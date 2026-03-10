Tipsport extraliga 2025/26

Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Jiří Černý
  6:20
Rozhodl ve správnou chvíli. Po skončení přesilovky si sjel do mezikruží, dostal přihrávku od Andreje Kollára a poslal puk do sítě. Hokejisté Komety i díky gólu Jana Ščotky zvládli první duel předkola extraligového play off s Českými Budějovicemi 2:1. „Mám z něj radost, ale hlavně, že se vyhrálo,“ usmíval se netradiční střelec. Série pokračuje v úterý od 18 hodin.
Hokejisté Komety Brno slaví úvodní gól v utkání s Českými Budějovicemi.

Hokejisté Komety Brno slaví úvodní gól v utkání s Českými Budějovicemi. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti...
Majitel Libor Zábranský starší sleduje utkání Komety s Českými Budějovicemi.
Brněnský brankář Aleš Stezka během zápasu s Českými Budějovicemi.
Kouč českobudějovických hokejistů Ladislav Čihák.
11 fotografií

Když jste se přihnal ke gólové střele, věděl jste už při střídání, že si sjedete do mezikruží?
Ne, já v hlavě řešení neměl. Kluci odehráli super přesilovku, viděl jsem, jak je Motor zavařený. Vystřídal jsem Fildu Krále a doufal, že se tam otevře nějaký prostor. Andrej mě výborně našel a já to se štěstím trefil. Dobře pro nás.

Dívali jste se na sebe?
Já tam viděl díru mezi hráči, Andrej se na mě koukl, přečetl to krásně. Fakt klobouk dolů před jejich prací v přesilovce.

Vítězná trefa Jana Ščotky:

Po vaší brance se celá pětice sjela na ledě k oslavě, něco jste si tam říkali. Co to bylo?
Jen blbosti, to nemůžu říct. (smích) Kluci byli taky dost unavení po dlouhém střídání, tak jsem něco povídal já.

Točili jste soupeře dlouho po skončení přesilové hry. Cítili jste, že potřebujete podržet puk?
Když končí oslabení soupeře, je důležité se na puku udržet. Jak se jeden hráč vrací, vzniká vždy chaos. Dá se ho využít a to se nám právě povedlo.

Brněnští fanoušci během prvního utkání předkole proti Českým Budějovicím.

Co dělá Libor Zábranský mladší jinak, že mu to tam tolik padá? V základní části se trefil osmnáctkrát, přesně mířil i tentokrát.
Má fakt vynikající střelu, hodně ji trénuje. Teď mu to tam padá, je to pro nás jen dobře.

O první výhře v předkole rozhodly jen trefy beků, je to náhoda?
Je to jedno, kdo dá gól. Ale asi je to způsobené tím, že to byl první zápas play off, každý si hlídá ty největší hvězdy. Koukají po Flekovi, Pospíšilovi nebo Zohornech, nám bekům se pak otevírá více prostor.

Vy jste v posledním kole základní části chyběl. Proč?
Byl jsem nemocný, ale věděl jsem, že to půjde v play off.

Parta pokorných bez Pokorného. Věřím na poctivý vítězný hokej, říká kouč Komety

Za Kometu nastoupili dva šestnáctiletí mladíci Michal Hartl a Tomáš Selič.
Klobouk dolů, jak se s tím umí popasovat. Já v jejich letech mydlil 2. ligu východ na Vsetíně, měl jsem tam tak dva nebo tři zápasy. Ten tlak, zvlášť doma, je v play off opravdu těžký. Oba ale ukázali, že hokej hrají skvěle.

Tlak jste jako mužstvo cítili?
Samozřejmě, je to první zápas a do předkola chcete vstoupit pravou nohou. Fanoušci nám pomohli a my pro ně vyhráli.

Sice nebylo vyprodáno, ale zdálo se, že ochozy jsou v play off hlasitější.
Určitě ano. Diváci udělali výbornou atmosféru, za což jim velice děkujeme. A když budeme vyhrávat, přijde jich více a dají nám ještě více energie.

