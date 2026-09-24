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Tipsport extraliga 2026/27

Hradecký šéf Kmoníček rezignoval na post v představenstvu APK: Je to otázka času

Autor: ,
  17:45
Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu | foto: Profimedia.cz

Generální manažer Aleš Kmoníček na tiskové konferenci hokejového klubu...
Aleš Kmoníček zastává v Hradci pozici generálního manažera.
Generální manažer královéhradeckého hokejového klubu Aleš Kmoníček na tiskové...
Aleš Kmoníček
6 fotografií
Aleš Kmoníček rezignoval na post člena představenstva Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH). Generální manažer extraligového Hradce Králové se rozhodl pozici uvolnit z důvodu pracovního vytížení a s ním spojeného nedostatku času, Asociace o tom informovala na webu.

„Moje rozhodnutí je primárně otázkou časových možností. Práce v představenstvu vyžaduje prostor, který jí při současném pracovním vytížení nejsem schopen dávat v míře, jakou bych považoval za správnou. Proto jsem se rozhodl svou pozici uvolnit,“ vysvětlil Kmoníček.

„Chápeme, že při Alešově současném pracovním vytížení už není jednoduché věnovat práci v představenstvu potřebný čas. Jeho rozhodnutí proto respektujeme,“ doplnil prezident asociace Jan Tůma.

Ředitelem APK LH je Martin Loukota, viceprezidentem Prokop Beneš, členy představenstva po Kmoníčkově rezignaci zůstali Ctibor Jech a Petr Vosmík.

„Uvolněné místo v představenstvu bude doplněno standardním postupem v souladu se stanovami APK LH,“ uvedla asociace.

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2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 15:13 6
5. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 1 0 1 9:9 5
7. HC Sparta PrahaSparta 3 1 0 1 1 10:10 4
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 1 0 1 1 7:9 4
9. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 1 0 0 2 6:8 3
13. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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