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Tipsport extraliga 2026/27

Konec Kanaďanů v Brně. Davidson si místo v nabité obraně Komety nevybojoval

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  11:26
Kanadský obránce Brandon Davidson při první předsezonním tréninku brněnské...

Kanadský obránce Brandon Davidson při první předsezonním tréninku brněnské Komety. (3. srpna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Brandon Davidson zvedá nad hlavu Masarykův pohár.
Kanadský obránce Brandon Davidson při první předsezonním tréninku brněnské...
Brněnští obránci (zleva) Brandon Davidson a Libor Zábranský stráží Jaromíra...
Obránce Brandon Davidson se rozehřívá před zápasem Komety Brno. (duben 2025)
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Kanadský trojlístek, který v minulé sezoně brázdil české ledové plochy ve službách hokejové Komety Brno, se rozpadl. Brendan O’Donnell se v Brně ohřál jen na devět zápasů, chasník Rhett Holland po pěti a půl letech odešel po sezoně do Vítkovic. A teď končí i další držitel posledního brněnského titulu Brandon Davidson.

„Na období, které jsem v Kometě prožil, nikdy nezapomenu. Mistrovský titul, energie a atmosféra kolem klubu v posledních dvou letech mi změnily život. Rád bych poděkoval fanouškům za podporu, kterou jsem zde vždy cítil. Moc si toho vážím. Jsem hrdý na to, že jsem mohl být součástí tak prvotřídní organizace. Mé poděkování patří celé Kometě v čele s Liborem Zábranským za všechno, co pro mě udělal.“ okomentoval svůj konec sám Davidson pro klubový web.

Pětatřicetiletý kanadský bek v Brně působil dvě sezony, v té první se výbornými výkony podílel na zisku extraligového titulu. V minulém ročníku však vinou zranění kolene odehrál jen jedno utkání v Lize mistrů, do extraligy nezasáhl vůbec.

„Děkujeme Brandonovi za všechno, co pro Kometu odvedl. Důvodem, proč se nyní naše cesty rozcházejí, je přetlak v obranných řadách a rozhodnutí dát větší prostor spíše našim mladším hráčům,“ okomentoval situaci Tomáš Vincour, sportovní ředitel Komety.

Brandon Davidson zvedá nad hlavu Masarykův pohár.

Před sezonou do Brna zamířilo hned pět nových obránců, dva a půl týdne před začátkem nejvyšší soutěže tak přichází první řez. Vzhledem k tomu, že na soupisce loňského extraligového čtvrtfinalisty stále zůstává hned jedenáct beků, neměl by být Davidson posledním, kdo z jihomoravské metropole odejde.

„Rozhodně to pro nás není jednoduché loučení, ale s ohledem na šíři kádru bylo jeho zúžení nevyhnutelné. Brandonovi přejeme do budoucna hodně štěstí a úspěchů v jeho další hokejové cestě,“ dodává Vincour.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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