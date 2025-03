Mueller řádí dál. Ale hladoví jsme všichni, cení si Zohorna palby Komety

„Peter hraje v pohodě,“ nezbylo než konstatovat Muellerovu spoluhráči z druhého brněnského útoku Hynku Zohornovi.

Na place byl u toho, když se vousatý Američan ve svém jubilejním 300. utkání v extralize prosadil už po 80 sekundách hry, i když pak ve 12. minutě zvyšoval na 2:0.

„U něho bylo vidět, jak je v klidu. Ještě se po mně podíval, jestli nejsem volný, protože jsme napadli oba. Pak si puk podržel a zavěsil,“ zhodnotil Muellerovo počínání Zohorna.

Šestatřicetiletý Američan skóroval ve čtyřech z pěti dosavadních zápasech čtvrtfinále a je to zejména on, kdo sune modrobílý kolos vstříc postupu. Ten může Kometa zpečetit už ve čtvrtek na západě Čech, a pokud by se mu tamní Energie ještě vzepřela, pak se rozhodne v sobotu v Brně.

Střelci v play off 5 Peter Mueller (Kometa)

Ondřej Procházka (K. Vary)

4 Vít Jiskra (K. Vary)

Dávid Gríger (K. Vary)

Ondřej Kovařčík (Třinec)

Tomáš Fořt (M. Boleslav)

Steve Moses (M. Boleslav)

„Chybí nám jeden krok dopředu, to nás bude hnát. To je na dnešním výsledku to nejdůležitější. Můžeme do Varů jet s čistou hlavou, jsme připraveni zápas zvládnout,“ vyhlásil Zohorna.

Ocenil, jak dravé nástupy do všech tří třetin v důležité bitvě číslo pět jeho tým měl. V každé z nich skórovala Kometa nejpozději do tří minut po začátku hry.

„Všichni byli natěšení. Od prvního střídání bylo vidět, jak jsme hladoví, každá lajna chtěla dát gól. Přitom bylo jedno, kdo ho dá, na gólech se podílely tři lajny. To je na našem mančaftu skvělé, že každý ví, co má dělat, a hlavně chceme vyhrát,“ pochvaloval si Zohorna.

Dvoubrankový náskok měla Kometa jak po Muellerových trefách, tak po zvýšení Kristiána Pospíšila na 3:1 v 23. minutě i Lukáše Cingela na 4:2 ve 41. minutě. Hosté však vždy dokázali bleskově snížit na rozdíl jediné branky.

„Při takové produktivitě bychom měli utkání dohrát klidněji,“ lamentoval nad opakovaným polevením brněnský kouč Kamil Pokorný.

Dominik Frodl se ohlíží za pukem, který neomylně míří do karlovarské brány.

Karlovým Varům už se na šestý zápas může vrátit po odpykání disciplinárního trestu útočník Ondřej Beránek. V Brně se pro změnu opatrně kalkuluje s tím, že u soupeře by se v součtu s odehráním předkola mohla začít projevovat únava.

„Nechci mluvit za ně, ale kromě předkola hrají teď vzadu už třetí zápas na šest beků, takže tam asi nějaká únava bude. Jenže na to nesmíme spoléhat. Výhodu máme my a chceme ji využít,“ prohlásil Zohorna.