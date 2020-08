Chladno, ticho... První pohárový duel Komety sledovalo v ochozech 499 fanoušků

Za to, že základní část extraligy na jaře ukončili porážkou se sestupem ohroženými Pardubicemi, jim fanoušci 6. března nadávali.



O pět měsíců později se zdálo, že si zápas své Komety proti stejnému soupeři diváci v brněnské hale přes stejný výsledek snad i užili.

Po dlouhé pauze mohli konečně zase na hokej; šance využilo přesně 499 lidí. Návštěva byla nižší, než se čekalo, ale přestože o víkendu bylo na webu zadáno všech tisíc vstupenek na zápas, ne všechny rezervace byly využity.

Vděční fanoušci si zatleskali při pár chorálech, které jim rozjížděl několikačlenný „kotlík“ v rohu jedné z tribun, a zvědavě okukovali nové posily v modrobílém.

Nejvíc toho viděli v první třetině, kdy se právě nováčci Komety blýskli. Do nájezdu a blafáku se pustil Peter Schneider, jemuž chybělo překonat brankářův položený beton a zakončit k tyčce, a velkou šanci měl na brankovišti po rychlé kombinaci také Tomáš Šoustal.

„První třetiny je škoda. Mohli jsme klidně vést 3:0 a nikdo by se nedivil. Tam se to možná v nás trochu zlomilo, že jsme si přestali tak věřit, Pardubice byly ve hře a ta se pak otočila a srovnala. Viděl bych to pozitivně, že jsme si šance vytvořili. Klid na hokejkách ale zatím není,“ mínil brněnský brankář Karel Vejmelka.

Ocenil fanoušky, že na zápas přišli. V hale bylo na brněnské poměry velmi chladno, když nebyla zadýchána obvyklými tisícovkami diváků, a po většinu duelu i ticho. Zkrátka tak, jak to bývá všude jinde při přípravných zápasech. Jen v Brně je to velký nezvyk...

„Jsme rádi, že vůbec někdo přišel. Lidé se snažili fandit. I pro ně je těžké v takhle prázdné nebo poloprázdné hale povzbuzovat. Vím, že byli i před stadionem, za to klobouk dolů,“ vzkázal fanouškům Vejmelka.

Hrstka věrných viděla i kuriózní pardubický gól na 0:1 - brněnský centr Silvester Kusko vyhrál ve vlastním pásmu buly za sebe, do dráhy puku ještě možná lehce zasáhl čepelí obránce a Vejmelka už kotouč nestačil chytit.

„Reagoval jsem na první pohyb a bohužel se to projevilo. Nemění to nic na tom, že by se to nemělo stávat, ale bohužel to tak je,“ povzdechl si brankář Komety, který by měl do sezony vstoupit jako jednička.

Do zápasu na brněnské straně nezasáhli útočník Peter Mueller, který teprve přiletěl ze zámoří, a obránce Stanislav Svozil. Ten je po srazu juniorské reprezentace do 10. srpna v karanténě.

„Muellerovi dopadly testy dobře, ve středu se zařadí do mužstva. U Svozila nebyl problém, ale ve dvacítce byl a bylo jich (pozitivních testů) hodně. On musí dodržet karanténu a pak jít i na kontrolní test,“ uvedl brněnský trenér Kamil Pokorný.