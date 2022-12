Gól z první střely. A vítězný. Bylo to ubojované, ulevil si Kodýtek po derby

Byla to vůbec první střela Škody na branku. „To jsem ani nevěděl. Jsem za to strašně rád. Je jedno, kdo se trefil, výhra je zásluha celého týmu počínaje skvělým Dominikem,“ chválil čtyřiadvacetiletý Petr Kodýtek gólmana Pavláta, který si připsal první čisté konto v sezoně.

Cítíte velkou úlevu po třech porážkách v řadě?

Zápasy předtím se nám vůbec nepovedly, ale k tomu už se nechci vracet. Dnes to bylo strašně ubojované, za výhru jsme moc rádi. Byla tam spousta chyb, ale také dobré věci a skvělý gólman. Pořád však máme na čem pracovat, proto jsme nohama na zemi a stále musíme být pokorní.

Třeba na přesilovkách? Proti Energii jste nevyužili ani převahu pět na tři.

Přesilovky jsou jedna věc, chybí tam více střelby, komplikujeme si to. Ale přidat musíme i ve hře pět na pět. Abychom byli více nebezpeční, překvapiví, ne tak snadno pro soupeře čitelní.

V jednu chvíli jste se na ledě postrkával i s bývalým spoluhráčem Lukášem Pulpánem, o co šlo?

O nic. Jen jsme se trošku strkali. On tam předtím trochu dojel Šlajsu (Schleisse), přece nám nepůjde do kapitána. Bylo to jen pošťuchování.

Právě se Schleissem jste ještě v první části jeli sami na brankáře, ale šanci zpackali. Berete to na sebe?

Jo. Měl jsem to vyřešit lépe a po přihrávce hned střílet, ne puk vracet zpátky. V prvních chvíli jsem i chtěl, ale pak to změnil a nepodíval se na vracejícího se obránce, který do přihrávky vložil hokejku. Pak jsem si hodně nadával.

V závěru jste zvládli i dlouhou power play soupeře, vy jste tam navíc inkasoval hokejkou do obličeje. Bylo to na vyloučení?

Ona to prý nakonec byla hokejka Piskyho (Piskáčka). Dostal jsem do obličeje a lehnul, v první chvíli jsem si myslel, že mám rozseknutý ret. Ale hrálo se dál, bylo důležité, že jsem tam zůstal a klukům pomohl.

Pojďme trochu odbočit, jak jste strávil Vánoce?

Bylo to skvělé. Strávili jsme je s přítelkyní, pak jsme byli na návštěvě u mých rodičů. Takže v rodinném kruhu. U nás to není o velkých dárcích, máme velkou rodinu a jsme rádi, když můžeme být chvíli spolu.

Příjemný oddych i proto, že jste byl předtím s reprezentací ve Švýcarsku?

Musím přiznat, že jsem se vrátil trošku rozebraný. Zápasy v nároďáku jsou nesmírně těžké, tempo jiné a ještě k tomu tři zápasy ve čtyřech dnech. Bylo těžké zregenerovat. Potom jsme měli ještě marodku v kabině, ani já se necítil dobře. Ty dva dny volna mi hodně pomohly. Fyzicky i psychicky. Je dobře, když chvilku nemusíte na zimák a každý týden neoblékáte pořád dokola ty samé věci.