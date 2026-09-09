O půl roku později se Marek Hejduk chystá na první extraligovou štaci. V hokejových Českých Budějovicích, kde mužstvo z pozice sportovního manažera sestavuje... Ano, Nedorost, tušíte správně.
„Milanovi jsem řekl, ať mi kluka pošle, že se na něj podíváme,“ přibližuje. „Dodržel slovo. S mladým nic jiného ani nehledali. V průběhu června jsme byli ve spojení, zjevil se tu podle domluvy. I když věděl, že nemá nic jistého.“
Dvaadvacetiletý útočník na zkoušce zaujal, vybojoval si roční smlouvu s možností prodloužení o další sezonu. A není jediným nositelem slavného hokejového jména, který bude v Česku nově na očích.
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Hejduk junior uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích, čeká ho extraliga
Synové bývalých vynikajících hráčů to kolikrát nemívají snadné. Jen složitě se vyhýbají porovnávání a nálepkování. Může trvat, než zjistí, že je lepší se vydat vlastní cestou. Jako třeba Adam Židlický, který se projevem na ledě ani zdaleka nepodobá tátovi Markovi.
„Jsou úplně jiní. Mára byl elegán, kreativec. Áďa je rychlý, bruslivý, energický,“ popisuje Patrik Eliáš rozdíl mezi svým vrstevníkem a letní posilou prvoligové Slavie, kde vede sportovní úsek.
Židlický junior zprvu rovněž kráčel v rodinných šlépějích, z pozice beka si ale hokej tolik neužíval. Posunul se do útoku, na křídlo. A už tam zůstal.
Převážnou část dětství strávil v zámoří, teď vyhlíží první české angažmá. Stejně jako Hejduk, rodák z Denveru, jenž v mládežnických kategoriích reprezentoval Spojené státy americké. A i když se komfortněji cítí v angličtině, češtinu i tak velmi zdatně ovládá.
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Zatímco jeho otec už v jeho věku sázel góly v NHL, on se rozhodl pro spojení hokeje se studiem. Má za sebou čtyři roky na Harvardu, závěr uplynulé sezony dohrával v ECHL, třetí nejvyšší zámořské soutěži.
„I proto jsme si ho chtěli nejprve vyzkoušet, netušili jsme, na co to bude stačit,“ přiznává Nedorost. „Moc se nám líbí, jak je nastavený. Maká, nic nevypustí, je přímočarý, má tah na branku.“
Vzezřením Hejduk tátu nezapře. Tmavé oči, lehce zvlněné hnědé vlasy, jen vousy si zatím nenechává narůst. A jak to tak bývá, něco podědil i z hokejové DNA. „Má fantastickou střelu! Milan ji neměl tak prudkou, ale moc dobře věděl, kam pálí, uměl výborně číst gólmany, v tom měl dar od boha. Nejen tím mi ho Marek připomíná, ale i pokorou, skromností a charakterem.“
Pověst obávaného střelce, jakou disponoval jeho otec, ale doposud nenabral. Laťka visí vysoko, vždyť Milan v roce 2003 dokonce vyhrál v NHL slavnou Maurice Richard Trophy za nejvíce nasázených gólů v sezoně (50).
Pokračovatel hokejového rodu se v přípravě dvakrát trefil proti Jihlavě, mraky gólů od něj ale v Budějovicích nečekají. Alespoň ne zatím. Uvědomuje si to i Nedorost, jenž hlásí: „Určitě ho čeká boj o sestavu. V útoku máme přetlak.“
Před startem extraligy nastupuje ve čtvrté formaci po boku bojovníků Zachara a Beránka. Právě tam by mohl sezonu začít.
Velmi podobně je na tom i Židlický, který v zámoří rostl v juniorských OHL a USHL. „Místo si musí zasloužit,“ říká Eliáš. „Áďa nám zatím pasuje do role, kde můžeme využít jeho energii, měl by si sáhnout také k ice timu na oslabení,“ doplňuje.
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Židlického juniora si možná vybavíte z nedávných šampionátů dvacítek. Do českého výběru se dostal dvakrát, v letech 2024 i 2025 pomohl k bronzovým medailím.
Ani tam nepatřil mezi ofenzivní esa, klíčové pozice přenechal Kulichovi, Šalému či Sikorovi. On se srážel, podstupoval tvrdé souboje, trápil hvězdy soupeřů nepříjemným dotíráním, padal do střel. Přesně tak se bude chtít prezentovat i ve slávistickém dresu.
Ale všechno hezky postupně. U obou se počítá s pomalejším rozjezdem, musí si zvyknout na starší protivníky i novou soutěž. Nedorost s Eliášem nezávisle na sobě prohodí: „Dostanou čas na rozkoukání, chce to hlavně trpělivost.“
Měchura, Kočí, Cibulka. To je jen pár příkladů zajímavých hráčů, kteří nedávno zvládli stejný přechod více než zdárně. Navážou na ně Hejduk a Židlický? Až sezona ukáže, ale pozornosti vzhledem ke známým příjmením neuniknou.