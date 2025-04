Čo bolo, to bolo. Kometa kouše zklamání: Nesmí nám to svázat ruce, hlásí Ďaloga

Na zklamání není čas, jde o vše. V pátek večer ale na hokejistech Komety patrné bylo. Dva dny dopředu byla jejich aréna vyprodaná, všichni se těšili na odvalení Sparty do propadliště dějin letošního play off a uvolnění cesty do finále, kde již čekají Pardubice.

Místo toho přišel zakřiknutý výkon a prohra 0:3. Potřetí v sérii (a podruhé doma) se Flek a spol. nezmohli ani na gól.

„Špatně jsme vstoupili do zápasu, nehráli jsme náš hokej, který umíme, snažili jsme se hrát jiný. Vraceli jsme puky, nesráželi jsme se, nehráli jsme jednoduše. Pak to dotahovat v dalších třetinách je těžké. Sparta hrála o život, přitvrdila a my jsme se jí nevyrovnali,“ uznal bez výmluv Šimon Stránský, člen první lajny Komety.

Brněnská parta byla sice gólu několikrát blízko, Josefa Kořenáře v brance Sparty (vrátil se po dvou zápasech) zachránila i tyčka. Odrazem mdlého nástupu Komety však už poté byla i smůla v koncovce.

„Určitě panuje nějaký smutek. Zítra je ale nový den. Musíme být mnohem lépe připraveni než dnes,“ prohlásil pro klubové sociální sítě útočník Kristián Pospíšil.

„Čo bolo, to bolo, je potřeba připravit se stoprocentně jako na zápasy předtím. Víme, že proti Spartě i na Spartě umíme hrát,“ nadhodil ve své mateřštině slovenský reprezentant v barvách Komety.

Ta, pokud by se chtěla opírat o magii čísel, statistik a historie, nemusí jet do Prahy nijak zkroušená. Série má navlas stejný vývoj jako ta nejpamátnější mezi oběma rivaly v roce 2014, kdy Sparta taky dokázala srovnat v Brně na 3:3 na zápasy, pak ji ale Kometa šokovala výhrou v sedmém utkání v Holešovicích. Současná sparťanská generalita – Tomáš Divíšek, Jaroslav Hlinka či Petr Ton – u toho tehdy byla v dresech na ledě.

Jaký je pohled do žhavé současnosti? Kometa vyhrává liché zápasy právě probíhajícího semifinále. „Statistiky moc nesledujeme, kdo vyhrál jaký zápas,“ řekl ale Stránský.

Zklamání fanouška hokejistů Komety Brno po prohře v šestém semifinále extraligy se Spartou. (11. dubna 2025)

„Nesmíme se (v neděli) bát hrát, nesmí nám to svazovat ruce,“ pronesl obránce Marek Ďaloga.

„Nemyslím si, že bude mít někdo psychickou výhodu, je to sedmý zápas, tam je to relativně jedno, kdo je doma,“ přidal ještě Stránský. „Sparta hraje doma, bude tam 17 tisíc lidí. My nemáme hlavy dole. Máme sebevědomí, věříme si na ně,“ ujistil.

Pátý zápas v Praze pomohl jeho útok Kometě vyhrát, dal dva ze tří gólů v normální hrací době. Jednou se trefil i univerzální finský centr Arttu Ilomäki, zaskakující za indisponovaného Lukáše Cingela.

„Arttu je vynikající hráč, zkušený, dobře nás doplňuje. Myslím, že jsme spolu nehráli špatně. Samozřejmě to musíme být my, naše lajna, kdo tým (v sedmém zápase) povede, protože od nás se to očekává,“ řekl Stránský.