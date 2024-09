Flekovy „kapky“ na Kometu zafungovaly: Už mě vytočilo, jak jsme hráli!

Na ledě prvoligisty Kometa prohrála 2:4, a jelikož šlo o již čtvrtý nezdar v šesti zápasech, bylo to na Jakuba Fleka už příliš.

„Už mě trochu vytočilo, jak jsme zápas pojali a jak vypadal náš herní projev. Proto, když z kabiny odešli trenéři, jsem si vzal trochu delší slovo,“ přiznal jedenatřicetiletý reprezentant. „Řekli jsme si, že extraliga je tady ani ne za dva týdny, že už to musí nějak vypadat. Že není kam uhýbat,“ pověděl Flek.

Jednička? Asi Postava Čisté konto v utkání se Slovanem Bratislava podtrhlo vydařenou přípravu nováčka v brněnském brankovišti Michala Postavy. Zdá se, že právě on rozjede i extraligu. „Chytá výborně, a věřím, že příležitost, kterou dostane, chytne za pačesy. Budeme se mu snažit pomoct, aby Furcháčka (dřívější jedničku Dominika Furcha) nahradil,“ řekl o Postavovi spoluhráč Jakub Flek. Sázce na dřívějšího nejlepšího gólmana první ligy nahrává i fakt, že veterán Gašper Krošelj je nemocný a Jana Kavana plánuje Kometa posílat do prvoligového Prostějova.

Jak to vypadá, když se neklid nakumuluje už v přípravném období? „Snažil jsem se mluvit v klidu, na nějaké běsnění a házení věcmi by došlo případně až v sezoně. Bylo to důraznější, ale ve věcném duchu. Nějak jsem tam nehulákal, to zase ne. Pak se přidal Zaťa (kapitán Martin Zaťovič) a něco si řekl Guli (obránce Michal Gulaši), ale já jsem měl tu promluvu dost dlouhou, už nebylo moc co dodávat. Od toho příprava je, aby si to sedlo,“ vysvětlil Flek.

Soudě podle pohledu na led padla jeho slova na úrodnou půdu. Po úterním „fénu“ přišel diametrálně odlišný výkon ve čtvrtek doma se Slovanem Bratislava, který Kometa s chutí převálcovala 5:0. Jednoznačný duel mohl přitom skončit ještě větším debaklem slabě hrajících hostí.

„Výkon byl velice slušný. Ve vysoké intenzitě, ve výborném pohybu. Vyhrávali jsme souboje, rychle jsme přecházeli střední pásmo, udrželi jsme se v něm. A to nám pořád ještě drhne koncovka, gólů mělo padnout víc,“ shrnul zlepšení i kouč Kamil Pokorný.

Také on naznačil, že hned na začátku září dostala Kometa sama sebe pod nepříjemný tlak. Výhra nad Slovanem byla její druhou v přípravném období, ke čtyřem porážkám přičetla ještě nedohraný duel ve Vídni, v němž ale také prohrávala 0:2 po dvou třetinách. Zkrátka to není nic, nad čím by si náročný boss Libor Zábranský mnul ruce spokojeností.

„Tým takový zápas (se Slovanem) potřeboval. Už jsem signalizoval, že chceme vyhrát každé utkání, aspoň já určitě. Pokud se to neděje, tak se hrabete ve věcech, možná i zbytečně, ale hrabete... Když pak zápas vypadá jako dnešní, zvyšuje to sebevědomí kluků a i naší práci se nějakým způsobem věří,“ naznačil Pokorný, že jeho trenérský návrat do Brna neběží tak, jak by si sám přál.

Trenér Kamil Pokorný nezažívá v Kometě Brno hladkou přípravu na nový ročník extraligy.

Generálku Kometa odehraje v úterý v Brně proti Olomouci, do extraligy vstoupí ve středu 18. září doma s Libercem. Mimo hru jsou momentálně zranění útočníci Tomáš Rachůnek a Zdeněk Okál a nemocní útočník Andrej Kollár a brankář Gašper Krošelj.

„Kluci jsou pod dohledem lékařů. Zatím to není tak, abych řekl, že v pondělí jdou všichni do tréninku. Trápí nás zdravotní výpadky,“ řekl Pokorný.

Zejména Rachůnkovo zranění v ostré bitvě ve Vídni vyvolalo v Brně značnou nelibost. „Nevím, kdo tenhle přípravák vymyslel, a doufám, že tam už nepojedeme,“ ulevil si Flek.

„S hokejem to nemělo nic společného, co střídání, to sekera, jako vrchol všeho tam pak jejich hráč jako náklaďák převálcuje Rachnu. To je v přípravě absolutně nepřípustné, taky se pak strhla mela. Mohli jsme hrát někde na poli a vyšlo by to nastejno,“ zlobil se.

Flekovo místo je v lajně třicátníků, kde spolu s ním figurují Hynek Zohorna (34 let) a Lukáš Cingel (32 let). „Se Zohym jsem toho odehrál hodně včetně jednoho skoro celého mistrovství světa, s Cingim jsme byli celou minulou sezonu. Věřím, že nám to v lize půjde,“ dodal Flek.