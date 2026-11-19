Tři góly v první třetině, další dva ve druhé a poslední v závěrečné dvacetiminutovce. Kometa ve středeční dohrávce 16. kola extraligy na ledě Hradce Králové propadla, podruhé za sebou inkasovala šest branek a z východu Čech odjížděla s prázdnou.
„Na zápase není nic pozitivního. Šest nula, výsledek je daný. Podle mého názoru selháváme v individuálních činnostech, uskakují nám puky, hráči pak z přemíry snahy přehrávají situace. Není to ono,“ hodnotil Zábranský v rozhovoru pro klubový web.
Podle brněnského kouče přitom nejde pouze o nedostatky v obranné činnosti. Jeho svěřenci se trápí také v zakončení, nedokážou využívat vypracované příležitosti a naopak sami soupeřům góly nabízejí.
„Srážejí nás zbytečné góly. Není to o individuálních činnostech a naší neefektivitě. Vypracované šance teď gólem neskončí a nám tam padne každá brambora,“ posteskl si.
Ani tentokrát se Brňané nemohli spolehnout na brankáře. Kvůli zranění Eugena Rabčana dostal příležitost mladý Jan Kavan, jenž se v posledních týdnech prezentoval dobrými výkony v prvoligovém Přerově. Jeho návrat mezi extraligové mantinely však trval jen několik minut. Ze dvou střel inkasoval dvakrát a přenechal místo Aleši Stezkovi.
„Honza chytal výborně v Přerově, chtěli jsme mu dát šanci. Pravdou je, že na něj šly dvě střely a padly dva góly. Po konzultaci s trenérem gólmanů jsme Honzu dali ven. Není to ale o Honzovi,“ zastal se mladého brankáře Zábranský. Mladíka hned po vystřídání ale nikdo z trenérského štábu nekonejšil, Kavan schovaný pod maskou sám tiše kousal nezdařený úvod.
Po úvodní třetině, kterou Kometa prohrála 0:3, musel brněnský realizační tým znovu hledat způsob, jak mužstvo probudit. Zábranský přiznal, že nepříznivé výsledky se na hráčích podepisují. Odpovědnost za změnu však přisuzuje především zkušeným oporám.
„Dělníci musí tahat“
„Mančaft to cítí. Máme zdravé jádro, kluci si k tomu řekli svoje. Pár věcí jsme jim připomněli a znovu ukázali. Teď je to o tom, aby táhli naši lídři,“ zdůraznil.
Recept na cestu z výsledkové krize přitom vidí poměrně jednoznačně. Kometa musí podle něj přestat zbytečně kombinovat a začít hrát přímočařeji.
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„Lakonicky řečeno, aby naši dělníci tahali, začali jsme hrát trochu jednodušší hokej a nesnažili se z přemíry snahy situace přehrávat. Konkrétně tady jsme měli spoustu situací, kdy se hodilo nahazovat puk na gól, ale neděláme to. Zpátky do hry se musíme dostat špinavým hokejem. Jinak to fungovat nemůže,“ uvedl neurčitě.
Jedním z nejpalčivějších problémů Komety zůstávají přesilové hry. Přestože na jejich zlepšení realizační tým pracoval i během reprezentační přestávky, výsledky se zatím nedostavují. Zábranský nicméně odmítá, že by mužstvo nedokázalo vytvářet střelecké příležitosti.
„Na něčem jsme pracovali celou repre pauzu, pak bohužel přišlo nějaké zranění. Já si ale nemyslím, že bychom si tady nevypracovali potřebné situace, Hynek Zohorna měl výbornou pozici, ale jak říkám, nejsme efektivní,“ vysvětloval.
Čísla jeho celek ale vysvlékají do naha. Procentuální úspěšnost brněnské přesilovky opět padla pod deset procent (9,80). Žádný další tým při tom není pod dvanácti procenty.
Kometě navíc schází její nejproduktivnější hráč Robert Leino, jenž před zraněním patřil k tahounům brněnské ofenzivy. „Ilomäki, Brabenec, Zohorna, Cingel, Kollár? Už jen fakt, že dohromady mají stejně bodů jako Leino, mluví za vše,“ upozornil na svém účtu na síti X hokejový analytik Jiří Vítek na nepříjemný fakt.
Mimo sestavu je také kanadský obránce Aaron Irving.
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„Útoky se nám podařilo stabilizovat a v podstatě i obranu. Aaron má lehčí zranění, Bobby nám samozřejmě chybí. Měl fazonu a já doufám, že se vrátí co nejdřív,“ přál si Zábranský.
Přestože poslední výsledky volají po změně, majitel a trenér Komety nehodlá současnou krizi řešit hráčskými výměnami. Svému mužstvu podle vlastních slov nadále bezvýhradně důvěřuje.
O vlastním setrvání ve funkci hlavního kouče mužstva pak Zábranský ve videu nemluví vůbec.
„Řekl jsem to i hráčům před zápasem. Věřím jim. To samé ode mě slyšeli po první třetině. Toto se musí zlomit. Toto není o výměnách, je to jenom o hlavě. Nemůžu na jedné straně říkat, že mančaftu věřím, což tak je, a na druhé myslet na trejdy,“ odmítl případné zásahy do kádru.
„Budeme stát za mančaftem a prostě se z toho dostaneme,“ uzavřel Zábranský.