Teď hrajeme o život, hořekuje Zbořil. Dynamo dalo Kometě lekci z produktivity

Pro Kometu přichází náhlá smrt. Stav série je 3:0 pro Dynamo a už v pondělí se může s letošním extraligovým ročníkem rozloučit. „Musíme předvést to nejlepší, co v nás je, a nastoupit se stoprocentní koncentrací a sebevědomím. Chce to sypat střely na bránu a věřit,“ nabádá své spoluhráče autor prvního brněnského gólu Adam Zbořil.
S Pardubicemi se mu daří, v letošní sezoně se proti nim prosadil už počtvrté. „Žádný recept nemám. Jedině se snažit trefit místo, kde gólman není. Tentokrát to bylo se štěstím, teč a odraz mezi nohy,“ dodal s úsměvem třicetiletý útočník.
Právě produktivita byla tím, co převrátilo utkání na stranu Dynama. Nejvýrazněji se rozdíl projevil ve třetí třetině, kdy pardubičtí hráči dvakrát vystřelili na bránu a z obou pokusů dokázali skórovat.
Naopak Kometa se v této třetině prosadila pouze jednou ze čtrnácti pokusů, kdy puk do brány dotlačil Šimon Stránský.
„Určitě to bylo nejtěžší čtvrtfinálové utkání. Domácí nás přestříleli, rozhodně ještě máme co zlepšovat. Skóre série určitě klame, rozhodně to není tak jednoznačné, jak to vypadá na papíře. Hlavně ve hře pět na pět je hra extrémně vyrovnaná. Máme mečbol, ale poslední bod bývá nejtěžší,“ myslí si pardubický útočník Jan Mandát, který si připsal už sedmý gól v Brně za poslední rok.
Kometě nepomohla ani početná marodka, hlavně tedy v defenzivě. Kromě dlouhodobě zraněného Brandona Davidsona a jeho krajana Rhetta Hollanda se v minulém zápase na seznam zraněných beků přidal i Marek Ďaloga.
Do druhé formace se tak přesunul Jan Zdráhal, který většinu sezony odehrál v prvoligovém Přerově, ve čtvrté formaci si zase druhý start za Kometu v tomto ročníku extraligy připsal Michal Furch z Třebíče. „Na absence se nemůžeme vymlouvat, je nás tu dost. Nic s tím neuděláme, máme před sebou jasný úkol a hrajeme o život,“ shrnul Zbořil.
Kromě obránců navíc chybí i dva pilíře první formace Hynek Zohorna a Kristián Pospíšil. Právě slovenského forvarda Kometa citelně postrádala, v předchozích deseti duelech zapsal právě deset bodů.
I tam si Brňané pomohli prvoligovými hokejisty. Z Třebíče vyztužil čtvrtou formaci David Michálek, jako třináctý útočník se na soupisce objevil Jan Süss z Přerova. „Pospíšil s Ďalogou by se v téhle sezoně mohli objevit,“ naznačil Horáček.
Hosty k vítězství dotlačil kapitán české reprezentace Roman Červenka, který stál hned u tří gólů Pardubic. Na první dva nahrál, ten třetí už vstřelil sám čtyřicetiletý matador.
„Trvalo nám, než jsme se rozjezdili, a trošku nám pomohl první gól. Cítím, že můžeme být ještě lepší. Oba týmy byly dneska disciplinované, hrálo se hodně pět na pět a jsme rádi, že jsme zápas zvládli,“ zhodnotil utkání Červenka.
Dynamo si na Kometu připravilo dvě taktické změny. Poprvé v sérii se mezi třemi tyčemi objevil Roman Will, kterého v předchozích dvou utkáních nahradil Kanaďan Malcolm Subban.
„Je jedno, kdo z nich chytá. Oba mají v kabině důvěru a věříme jim,“ vyjádřil se Červenka. Naopak Zbořil byl z rozhodnutí soupeře překvapený.
„Nečekal jsem to, možná trenéři ano, nevím. Je mi ale v podstatě jedno, kdo chytá. Jestli chceme vyhrát, musíme překonat kohokoliv,“ okomentoval změnu.
Kvůli zranění Jakuba Lauka se navíc v útoku objevil obránce Ondřej Mikliš. „Zvládá to. Rozhodli jsme se, že ho chceme v týmu, můžeme ho využít jak v obraně, tak v útoku. Zvolili jsme tuto variantu a myslím si, že odehrál velmi dobrý zápas,“ komentoval své rozhodnutí trenér hostů Filip Pešán.
Kometa může sérii zdramatizovat už v pondělí v podvečer, kdy se od 17 hodin opět představí v domácí Winning Group Aréně.