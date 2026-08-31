Konec Kanaďanů v Brně. Davidson si místo v nabité obraně Komety nevybojoval

„Na období, které jsem v Kometě prožil, nikdy nezapomenu. Mistrovský titul, energie a atmosféra kolem klubu v posledních dvou letech mi změnily život. Rád bych poděkoval fanouškům za podporu, kterou jsem zde vždy cítil. Moc si toho vážím. Jsem hrdý na to, že jsem mohl být součástí tak prvotřídní organizace. Mé poděkování patří celé Kometě v čele s Liborem Zábranským za všechno, co pro mě udělal.“ okomentoval svůj konec sám Davidson pro klubový web.
Pětatřicetiletý kanadský bek v Brně působil dvě sezony, v té první se výbornými výkony podílel na zisku extraligového titulu. V minulém ročníku však vinou zranění kolene odehrál jen jedno utkání v Lize mistrů, do extraligy nezasáhl vůbec.
„Děkujeme Brandonovi za všechno, co pro Kometu odvedl. Důvodem, proč se nyní naše cesty rozcházejí, je přetlak v obranných řadách a rozhodnutí dát větší prostor spíše našim mladším hráčům,“ okomentoval situaci Tomáš Vincour, sportovní ředitel Komety.
Před sezonou do Brna zamířilo hned pět nových obránců, dva a půl týdne před začátkem nejvyšší soutěže tak přichází první řez. Vzhledem k tomu, že na soupisce loňského extraligového čtvrtfinalisty stále zůstává hned jedenáct beků, neměl by být Davidson posledním, kdo z jihomoravské metropole odejde.
„Rozhodně to pro nás není jednoduché loučení, ale s ohledem na šíři kádru bylo jeho zúžení nevyhnutelné. Brandonovi přejeme do budoucna hodně štěstí a úspěchů v jeho další hokejové cestě,“ dodává Vincour.