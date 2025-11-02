Kníraté Vítkovice srazil gól z posledních sekund. Varaďovi vadil sumo hokej

Zlobit se Vítkovičtí mohli na chabou produktivitu a taky na obránce Jakuba Zbořila - ten se totiž nechal v zápase třikrát vyloučit, naposledy v 56. minutě dostal pětiminutový trest za faul kolenem.
A hosté z Olomouce si v přesilovkách po jeho prohřešcích pomohli dvakrát - poprvé vyrovnával na 1:1 v čase 19:45 Renars Krastenbergs, výhru pak vystřelil v čase 59:56 Karel Plášek.
Domácí přitom mířili přinejmenším za bodem, když v oslabení dokázal v 57. minutě srovnat na 2:2 kapitán Marek Hrivík. „To je hrozné, to se nemůže stát. Říkali jsme si, že máme přesilovku čtyři minuty do konce, dáme gól a bude,“ povídal olomoucký forvard Karel Plášek.
Právě on však byl hrdinou posledních sekund. Chvíli podržel puk a přes Hrivíka propasíroval střelu přesně k tyči vítkovické branky. „Myslel jsem si, že je ještě více času. A puk jsem viděl až v bráně, ani nevím, kudy to prošlo,“ líčil šťastný střelec.
„Ohromně nás to mrzí. Je to krutá porážka. Fakt krutá,“ konstatoval vítkovický trenér Václav Varaďa. „Pečlivě jsme se připravovali na sumo hokej, který Olomouc vždycky přiveze. Je fakt, že jsme si mohli pomoct přesilovkami, nejsme spokojeni.“
Vítkovičtí promarnili pět početních výhod, nevyužili ani téměř minutovou převahu v pěti proti třem ve třetí části. „Tam se zápas zlomil,“ poznamenal olomoucký asistent Petr Svoboda.
Hosté urputně bránili, v brance několikrát zakouzlil i gólman Matěj Machovský. „Je třeba dát mu kredit,“ uznal Hrivík. „Třeba když ve třetí třetině v přesilovce vychytal Maciase,“ zmínil vítkovický kapitán jednu z tutovek svých spoluhráčů.
Machovského překonal v úvodní části bekhendem pouze Jindřich Abdul, jeho branku ovšem museli potvrdit rozhodčí až po přezkoumání u videa. Hostující kouč si vyžádal trenérskou výzvu kvůli domnělému ofsajdu, a byť sudí nakonec gól po dlouhém zkoumání posvětili, na trest za zdržování hry pro trenérský štáb nedošlo.
„V pravidlech je, že když rozhodčí u ofsajdu nemají průkazný záběr, trest se neudělí,“ vysvětloval Svoboda.
Machovský pak odolával vítkovickým nájezdům až do 57. minuty, kdy ho znovu bekhendem pokořil Hrivík. „Věděli jsme, že v oslabení musíme jít all in, vyzkoušet forčeking. Vyšlo to, ale pocity jsou teď smíšené kvůli výsledku,“ mračil se kapitán Vítkovic po prohře.