„Moje rozhodnutí je primárně otázkou časových možností. Práce v představenstvu vyžaduje prostor, který jí při současném pracovním vytížení nejsem schopen dávat v míře, jakou bych považoval za správnou. Proto jsem se rozhodl svou pozici uvolnit,“ vysvětlil Kmoníček.
„Chápeme, že při Alešově současném pracovním vytížení už není jednoduché věnovat práci v představenstvu potřebný čas. Jeho rozhodnutí proto respektujeme,“ doplnil prezident asociace Jan Tůma.
Ředitelem APK LH je Martin Loukota, viceprezidentem Prokop Beneš, členy představenstva po Kmoníčkově rezignaci zůstali Ctibor Jech a Petr Vosmík.
„Uvolněné místo v představenstvu bude doplněno standardním postupem v souladu se stanovami APK LH,“ uvedla asociace.