedmnácti tisíci lidmi.

„Stál proti nám kolos,“ vyprávěl kouč Brna Kamil Pokorný v neděli večer. „Už v prvním zápase jsme ale získali sebevědomí, že není neporazitelný, i když z něj šla po základní části hrůza. To si nebudeme nalhávat.“

Moment, který sérii zlomil?

„Pořád před sebou vidím třetí zápas za stavu 2:0, kdy jsme hráli oslabení tří proti čtyřem a pak tří proti pěti. My v něm zblokovali tři Irvingovy střely. Najednou jsem vycítil, že to mužstvo to chce a že je připravené položit život, aby Spartu porazilo,“ vykládal kouč Pokorný.

Sparta se měla podle předpokladů účastnit ve finále hvězdných válek s Pardubicemi.

Sice by podívanou ochudila absence zraněných špílmachrů Sedláka s Kautem, ovšem Dynamo i bez nich šlape náramně. A nebavil by vás příběh bývalého slávisty Červenky, který O 2 arenu dřív taky považoval za svůj domov?

Brněnští hokejisté se radují z třetího gólu proti Spartě. Trefil se Adam Zbořil.

Fanoušci budou hledat jiné příběhy. Věděli jste třeba, že Červenka kdysi nastupoval i za Kometu? Skutečně, v lednu 2004 v jejím dresu v první lize naskočil ke třem duelům.

Sparta jednoduše příliš chybovala. A to včetně hvězdného obránce Irvinga, který sice v základní části nastřílel 21 gólů, ale proti Kometě zůstal s body na nevzhledné nule.

„Z nějakého důvodu jsme se emočně ocitli v play off až od čtvrtého zápasu a to už Brno vědělo, jak na nás. Beru to na sebe. O prohře rozhodl už první duel,“ vykládal trenér Gross.

Jeho protějšek Pokorný zase prozradil, že skutečně své svěřence nabádal, aby se se sparťany nepouštěli do šarvátek.

Asi většina fanoušků čekala mnohem vyhrocenější souboj, ale Pokorný věděl, že tudy by cesta nevedla:

„Ačkoliv to tak první zápasy nevypadalo, přesilovky Sparty jsou smrtící. Nemůžete si vylévat vztek, sundávat někomu helmu v brankovišti. Musíte být chytří. Ukázat, že se nebojíte, ale aby vás to nestálo vyloučení.“

A tak ve čtvrtek začne finále Pardubic s Kometou.