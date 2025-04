První finálovou bitvu tak orámovaly krajně neobvyklé momenty. Tím druhým byl vítězný gól brněnského specialisty na obranu Rhetta Hollanda v 9. minutě prodloužení, teprve jeho třetí trefa v extraligovém play off. Díky němu jde Kometa ve finále do vedení.

Postavova strach nahánějící epizoda to celé začala. Aby pečlivě hýčkanou hvězdu týmu málem vyřadil spoluhráč, který jí má na ledě co nejvíc pomoct, se stává výjimečně, ale ve čtvrtek zhruba půl hodiny před úvodním buly se to i tak přihodilo.

Třiadvacetiletý mladík se rozchytával pod sprškou cvičných střel, když ho rána vyslaná z hole beka Brandona Davidsona zasáhla do krku. Gólman poodjel z brankoviště, na pravém kruhu už se neudržel na bruslích, skácel se a zůstal ležet.

„Příjemný pohled to nebyl, to se přiznám. Všechno je ale v cajku,“ ulevil si po utkání na tiskové konferenci brněnský trenér Kamil Pokorný.

K Postavovi se po nastřelení rychle sjeli spoluhráči, s jejích pomocí se statisticky druhý nejlepší brankář play off (úspěšnost zákroku 94,72 %) zvedl a odjel na střídačku, kde se mu hned dostalo nezbytné péče.

„Lehce v nás hrklo. Věděli jsme přesně, kam to dostal, on je ale silný kluk. Zaledoval si to a hned se koncentroval na zápas,“ přiblížil útočník Hynek Zohorna.

Jiří Punčochář @jpcoch55 25 minut před začátkem prvního finále extraligy první nepříjemná zápletka pro @HCKometa rozbruslení v bolestech opouští tvrdě trefný brankář Michal Postava https://t.co/uEuZOqm6J3 oblíbit odpovědět

Hráči Komety, kteří dokončili rozbruslení, už poté našli Postavu v šatně v relativně obvyklé pohodě. Davidson se mu omluvil a šlo se do boje.

Během úvodního klání série o Masarykův pohár pochytal brněnský tahoun 32 střel, pustil jen jednu a práci dokončil s vynikající úspěšností 96,97 %.

Blýsknul se především proti několika šancím Jana Mandáta, z nichž tu největší – nájezd v prodloužení – zlikvidoval levým betonem.

„Díky bohu máme dva velmi dobré brankáře. Jsme vděční za to, že je Postava OK, důvěru máme ale i v Gašpera Krošelje. Díky tomu jsme se mohli i přes tuto nepříjemnost soustředit na náš herní plán,“ kvitoval gólmanovu odolnost obránce vítězného celku Holland.

Brněnský brankář Michal Postava po nastřelení před prvním zápasem finálové série Michal Postava na střídačce Komety v okamžité péči maséra

Právě on v 69. minutě zařídil, že do finále vítězně vstoupila Kometa. Ve druhé vlně ho od mantinelu našel Peter Mueller, Hollandovi nabil přímo na čepel a kanadský bek zamířil kolem nešťastníka Mandáta přesně do sítě.

„Byl to postupný útok, do kterého se můj parťák z obrany (Nicolas Beaudin) zapojil už na začátku. Věděl jsem tedy, že musím zůstat jako poslední vzadu. Hra se otevřela, přijel jsem pomalu za útočnou modrou, Peter mě skvěle našel a já byl v dobré pozici. Už jsem nehledal, komu bych přihrál. Před brankářem bylo pár hráčů, tak jsem to přes ně poslal do sítě. Je jedno kudy, prostě to šlo dovnitř. Dobré věci se ději,“ líčil Holland.

Pospíšil? Nevíme, řekl kouč Komety Už po semifinále proti Spartě byly na brněnském útočníkovi Kristiánu Pospíšilovi vidět potíže s chůzí, nohy má olepené terapeutickými páskami. Poté, co ho v prvním finále ostře trefil pardubický lídr Lukáš Sedlák, je ukázal znovu – útočník Komety zápas nedohrál a v kraťasech jeho vyvrcholení sledoval zpoza mantinelu. Před halou se po výhře sice ochotně fotil s fanoušky, zachmuřená tvář a kulhání však řekly leccos i beze slov. „Jak na tom je? Netuším,“ pronesl pouze kouč Kamil Pokorný.

V extralize je ceněný hlavně pro defenzivní práci, je specialistou na oslabení, ve čtvrtek rozdal sedm hitů, suverénně nejvíc ze všech hráčů. Zato góly má v play off – v celé kariéře! – dosud jen tři.

Hned ten první dal v prodloužení, před čtyřmi lety pomohl Kometě k bodu ve čtvrtfinále s Vítkovicemi. A ve čtvrtek znovu, v ještě důležitějším okamžiku.

„Rhett dobrou střelu má, jenom ji tolik nepoužívá. Načasoval si to dobře. Je to takový náš Makar na modré čáře,“ usmíval se v narážce na hvězdu světového hokeje Zohorna. „Bohužel jsem jeho gól neviděl. Skláněl jsem se za bránou, aby mě puk netrefil, a pak až jsem si všiml, jak se raduje. Musím se podívat, kam to trefil,“ pravil upřímně hráč, který nastupuje do svého pátého finále během osmi sezon v Kometě. Ve čtvrtek rozjel obě gólové akce hostí, při vítězné trefě má asistenci.

Atmosféru finále si konečně okusil i brněnský centr Lukáš Cingel. Poté, co si ho nezahrál za Spartu ani Hradec Králové, a pro zranění ruky vynechal část letošního semifinále s Pražany, se na pardubickém ledě postavil opět na pozici centra v první lajně.

Nejen jeho příspěvek ke hře elitního útoku hostí byl důležitý. Cingelův comeback také umožnil návrat Arttua Ilomäkiho do čtvrté lajny, kde se dobře doplňuje s mladíky Kosem a Konečným.

V 54. minutě finský veterán vyrovnal na 1:1, čímž poslal zápas do prodloužení. „Je jedno, kdo kde nastupuje. Jeden zastoupí za druhého, jde hlavně o tým,“ uvedl Cingel.

A Holland? „Za toho chlapa jsem strašně rád, zasloužil si to. Hodně střel zblokoval, vybojoval hodně puků, je to strašně bojovný hráč. Možná má při střelbě někdy smůlu, ale on umí napřáhnout. Viděli jste to,“ řekl slovenský centr Komety.