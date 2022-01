Čiliak v Kometě: záplata během olympiády, nebo trumf do play off?

Jeho opětovné angažování je o to větším překvapením, že v letošní sezoně vyloženě nezářil. Začal ji ve slovenském Popradu, který si ale místo něho sehnal posilu z Ruska. Tak se Čiliak přesouvá zpět do míst, kde prožil nejsvětlejší chvíle kariéry.

„Pocity jsou neskutečné. Když jsem míjel ceduli s názvem Brno, trochu jsem se v dobrém slova smyslu roztřepal,“ uvedl slovenský brankář pro klubový web. Za Kometu odchytal včetně play off 276 zápasů a pomohl jí ke čtyřem medailím. Kromě extraligového bronzu a stříbra hlavně k titulům z let 2017 a 2018.

Klub považuje za svoji srdcovou záležitost. Kometa ho kdysi vyvedla z myšlenek na konec kariéry, když ho vytáhla ze Slovenska. Uvedla ho do extraligy a on jí vychytal dvě zlata. Z její branky se v roce 2018 odrazil do KHL, kterou si toužil vyzkoušet.

Brzo byl zpět, ve Slovanu Bratislava to neklapalo.

Vrátil se i o rok později z krátkého hostování ve Zlíně, kam ho Kometa na začátku sezony poslala nabrat zápasové vytížení.

Následně to zkoušel v Českých Budějovicích a v Popradu, žádná ze štací mu ale nesedla tak jako ty brněnské.

A tak je Čiliak zpátky potřetí.

„Zaťa dnes slaví narozeniny, tak mu musím napsat, že mu svým příchodem dávám pěkný dárek,“ popíchnul kapitána brněnského týmu Martina Zaťoviče.

Marek Čiliak při svém návratu do Komety Brno.

Kometu prý vždy sledoval, ať už hrál kdekoli. I v Popradu. „Vždycky, když se hrála extraliga, tak jsme se hlavně se synem dívali a fandili. Veškeré dění jsem samozřejmě sledoval a vím, že tabulka je neskutečně vyrovnaná. Jen pár bodů rozhoduje o tom, zda jste nahoře, nebo dole,“ uvědomuje si jednatřicetiletý brankář.

Kdy za Kometu poprvé nastoupí, je otázkou nejbližších dní. Brňané se vrací z karantény, kvůli níž vynechali poslední tři extraligová kola, a v pátek je doma čekají Karlovy Vary.

I s Čiliakem na ledě? Uvidí se. Minulý zápas odchytal výborně po návratu z marodky Jakub Sedláček, jeho dosavadní parťák Matej Tomek se chystá na olympiádu. Dále má Kometa k dispozici Lukáše Klimeše, jenž má vyřízené střídavé starty do Přerova, a zmíněnou trojici doplňoval ještě Michael Schnattinger z juniorky.

Kam se mezi ně vejde Čiliak?