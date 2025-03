Kometa vyhlíží čtvrtfinále. Flek už se třepe, kouč hlásí: Že jsme favorit? Nemyslím si

1

Přestože obě města dělí asi 300 kilometrů, výměny hráčů mezi nimi jsou prakticky každoročním jevem. Svůj rok na západě Čech si odehrál i obránce Komety Libor Zábranský mladší.

„Extraliga není nafukovací, hráči musí někam přecházet. Že je tedy čilý pohyb mezi Kometou a Energií, je přirozené. Byl to pro mě důležitý rok, za který jsem vděčný. Teď ale bojuji za Kometu a Vary jsou jen další soupeř, kterému nedarujeme ani centimetr ledu,“ nenechává se strhnout sentimentem.

Karlovým Varům nyní patří dva obránci, kteří prošli brněnským týmem. Ondřeje Dlapu klub po jeho zranění zapůjčil do první ligy Sokolovu, další brněnskou stopu představuje Dalimil Mikyska.

V kádru Komety je hned sedm bývalých hráčů Energie. Kromě Zábranského zde stopu zanechali také Tomášové Bartejs, Dujsík a Rachůnek, čtyři sezony ve Varech odehrál Michal Gulaši, deset kapitán Jakub Flek.

„Nedokážu vysvětlit, proč je mezi těmito kluby taková fluktuace hráčů. Ale kdyby dali všichni kluci, co prošli týmem soupeře, gól, jak už to tak v těchto sériích bývá, byla by to slušná divočina,“ směje se brněnský trenér Kamil Pokorný.

2 Žádné manko v brance

Absolutně odlišnou pozici měli před sezonou brankáři obou mužstev, do play off však vstoupí oba jako opory. Dominik Frodl je ve Varech neotřesitelnou jedničkou a platí dlouhodobě za jednoho z nejlepších gólmanů soutěže. Toto play off je už jeho šestým, Energie na muže s netradiční nulou na dresu právem spoléhá.

Michal Postava se měl letos v brance Komety teprve zabydlovat, dvaadvacetiletý gólman si však vedl nad očekávání. V průběhu sezony si dokonce za své výkony vysloužil pozvánku na kemp národního týmu a úspěšnost zákroků udržel v základní části nad 92 procenty, což se Frodlovi nepodařilo. Pokorný proto svému brankáři bezmezně věří.

„Bez zkušeností také úplně není, má za sebou fantastické play off v první lize. Tohle je trochu něco jiného, ale když si zvykl na extraligovou atmosféru a těžké zápasy, kdy je skóre na vážkách, není důvod pochybovat. Nevidím důvod, proč by Postava neudržel krok s Frodlem. Jestli chytáte extraligu první rok, nebo sedm let, to nemusí být v dané chvíli rozhodující,“ oznamuje kouč Komety.

3 Kontrola emocí

I když se v souboji Komety s Karlovými Vary nečeká vyhrocenost jako v jiných sériích, také v Brně před vstupem do vyřazovací fáze plane silnější vášeň. „Každého tento play off hokej baví nejvíc a mě zvlášť, já už se na to úplně třepu,“ odhaluje Flek.

Emoce je však třeba držet pod kontrolou. „Patří k play off, ale aby někdo přijel do klubka hráčů v souboji a píchl zezadu soupeře do slabin, to nepomůže vůbec nikomu,“ apeluje Pokorný na kázeň svých svěřenců.

„Chci, abychom hráli důrazně, agresivně, abychom byli nepříjemní. Ale zákeřné fauly bych viděl nerad. Každý hráč si to před startem série bude muset v sobě srovnat sám. Někdy je přemotivovanost na škodu. Tuto motivaci bychom rádi rozmělnili do celého mužstva a pomohli si všichni navzájem,“ nastiňuje trenér.

Hlídat si bude především vyhlášené bouřliváky v čele s Kristiánem Pospíšilem. „Musím s Pospecem mluvit, každý hráč ale nakonec zodpovídá za své výkony a činy. Mám z něj slušný pocit, že aktuálně myslí víc na hru,“ říká Pokorný o slovenském útočníkovi.

4 Pokora a respekt

V základní části si ve vzájemných duelech lépe vedli Brňané. V domácí hale ovládli oba zápasy v základní hrací době, ve Varech se v obou případech hrálo prodloužení, z nichž jedno vyhrála Kometa. Roli favorita se však modrobílí brání.

„Říct v aktuálním ročníku, že jste v jakékoliv sérii favoritem, znamená, že nemáte pokoru a respekt. Všichni jsme viděli předkolo. Vary měly o 18 bodů víc než Vítkovice, a jejich duel se rozhodl v 59. minutě pátého zápasu,“ připomíná Pokorný.

„Chceme potvrdit naši kvalitu, ale rozhodně si nedovolím říct, že bychom byli favoritem,“ zdůrazňuje kouč.

Tabulka základní části mu dává za pravdu, Karlovy Vary a jeho tým dělily po 52 kolech pouhé dva body. „V této soutěži snad není favorit. Základní část je škrtnutá, série začínají za stavu 0:0,“ parafrázuje slova kouče Zábranský.