Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Když jste se přihnal ke gólové střele, věděl jste už při střídání, že si sjedete do mezikruží?
Ne, já v hlavě řešení neměl. Kluci odehráli super přesilovku, viděl jsem, jak je Motor zavařený. Vystřídal jsem Fildu Krále a doufal, že se tam otevře nějaký prostor. Andrej mě výborně našel a já to se štěstím trefil. Dobře pro nás.
Dívali jste se na sebe?
Já tam viděl díru mezi hráči, Andrej se na mě koukl, přečetl to krásně. Fakt klobouk dolů před jejich prací v přesilovce.
Vítězná trefa Jana Ščotky:
Po vaší brance se celá pětice sjela na ledě k oslavě, něco jste si tam říkali. Co to bylo?
Jen blbosti, to nemůžu říct. (smích) Kluci byli taky dost unavení po dlouhém střídání, tak jsem něco povídal já.
Točili jste soupeře dlouho po skončení přesilové hry. Cítili jste, že potřebujete podržet puk?
Když končí oslabení soupeře, je důležité se na puku udržet. Jak se jeden hráč vrací, vzniká vždy chaos. Dá se ho využít a to se nám právě povedlo.
Co dělá Libor Zábranský mladší jinak, že mu to tam tolik padá? V základní části se trefil osmnáctkrát, přesně mířil i tentokrát.
Má fakt vynikající střelu, hodně ji trénuje. Teď mu to tam padá, je to pro nás jen dobře.
O první výhře v předkole rozhodly jen trefy beků, je to náhoda?
Je to jedno, kdo dá gól. Ale asi je to způsobené tím, že to byl první zápas play off, každý si hlídá ty největší hvězdy. Koukají po Flekovi, Pospíšilovi nebo Zohornech, nám bekům se pak otevírá více prostor.
Vy jste v posledním kole základní části chyběl. Proč?
Byl jsem nemocný, ale věděl jsem, že to půjde v play off.
Za Kometu nastoupili dva šestnáctiletí mladíci Michal Hartl a Tomáš Selič.
Klobouk dolů, jak se s tím umí popasovat. Já v jejich letech mydlil 2. ligu východ na Vsetíně, měl jsem tam tak dva nebo tři zápasy. Ten tlak, zvlášť doma, je v play off opravdu těžký. Oba ale ukázali, že hokej hrají skvěle.
Tlak jste jako mužstvo cítili?
Samozřejmě, je to první zápas a do předkola chcete vstoupit pravou nohou. Fanoušci nám pomohli a my pro ně vyhráli.
Sice nebylo vyprodáno, ale zdálo se, že ochozy jsou v play off hlasitější.
Určitě ano. Diváci udělali výbornou atmosféru, za což jim velice děkujeme. A když budeme vyhrávat, přijde jich více a dají nám ještě více energie.