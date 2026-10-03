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Tipsport extraliga 2026/27

První gól i bitka. Musím smeknout, ocenil americký rváč Witkowski mladého Hradce

Autor:
  6:02
Luke Witkowski se rve s Vojtěchem Hradcem z Mladé Boleslavi.

Luke Witkowski se rve s Vojtěchem Hradcem z Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Brněnský obránce Luke Witkowski v bitce s Vojtěchem Hradcem z Mladé Boleslavi.
Petr Zámorský z Mladé Boleslavi přeměňuje nájezd proti brněnském brankáři...
Trenér Libor Zábranský (vlevo) s asistentem Kamilem Pokorným na střídačce...
Zprava Felikss Gavars (Mladá Boleslav) s pukem na hokejce před Arttuem...
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Nejdřív poslal svůj tým do vedení, pak neváhal shodit rukavice před zkušeným bitkařem z NHL. „Bylo mi jedno, kdo proti mně stojí,“ líčil mladý útočník Vojtěch Hradec. Přesto ani to Mladé Boleslavi nestačilo, aby duel 7. kola hokejové extraligy nakonec ovládla. Hrdinou se totiž stal Maxim Čajkovič, který ve čtvrté sérii rozhodl v nájezdech o vítězství brněnské Komety (3:2 SN).

Dvě velká poprvé zažil v Brně mladoboleslavský Vojtěch Hradec. Nejprve svým prvním gólem v sezoně otevřel ve čtvrté minutě skóre zápasu. „Je to velká vzpruha, zvlášť po minulé sezoně, která byla slabá,“ ulevil si jedenadvacetiletý útočník, který se v extralize naposledy prosadil loni v listopadu právě proti Kometě.

A pak ve 35. minutě, kdy se pro změnu pustil do rvačky se zkušeným rváčem z NHL Lukem Witkowským. „Trefili tam Buchtu (Jana Buchteleho) a bylo to úplné minimum, co jsem pro něj mohl udělat. Vůbec nevím, jestli to byl faul, jen jsem viděl, jak ho Witkowski trefil, a v tu chvíli mě nic jiného nezajímalo. Bylo mi jedno, kdo proti mně stojí.“

A zkušenosti byly znát. „Asi jsem úplně nevyhrál,“ smál se Hradec.

Brněnský obránce Luke Witkowski v bitce s Vojtěchem Hradcem z Mladé Boleslavi.

Svého o patnáct let mladšího soupeře ocenil i sám Američan. „Klobouk dolů před tak mladým klukem. Byl to čistý hit, takže jsem úplně nečekal, že by z toho mohla být bitka. Aspoň už mám první bitku v tomhle dresu za sebou,“ usmíval se Witkowski.

„Je bláznivé, že ten kluk se narodil v roce 2005 a já se stále peru. Opravdu musím smeknout. Ukázal svou obětavost pro ostatní hráče. V severní Americe je tohle daleko běžnější, že se tyhle věci stávají,“ přiblížil.

Totální kolotoč? Kometa hledá optimální složení. A taky místo pro Svozila

Právě amerického bijce po zápase vyvolávali domácí fanoušci. „Miluju to. Až jednou skončím s hokejem tak právě tyhle momenty mi budou chybět. O tomhle jsem odmalička snil. Nic takového jsem v Americe nezažil. Je skvělé, když vaše jméno vyvolávají tisíce fanoušků.“

Na své letošní skvělé výkony navázal mladoboleslavský Felikss Gavars. Čtyřiadvacetileté lotyšské ofenzivní eso ve svém prvním profesionálním angažmá po příchodu z americké univerzity drží bod na zápas a celkově jich má na svém kontě už sedm.

Trenér Libor Zábranský (vlevo) s asistentem Kamilem Pokorným na střídačce Komety Brno.

Proti Kometě asistoval na vedoucí gól Gardoně ve čtrnácté minutě. „Vydřel si to a hraje skvěle. Zaslouží si to. Je na něm vidět, že přišel z Ameriky, všechno chce v kabině rozebírat, jakékoliv situace. Jsme za to rádi, může nám to pomoct,“ pochválil svého spoluhráče Hradec.

A radovat se mohl i Dalimil Mikyska, který poprvé po svém letním příchodu z Karlových Varů dostal větší porci minut v dresu svého mateřského klubu. Obránce Komety naskočil ve třetí lajně se čtyřicetiletým matadorem Michalem Gulašim. „Při prvním střídání byl na ledě trochu nervózní, ale pak zapadl do výkonu mužstva, bojoval, nekazil. Dneska dostal zelenou do základní sestavy a další dva beci museli zůstat na tribuně,“ mínil asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

Nabitá defenziva Komety znamenala absenci Filipa Krále a Stanislava Svozila. Od obou se přitom před sezonou čekalo, že budou patřit mezi klíčové dílky do brněnské obrany.

„Všechny do hry dát nemůžeme, všichni jsou navíc zdraví. Rozhoduje aktuální forma a zdravotní stav. Hrají hráči, kteří podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí mají nejlepší formu a hodí se typologicky na soupeře. Boleslav je tvrdý, agresivní soupeř, takže i tohle rozhoduje,“ rozebral volbu defenzivní sedmičky Pokorný.

Petr Zámorský z Mladé Boleslavi přeměňuje nájezd proti brněnském brankáři Eugenemu Rabčanovi.

Přednost před loňskou jedničkou Komety Alešem Stezkou dostal opět Eugen Rabčan. Mladý slovenský brankář ve 34. minutě nejistě vyjel proti Gavarsovi. Jeho útok sice zbrzdil, nicméně nešikovně namazal Gardoňovi a ten se do prázdné brány nemýlil.

Své zaváhání napravil po konci prodloužení, kdy úspěšně vychytal hned tři pokusy mladoboleslavských. Naopak Kometa využila hned tři příležitosti ze čtyř, poslední nájezd proměnil nečekaný hrdina Čajkovič, který se v zápase dostal na led jen na necelé tři minuty. „Poslední slovo má při volbě hráčů Libor Zábranský. Je to šikovný hráč na holi, proto jsme ho tam dali a on proměnil,“ líčil Pokorný.

Ani angažmá Martina Erata v roli trenérského specialisty na přesilovku Kometě ve hře proti oslabeným soupeřům zatím příliš nepomáhá. V přesilovkách se v prozatímní sezoně prosadila jen jednou, proti Mladé Boleslavi nevyužila další dvě příležitosti tuto statistiku rozšířit. „Nehrajeme je dobře, ale pracujeme na nich,“ ujišťuje Pokorný.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 7 7 0 0 0 31:16 21
2. HC Dynamo PardubicePardubice 8 6 0 0 2 33:21 18
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 15:9 12
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 1 0 3 20:18 11
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 2 2 1 2 18:16 11
6. HC Sparta PrahaSparta 7 3 0 1 3 21:18 10
7. Rytíři KladnoKladno 7 2 1 2 2 21:24 10
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
9. HC Kometa BrnoKometa 6 2 1 0 3 19:18 8
10. HC Verva LitvínovLitvínov 7 2 1 0 4 18:22 8
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 2 0 2 3 16:22 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 0 0 4 17:23 6
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 1 1 1 4 15:26 6
14. HC OlomoucOlomouc 7 1 1 0 5 16:21 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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